القاهرة، مصر – في تأكيد جديد على التزامها الاستراتيجي بدعم التحول الصناعي المستدام في مصر، شاركت ABB مصر كشريك رئيسي في حفل الغرفة التجارية السويسرية في مصر 2026. وقد استضاف سفير دولة سويسرا في مصر، سعادة الدكتور أندرياس باوم، هذا الحدث في المقر الرسمي لإقامة السفير السويسري، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال، تحت شعار: بلدان… وتأثير مشترك - Two Nations, One Shared Impact. وشكّل الحفل منصة رفيعة المستوى لتسليط الضوء على قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مع إبراز دور الشركات السويسرية كمستثمرين طويلي الأمد وشركاء أساسيين في دعم التنمية في مصر.

وفي هذا السياق، صرح أحمد حمّاد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر: "على مدار أكثر من مائة عام، شكّلت ABB عنصرًا أساسيًا في بنية الاقتصاد المصري. ويقودنا التزامنا بالابتكار إلى تمكين مختلف القطاعات الصناعية في مصر من خلال حلول متقدمة في مجالي الكهربة والأتمتة، بما يعزز الكفاءة والإنتاجية ويدعم مستقبلًا منخفض الكربون أكثر استدامة في استخدام الموارد."

وأضاف حماد: "نعمل في الوقت ذاته على تعظيم القيمة المحلية بشكل ملموس؛ حيث رفعنا نسبة المكوّن المحلي في عملياتنا إلى 78%، مما ساهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية ورفع تنافسية المنتجات المصرية على المستوى العالمي. ويعكس هذا النهج قدرتنا على الجمع بين التميز الصناعي والنمو المستدام، بما يدعم شركاءنا ويسهم في نمو الاقتصاد المصري ككل ."

وتتجسّد هذه الاستراتيجية للتصنيع المحلي من خلال فريق عمل متكامل ومتميز، يعملون عبر مجمع صناعي متطور وعدة مواقع استراتيجية في أنحاء الجمهورية. ومن خلال توسيع القدرات الإنتاجية داخل الدولة، تواصل ABB مصر دعم وتعزيز المكانة العالمية لمنتجات «بكل فخر صُنع في مصر».

ولا يقتصر دور الشركة على تعزيز الإنتاج الصناعي فحسب، بل يمتد ليشمل ترسيخ مبادئ الاستدامة في جميع عملياتها، بما يتماشى مع شعار علامتها التجارية العالمية Engineered to Outrun، التي تهدف من خلاله إلى تمكين شركائها من تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والاستدامة الصناعية. وقد نجحت ABB العالمية في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (للنطاقين 1 و2) الخاصة بالشركة مقارنة بعام الأساس 2019 بنسبة 79%.

ويُذكر أن حفل الغرفة التجارية السويسرية في مصر 2026 يُعد منصة بارزة للحوار الاقتصادي بين مصر وسويسرا، ويؤكد أهمية التعاون المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص في دفع الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الاقتصادي طويل الأمد.

نبذة عن شركة "إية بي بي" ABB:

إيه بي بي (ABB) هي شركة رائدة عالمياً في تكنولوجيا الكهرباء والأتمتة، تهدف إلى إتاحة مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد. تساعد إيه بي بي (ABB)، من خلال الجمع بين خبراتها في المجالات الهندسية وتوظيف الرقمنة، مختلف القطاعات الصناعية على تنفيذ أعمالها بأعلى درجات الأداء؛ وفي الوقت ذاته بأن تصبح أكثر كفاءة وإنتاجية واستدامة حتى تستمر في تحقيق التفوق في الأداء؛ وهذا ما تطلق عليه إيه بي بي .Engineered to Outrun يمتد تاريخ الشركة إلى أكثر من١٤٠ عاماً ويعمل لديها ما يزيد عن ١١٠ آلاف موظف حول العالم.

أُدرجت أسهم شركة إيه بي بي في بورصة أس آي إكس السويسرية (SIX Swiss Exchange) تحت رمز التداول (ABBN) وفي بورصة ناسداك ستوكهولم (Nasdaq Stockholm) تحت رمز التداول (ABB).

