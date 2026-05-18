أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن حصولها على 3 شهادات آيزو عالمية في مجالات الشراكات واستمرارية الأعمال وإدارة الأصول، في إنجاز يعكس التزامها بالتميز التشغيلي وتعزيز المرونة المؤسسية وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم رؤية دبي الاقتصادية المستدامة.

وشملت الشهادات شهادة ISO 44001:2017 لنظام إدارة علاقات الأعمال التعاونية، وشهادة ISO 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، وشهادة ISO 55001:2024 لنظام إدارة الأصول.

وبهذا الإنجاز، تُعد مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من بين أوائل الجهات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الحاصلة على شهادتي ISO 55001:2024 وISO 44001، ليرتفع إجمالي عدد شهادات الآيزو التي حصلت عليها المؤسسة إلى 10 شهادات عالمية.

وفي هذا السياق، قال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "تعكس هذه الشهادات التزام المؤسسة بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في التجارة والخدمات اللوجستية والقطاع البحري، من خلال تطبيق أنظمة متوافقة مع المعايير الدولية تسهم في تعزيز المرونة التشغيلية والحوكمة والاستدامة المؤسسية".

وأضاف معاليه: "يدعم هذا الإنجاز توجهاتنا الاستراتيجية نحو تبني نماذج تشغيلية مستقبلية تعزز التنافسية والتميز في الخدمات والنمو الاقتصادي المستدام، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة".

كما تسهم هذه الشهادات في دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز قدراتها التشغيلية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، وتبني الأنظمة المبتكرة التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وترسخ الأداء المؤسسي طويل الأمد.

