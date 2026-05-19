دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت شركة سيكو إبسون كوربوريشن («إبسون») جائزة "أفضل أجهزة مسح ضوئي لعام 2026" من شركة "كيبوينت إنتليجنس"، الجهة العالمية المستقلة المتخصصة في تقييم تقنيات الطباعة وحلول بيئات العمل الذكية، وذلك تقديراً لتميزها في تقديم حلول تجمع بين الكفاءة التشغيلية والموثوقية وتنوع الاستخدامات، بما يلبي احتياجات المؤسسات وبيئات العمل الحديثة.

وأشادت شركة كيبوينت إنتليجنس بالأداء المتسق الذي تقدمه إبسون عبر كامل محفظتها من أجهزة المسح الضوئي، إلى جانب تنوع منتجاتها المصممة لتلبية نطاق واسع من احتياجات الأعمال. كما نالت أجهزة إبسون تقديراً خاصاً لما توفره من سهولة في الاستخدام، وجودة موثوقة في معالجة الصور، ومنظومة برمجية قوية تشمل دعم منصة Epson Open Platform وتقنية Arm®، بما يعزز من كفاءة التشغيل وسهولة التكامل ضمن بيئات العمل المختلفة.

وقال جونكيتشي يوشيدا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيكو إبسون كوربوريشن: "فخورون بهذا التقدير من شركة كيبوينت إنتليجنس وبالحصول على هذه الجائزة المرموقة. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة كونه يأتي في العام الذي نحتفل فيه بالذكرى الأربعين لانطلاق أعمالنا في مجال أجهزة المسح الضوئي، ما يمنحه قيمة استثنائية بالنسبة لنا".

وأُقيم حفل تسليم الجائزة بمكتب إبسون في هيروكا، بحضور عدد من كبار التنفيذيين من شركة كيبوينت إنتليجنس.

الذكرى السنوية الـ 40 لأعمال إبسون في مجال أجهزة المسح الضوئي

يمثل عام 2026 الذكرى الأربعين لانطلاق أعمال إبسون في مجال أجهزة المسح الضوئي، والتي بدأت مع طرح أول ماسح ضوئي للصور من الشركة (GT-3000) في عام 1986. ويؤكد هذا التكريم المكانة العالمية التي رسختها إبسون في مجال الابتكار، والتزامها المتواصل على مدى أربعة عقود بتطوير تقنيات المسح الضوئي والارتقاء بكفاءتها.

الأجهزة التي شملها التقييم

شمل تقييم شركة "كيبوينت إنتليجنس" لنيل هذه الجائزة مجموعة من أجهزة المسح الضوئي من إبسون هي: DS‑800WN، وES‑C320W، وES‑C380W، وES‑580W، وDS‑32000، وDS‑1760WN، وDS‑900WN، وDS‑C490، وDS‑770II، وDS-C330، وDS-530II. وتعكس هذه الطرازات تنوع محفظة إبسون في أجهزة المسح الضوئي، بدءاً من الحلول المدمجة المناسبة للمكاتب المنزلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى الأجهزة المتقدمة المصممة للمؤسسات ذات الاحتياجات الكبيرة في المسح الضوئي عالي الكثافة.

للاستفسارات الصحفية

فادي أوزون، واليس للعلاقات العامة

Fadi.ozone@wallispr.com

نبذة عن إبسون

إبسون هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا تكرّس جهودها للمشاركة في تحقيق الاستدامة وإثراء المجتمعات عبر تقنياتها الفعالة والمدمجة والدقيقة والتقنيات الرقمية لربط الأفراد والأشياء والمعلومات. تركز الشركة على حل المشكلات المجتمعية من خلال الابتكارات في مجال الطباعة المنزلية والمكتبية، والطباعة التجارية والصناعية، والتصنيع، وتقنيات العرض، والتقنيات الخاصة بنمط الحياة. وتهدف إبسون لأن تصبح شركة “سالبة للكربون” بحلول عام 2050، حيث ستتوقف عن استخدام الموارد الجوفية المستنفذة مثل النفط والمعادن بحلول ذلك العام. وتحقق مجموعة إبسون العالمية، التي تتبع شركة سيكو إبسون اليابانية، مبيعات سنوية تبلغ حوالي 1 تريليون ين ياباني. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: corporate.epson/en/.

نبذة عن إبسون الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ووسط وغرب آسيا

إبسون هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا تكرّس جهودها للمشاركة في إثراء المجتمعات وإيجاد عالم أفضل عبر تقنياتها الفعالة والمدمجة والدقيقة. وبفضل مبادئ الحرفية العالية والاهتمام التي تتمتع بها، ستقوم إبسون الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ووسط وغرب آسيا بتوفير حلولها عالية الجودة والصديقة للبيئة في مجالات الطباعة والمسح الضوئي والعرض البصري والتصنيع وأسلوب الحياة وذلك في أكثر من 80 دولة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ووسط وغرب آسيا. وبناءً على إرثها الطويل الممتد لأكثر من 80 عاماً بصفتها رائدة يابانية في مجال التكنولوجيا، فإن الشركة تقوم بإعادة رسم معالم ما يمكن للتكنولوجيا المتقدمة أن تقدّمه إلى العملاء والشركات وكوكب الأرض بشكل عام، وذلك من خلال تبني نهج بعيد النظر في واحدة من أكثر المناطق ديناميكية في العالم. للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.epson.ae.

