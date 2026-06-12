رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمى، عضو المجلس الأعلى للاتحاد وحاكم رأس الخيمة، استضافت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة حفل تخريج دفعتها الخامسة عشرة، حيث كرّمت الجامعة 283 خريجًا وخريجة من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا، وقد شكّلت الخريجات أكثر من 55% من إجمالي الخريجين، بما يعكس الزخم المتنامي لإقبال المرأة على التعليم المتقدم وتولي الأدوار القيادية وخوض المسارات الريادية.

ويأتي حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة في وقت تواصل فيه الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تحقيق مستويات جديدة من التميز الأكاديمي. ففي تصنيف كواكاريلي سيموندس العالمي (كيو إس) للجامعات حسب التخصص لعام 2026، صُنف برنامج إدارة الأعمال والدراسات الإدارية في الجامعة ضمن أفضل 450 برنامجًا على مستوى العالم، فيما صُنّف تخصص علوم الحاسوب ونظم المعلومات ضمن الفئة (701-750) على مستو العالم.

واحتفى حفل التخرج بجيل جديد من الخريجين المؤهلين للمستقبل والمزودين بالمهارات اللازمة للريادة في اقتصاد المعرفة. وضمت دفعة عام 2026 كوادر مهنية واعدة في مجالات تشهد طلبًا متزايدًا، من بينها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسوب وهندسة الحاسوب وتحليلات الأعمال والطاقة المتجددة، فضلًا عن التخصصات الهندسية المختلفة.

وأكدت ضيفة الشرف، سعادة الدكتورة ناتاشا ريدج، المديرة التنفيذية لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، أهمية المثابرة والتواضع والنزاهة في عالم سريع التغير تشكّله التقنيات الناشئة، كما شاركت الحضور بعض المواقف الشخصية لتوضيح مدى أهمية هذه القيم في الحياة العملية. وذكّرت الخريجين بأن التخرج يمثل نهاية مرحلة التعليم الأكاديمي الرسمي وبداية انطلاقهم إلى سوق العمل.

وذكّر الأستاذ الدكتور بسام علم الدين، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة الخريجين، في كلمته الترحيبية، بأن العالم اليوم يحتاج إلى «مفكرين نقديين وقادرين على حل المشكلات ومبتكرين وقادة يتحلون بالإنسانية» في ظل بيئة عمل عالمية تشهد تطورات متسارعة.

كما صرح الأستاذ الدكتور بسام علم الدين، قائلًا: «تتخرجون من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في مرحلة تشهد فيها الجامعة تقدمًا مؤسسيًا لافتًا وحضورًا أكاديميًا أكثر تأثيرًا وشراكات أوسع نطاقًا واعترافًا متناميًا على الصعيد العالمي، كما نواصل تعزيز شراكاتنا مع جامعات رائدة حول العالم، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة، بهدف واضح يتمثل في توفير مزيد من الفرص لطلبتنا في مجالات التعلم والبحث العلمي والتبادل الأكاديمي».

تسلّم الخريجون شهاداتهم من سعادة سالم علي الشرهان، رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، والأستاذ الدكتور بسام علم الدين، رئيس الجامعة، وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات، بمن فيهم قناصل عامون لعدد من الدول.

وألقت ياسمين غلام، خريجة ماجستير التربية، كلمة الخريجين ممثلةً خريجي برامج الماجستير، حيث استعرضت تحقيق حلم طال انتظاره ووصفت التخرج بأنه لحظة تتويج للإنجاز الأكاديمي وثمرة للمثابرة الشخصية، كما أشارت إلى التحديات التي واجهها الخريجون في الموازنة بين مساراتهم المهنية ومسؤولياتهم الشخصية ومتطلبات الدراسة في عالم سريع الوتيرة.

أما المتحدثة الثانية باسم الخريجين، هنا رحيمان، خريجة تخصص علوم الحاسوب وممثلة برامج البكالوريوس، فتحدثت عن الدور الذي أدته الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في تغيير مفهومها للنجاح، مؤكدة أنها تعلمت أن النمو الحقيقي يتحقق من خلال الفضول والمثابرة وخوض التجارب التي تتجاوز حدود الدرجات الأكاديمية، وشددت على أن الفشل ليس عائقًا، بل خطوة على طريق النجاح، وأنه لا يفوت الأوان أبدًا للتعلم والتطور والسعي وراء الفرص الجديدة.

وقد رسخت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة مكانتها باعتبارها منارة أكاديمية رائدة في المنطقة، كما تدعم رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمى الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة مركزًا للابتكار. وتستضيف الجامعة طلبة من أكثر من 60 جنسية، بما يعكس ما تتميز به الجامعة من تنوع ثقافي ثري.

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