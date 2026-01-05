نظمت شركة Securado النسخة الأولى من مؤتمر عُمان لأمن الذكاء الاصطناعي 2025، في فندق شيراتون عمان، تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني وعدد من المسؤولين وصناع القرار في السلطنة. ويعد المؤتمر الأول من نوعه في السلطنة، حيث جمع صانعي السياسات وقادة الصناعة والتقنيين والمتخصصين في الأمن لمناقشة كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي في مواجهة المخاطر التنظيمية، وتطبيق تبنيه بشكل آمن وأخلاقي ومرن.

تناول المؤتمر محور "تأمين الأعمال في عصر الأنظمة الذكية"، في ظل التوجهات الوطنية نحو ترسيخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة للتحول الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي. كما ركز الحدث على جهود السلطنة في بناء اقتصاد معرفي متكامل يرتكز على التكنولوجيا الحديثة والممارسات المستدامة، بما يتوافق مع رؤية عمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمته الرئيسية، قال المهندس سعيد المنذري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء: "لم يعد أمن الذكاء الاصطناعي يقتصر على حماية البنية التحتية، بل أصبح يرتكز على موثوقية نماذج البيانات، وهو ما يعتمد على كوادر موثوقة وموهوبة تتحمل المسؤولية لتحقيق الهدف المنشود. ويتعيّن على الحكومات الاستثمار في المواهب القادرة على إحداث فرق حقيقي، فهذه مسألة سيادة وتستدعي استثمارًا جوهريًا في الإنسان."

بدوره، صرح كريشنا داس كيه تي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيكورادو: "يمثل AISEC 2025 المنتدى التنفيذي الأبرز في السلطنة، المكرّس لدفع الأجندة الوطنية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. ومن خلال هذا المؤتمر وابتكارات مثل اللقاح الرقمي، تقود سيكورادو الحوار الوطني حول الأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي والمُهيّأ لعصر الحوسبة الكمية، بما يضمن حماية البيانات، وتعزيز الثقة، وتأمين مستقبل الاقتصاد الرقمي في عمان."

وعلى هامش المؤتمر، تم الكشف عن إصدار (Securado Post)، وهو منشور تذكاري يسلط الضوء على قطاع أمن الذكاء الاصطناعي في السلطنة. كما شهد المؤتمر تقديم عروض من نخبة قادة الصناعة وخبراء الأمن السيبراني، وتضمن جلسة حوارية بعنوان "مشهد التهديدات المتغيّر: مخاطر وفرص الذكاء الاصطناعي"، إلى جانب حلقات نقاش تناولت موضوعات مثل "إعادة تصور الغد – استراتيجيات القيادات التنفيذية للتحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي" وحماية البنية الأساسية الوطنية الحيوية.

وحظي المؤتمر بدعم عدد من المؤسسات والشركات، حيث كانت مجموعة إذكاء، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والجمعية العُمانية لتقنية المعلومات شركاء الاعتماد. بينما شاركت شبكات بلو آتو، سبلانك (إحدى شركات سيسكو)، وOpenText كالشركاء البلاتينيين للحدث. كما كانت شركات Nutanix، Fortra، Darktrace، وOctopus Cybersecurity الشركاء الذهبيين، في حين قدمت شركات StarLink، Redington، Techlor Information Technology، وGulf IT الدعم كشركاء قنوات.

-انتهى-

