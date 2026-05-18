دبي، الإمارات العربية المتحدة : استضاف بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، قمة مؤسسي برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية 2026، احتفالاً بالجيل القادم من رواد الأعمال الإماراتيين في مجال التكنولوجيا المالية والرقمية وتخرج الدفعتين الرابعة والخامسة من برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية (NDTI)® التابع له.

جمعت القمة عدداً من المؤسسين الإماراتيين، وكبار القادة من بنك الإمارات دبي الوطني، والمسؤولين من حكومة دبي، والمستثمرين، والشركاء التقنيين العالميين لتسليط الضوء على المشاريع الناشئة وتعزيز التعاون عبر منظومة الابتكار التي تشهد توسعاً سريعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف إطلاق برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية إلى تسريع نمو رواد الأعمال الإماراتيين الرقميين، وهو مبادرة رائدة مصممة لدعم المؤسسين الذين يبنون مشاريع قائمة على التكنولوجيا في مجالات الخدمات المالية والذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية. يوفر البرنامج إرشاداً منظماً، وفرصاً للتواصل مع القادة والشركات في القطاع، وتوجيهاً استراتيجياً من قادة بنك الإمارات دبي الوطني وشركاء المنظومة. كما يحظى البرنامج بدعم قيّم من شريكه الاستراتيجي العريق، مركز دبي المالي العالمي، انطلاقاً من رؤية مشتركة تهدف للارتقاء بقطاع التكنولوجيا المالية في دبي من خلال تعزيز ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي.

وتحتفي قمة مؤسسي برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية 2026 بمرور عامين على انطلاق البرنامج، بمشاركة 22 مؤسساً موزعين على خمس دفعات. ويتفاعل المشاركون في كل دفعة مع كبار المديرين التنفيذيين والمتخصصين في فرق الاستراتيجية والتكنولوجيا وتطوير المشاريع بالبنك، بما يُمكّنهم من تحسين نماذج أعمالهم، واستكشاف تطبيقات عملية في مختلف القطاعات، وبناء علاقات مع المستثمرين والشركاء من الشركات.

وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: " تمثل قمة مؤسسي برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية 2026 محطة مهمة في التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة الرقمي الديناميكي القائم على الابتكار. ومن خلال برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية، نستثمر في الجيل القادم من رواد الأعمال الإماراتيين الذين سيساهمون في رسم مستقبل الخدمات المالية والاقتصاد الرقمي على نطاق أوسع. وتعكس المشاريع المنبثقة عن هذا البرنامج قوة منظومة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهمية التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات المالية وشركاء التكنولوجيا العالميين."

وبرزت دولة الإمارات العربية المتحدة سريعاً كمركز رائد في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، مدعومةً بقوانين ولوائح تنظيمية متطورة، وتدفقات رأسمالية قوية، وقاعدة متنامية من المواهب الريادية. ووفقاً لتقديرات القطاع، يستمر الاستثمار في التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في النمو بشكل مطرد، حيث تعزز الدولة مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية. وفي تقرير التكنولوجيا المالية لعام 2025 الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، استقطبت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في الإمارات حوالي 265 مليون دولار أمريكي في عام 2024، أي ما يقارب ثلث إجمالي تمويل الشركات الناشئة في الدولة. ومن المتوقع أن ينمو سوق التكنولوجيا المالية المحلي من 3.16 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.71 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بانتشار استخدام المستهلكين، وثقة المستثمرين، وعقد الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص.

وتضمنت قمة مؤسسي برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية 2026 عروضاً للمؤسسين، ومناقشات حول منظومة الأعمال مع العديد من الشركاء. كما أتاح الحدث للمؤسسين فرصة التواصل مع المستثمرين والشركاء من الشركات والقادة في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبها، قالت حور الكثيري، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لشركة HAAY وخريجة برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية: "لقد كان الانضمام إلى برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية بمثابة نقطة تحول في مسيرتنا كرواد أعمال. لقد كان الإرشاد والتوجيه، ورؤى القطاع التي اكتسبناها، والوصول إلى منظومة بنك الإمارات دبي الوطني، أموراً لا تقدر بثمن في مساعدتنا على تطوير وتنمية مشاريعنا."

من خلال مبادرات مثل برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني لعب دور رائد في دعم ريادة الأعمال، وتطوير المواهب الوطنية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال الرقمية.

