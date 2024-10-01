(دبي): تستعد فيافي للاستثمار وهي شركة إدارة أصول إماراتية، لاستضافة قمة دبي إيبيكس 500 (DXBAPEX500)وورشة عمل مركز دبي المالي العالمي، المقرر عقدهما في 10 أكتوبر 2024 في المركز نفسه. سيجذب هذا الحدث الدولي مجموعة حصرية تضم 76 فرداً من أصحاب الثروات العالية ومؤسسي ورؤساء شركات فورتشن 500 من جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة وتايوان وسنغافورة وتركيا، حيث يمثلون مجتمعين صافي ثروة قيمتها 1.73 تريليون دولار. وبصفتها شريكاً رئيسياً للحدث الاستثنائي المقبل، فإن شركة فيافي للاستثمار في مهمة للمساهمة في النمو الاقتصادي لإمارة دبي والعمل مع مركز دبي المالي العالمي لاستقطاب الشركات والمكاتب العائلية من الدرجة الأولى. ويقعد هذا التجمع رفيع المستوى لمنح الحاضرين نظرة مباشرة على فرص إنشاء شركات قابضة ومكاتب عائلية في مركز دبي المالي العالمي.

وستصاحب قمة دبي إيبيكس 500 ورشة عمل متخصصة يديرها مركز دبي المالي العالمي وشركة فيافي للاستثمار. وستوفرورشة العمل للمشاركين فرصة ثمينة للوصول إلى مناقشات يقودها خبراء حول مزايا الاستثمار في دبي، مع التركيز بشكل خاص على سهولة تأسيس الأعمال والفوائد التنظيمية والفرص طويلة الأمد. كما سيستفيد الحضور من التسجيل الأولي لتأسيس شركاتهم داخل مركز دبي المالي العالمي.



ستتضمن القمة القادمة خطابات رئيسية من شخصيات مؤثرة داخل حكومة دبي والقطاع المالي. وسيتمكن الحاضرون من التفاعل مع بيئة تواصل قوية، حيث سيتبادل قادة بعض الشركات الأكثر ربحية في العالم، إلى جانب تواجد شركاء بارزين بما في ذلك جي دبليو ماريوت، ون ريزيدنس، ون بروكر جروب، شركة أريستا العقارية ولندن جيت، الأفكار واستكشاف الفرص التجارية المتاحة ضمن اقتصاد دبي المزدهر.

من جانبه قال باتريك بيلاتي، المدير الإداري لشركة فيافي للاستثمار: "يسرنا الترحيب بأكثر الأفراد من ذوي الثروات المرتفعة نفوذاً على مستوى العالم في دبي. نحن في شركة فيافي للاستثمار ندرك أهمية تعزيز التعاون الدولي وتوفير بوابة للشركات الكبيرة لتأسيس أعمالها في مركز دبي المالي العالمي. إن قمة DXBAPEX500 هي شهادة على مكانته الدولية، جنباً إلى جنب مع مواصلة التزامنا بدفع هذا الزخم إلى الأمام من خلال تقديم فرص لا مثيل لها للتواصل الفعال والنمو لضيوفنا الكرام".

ولن تعمل القمة وورشة العمل على تطوير العلاقات المتبادلة بين فيافي للاستثمار وشركات فورتشن 500 فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تعزيز سمعة دبي باعتبارها الوجهة الأكثر رواجاً للاستثمار على المستوى الإقليمي والعالمي. وتتماشى القمة المرتقبة مع مهمة فيافي للاستثمار الأوسع نطاقاً المتمثلة في المساهمة في دعم اقتصاد دبي من خلال تشجيع المستثمرين وأصحاب الثروات على الشروع في استثماراتهم مما يرتقي بمرتبتها كمركز رائد عالمياً لإدارة الأعمال.

نبذة عن شركة فيافي للاستثمار:

شركة فيافي للاستثمار هي شركة إماراتية لإدارة الأصول والاستثمار تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار منذ عام 2015. وفي عام 2024، كانت رائدة في منصة مبيعات السلع الفاخرة خارج السوق، مما عزز دورها كشركة بارزة في هذه الصناعة. وتواصل الشركة توسيع محفظتها، مع التركيز على العقارات والاستثمارات الخاصة ورأس المال الاستثماري، مع تحقيق نمو مستدام وطويل الأجل لأصحاب المصلحة.

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