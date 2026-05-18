الجونة، احتفلت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والمدرسة الألمانية الفندقية بالجونة بتخريج 64 طالبًا وطالبة من دفعة 2025/2026، بعد اجتيازهم بنجاح الاختبارات المعتمدة من غرفة التجارة والصناعة الألمانية بنسبة نجاح بلغت 98.5% وبذلك يصل إجمالي عدد خريجي المدرسة منذ تأسيسها إلى 1,112 خريجًا وخريجة من الكوادر المؤهلة في قطاع الضيافة، يعمل العديد منهم في كبرى الفنادق والمنشآت السياحية داخل مصر وخارجها، من بينهم نحو 200 خريج يعملون حاليًا في ألمانيا..

شهد حفل التخرج حضور الدكتورة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر؛ والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم؛ والأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية؛ والسيد إسلام كيندسفاتر، مدير المدرسة الألمانية الفندقية بالجونة؛ والسيدة باتريشيا سيبرت، ممثلة غرفة التجارة والصناعة في لايبزيغ؛ والسيد جوتهارد ديتريش، رئيس مجلس إدارة مدارس ران الألمانية؛ والسيدة مارين دياله-شيلشميدت الرئيسة التنفيذية للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة;إلى جانب أعضاء فرق تنفيذ المشروع.

ويأتي دعم مؤسسة ساويرس للمدرسة الألمانية الفندقية بالجونة في إطار التزامها بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، باعتبارهما من أهم أدوات تأهيل الشباب لسوق العمل وخلق فرص عمل مستدامة. فمنذ عام 2017، استثمرت مؤسسة ساويرس أكثر من 289 مليون جنيه في تطوير المدرسة كنموذج للتعليم الفني المرتبط مباشرة باحتياجات قطاع الضيافة. وتعتمد المدرسة على نظام التعليم المزدوج، الذي يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل كبرى الفنادق في الجونة والغردقة، بما فيهم فنادق أوراسكوم، بما يمنح الطلاب خبرة عملية حقيقية تؤهلهم للعمل وفقًا للمعايير الدولية.

وقد انعكس هذا النموذج في نتائج ملموسة على مستوى التوظيف، حيث تمكن العديد من خريجي المدرسة من بناء مستقبل مهني داخل مصر وخارجها، في تجربة تعكس أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية في تحويل التعليم إلى فرص عمل حقيقية.

وفي كلمتها التي ألقتها بالإنابة عن الدكتور وليد البرقي، أكدت السيدة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر أن ما حققه الخريجون اليوم هو برهان عملي على نجاح رؤية الدولة في تطوير التعليم الفني. وشددت على أن المحافظة تضع ملف "التمكين والتدريب" في مقدمة ركائز التنمية المستدامة بالمحافظة، قائلة: "إن هؤلاء الخريجين ليسوا مجرد كوادر فنية، بل هم سفراء للسياحة المصرية، مسلحون بخبرات عملية استثنائية وقدرة على المنافسة في كبرى المؤسسات الدولية".

​وفي كلمتها، أكدت الأستاذة/ ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: "ما نحتفل به اليوم ليس مجرد تخريج دفعة جديدة، بل تخريج شباب وفتيات استطاعوا، بالاجتهاد والتدريب والفرصة الحقيقية، أن يبنوا لأنفسهم مستقبلًا مهنيًا واعدًا. فالمدرسة الألمانية الفندقية بالجونة لا تقتصر على تقديم تعليم فني عالي الجودة، بل تمنح طلابها تجربة عملية حقيقية تُعدّهم لسوق العمل منذ اليوم الأول. وقد انعكس نجاح هذا النموذج في تميز خريجي المدرسة داخل مصر وخارجها، وقدرتهم على المنافسة في كبرى المؤسسات الفندقية والسياحية الدولية. كما نفخر أيضًا بالطلبة الوافدين من سوريا وإريتريا والصومال، الذين واصلوا رحلتهم التعليمية رغم التحديات الصعبة ، في تأكيد على أن التعليم يظل أحد أهم أبواب الفرص والتمكين. هذا النجاح الذي نشهده اليوم، ما كان ليتحقق دون الشراكة الممتدة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة ران التعليمية، وشركة أوراسكوم للتنمية، وجميع الشركاء الداعمين لهذا النموذج."

وقال السيد إسلام كيندسفاتر، مدير المدرسة الألمانية الفندقية بالجونة:"بنسبة نجاح متميزة بلغت 98.5%، وهي ثاني أعلى نسبة نجاح في تاريخ المدرسة الألمانية الفندقية بالجونة، تقدم دفعة 2026 نموذجًا قويًا لما يمكن أن يحققه الاجتهاد، والمعايير التعليمية العالية، والشراكة القوية بين غرفة الصناعة والتجارة في لايبزيغ، ومؤسسة ساويرس، ومؤسسة ران للتعليم، وشركائنا من الفنادق، في خلق فرص استثنائية للمواهب الشابة في قطاع الضيافة العالمي"

كما صرحت السيدة باتريشيا سيبرت، رئيسة تنظيم الامتحانات في غرفة الصناعة والتجارة في لايبزيغ:"يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة لخريجينا، الذين حصلوا على شهاداتهم بالاجتهاد والانضباط والانفتاح على العالم. وأود أن أتوجه بخالص الشكر إلى شركائنا، مؤسسة ساويرس، ومؤسسة ران للتعليم، والمدرسة الألمانية الفندقية بالجونة، الذين يواصلون، منذ سنوات، دعم هذا المشروع الناجح بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة في لايبزيغ، وخلق فرص حقيقية للشباب. معًا، نُسهم مستدامًا في إعداد كوادر مؤهلة لقطاع عالمي"

وتُعد المدرسة الألمانية الفندقية بالجونة أول مدرسة فندقية خاصة معتمدة دوليًا في مصر ومعترفًا بها في ألمانيا، كما تمنح دبلومًا فنيًا معتمدًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وتضم المدرسة مرافق تعليمية وتدريبية متكاملة تشمل فصولًا دراسية حديثة، ومطبخًا تدريبيًا احترافيًا، ومطعمًا مجهزًا وفقًا للمعايير الدولية. كما تطبق المدرسة نموذجًا تعليميًا شاملًا يضم طلابًا من جنسيات مختلفة، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

