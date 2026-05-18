أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : نظم مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، حفل تخريج الشركات الناشئة من برنامج المسرّعات "اصنع في الإمارات"، بالشراكة مع شركة برينك لخدمات إدارة المشاريع، وذلك ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2026"، المنصة الوطنية الرائدة للتطوير الصناعي والابتكار في دولة الإمارات.

وشهد الحفل تكريم 11 شركة صناعية ناشئة في مجموعة متنوعة من القطاعات، من الأمن الغذائي وصولاً إلى التصنيع المتقدم، وذلك بمناسبة استكمال المرحلة الأولى من مسيرة التسريع الممتدة لستة أشهر، والمصممة للارتقاء بالجاهزية للتصنيع، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتعزيز إمكانات التصدير.

وقام سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، بتوزيع شهادات التخرج على الشركات التي أكملت البرنامج، بحضور كبار ممثلي مصرف الإمارات للتنمية وشركة برينك، إلى جانب مجموعة من المستثمرين والجهات المعنية بالقطاع والشركاء ضمن منظومة الأعمال المشاركين في فعالية "اصنع في الإمارات 2026".

وفي هذا الإطار، قال سعادة أحمد محمد النقبي: "يعكس تخريج هذه الدفعة من الشركات الناشئة خلال فعالية اصنع في الإمارات التزام مصرف الإمارات للتنمية بتمكين الشركات الصناعية الناشئة من الانتقال إلى مرحلة الإنجاز الفعلي. إذ نفخر باستضافتهم في جناح المصرف، غير أن رؤيتنا تمتد إلى ما هو أبعد من هذا الإنجاز، حيث نسعى من خلال برنامج المسرّعات اصنع في الإمارات إلى تزويد مؤسسي الشركات بالأدوات والخبرات والشبكات اللازمة لبناء شركات تنافسية وجذابة للمستثمرين. ويتمثل هدفنا النهائي في رؤيتهم يعودون مستقبلاً إلى هذه الفعالية عبر أجنحة خاصة بهم، بعد أن تترسخ مكانتهم كشركات مرموقة تسهم في تنمية القطاع الصناعي ودعم جهود التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات".

ووفر برنامج المسرّعات "اصنع في الإمارات" الدعم للشركات الصناعية الناشئة عبر مسار منظّم اشتمل على تقييم القدرات، وتحليل الفجوات، ووضع خرائط طريق مخصّصة للنمو تغطي الجوانب الاستراتيجية والعمليات وسلاسل التوريد والامتثال التنظيمي والتمويل والابتكار. كما استفاد المشاركون من جلسات تدريبية متخصصة، وجلسات إرشادية كل أسبوعين، وحصلوا على الدعم اللازم للتواصل مع المستثمرين، مما أسهم في تعزيز جاهزيتهم التجارية وقدرتهم على التوسع. ويمكن للشركات الناشئة العاملة في مجال التصنيع، والراغبة في الانضمام إلى البرنامج، تسجيل اهتمامها والاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل على الصفحة الرسمية لبرنامج المسرّعات "اصنع في الإمارات" من مصرف الإمارات للتنمية عبر الرابط الآتي: edb.gov.ae/landing/manufacturing-accelerator.

من جانبه، قال ياسين أبو داوود، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والمدير الإداري في شركة برينك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعكس شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية التزامنا المشترك بتمكين الجيل الجديد من شركات التصنيع الناشئة في دولة الإمارات. ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى الإسهام بصورة مباشرة في تطوير القدرات الصناعية للدولة، وتعزيز مرونتها الاقتصادية على المدى الطويل".

واستعرضت الشركات الناشئة منتجاتها وحلولها ضمن جناح مصرف الإمارات للتنمية ضمن إطار فعالية "اصنع في الإمارات 2026"، مما أتاح لها فرصة التواصل المباشر مع الشركات الكبرى والمستثمرين والشركاء المحتملين، وتحويل مخرجات البرنامج إلى فرص فعلية ضمن السوق.

ويعتبر حفل التخرج محطة مهمة ضمن برنامج المسرّعات الممتد لستة أشهر، إذ يسلط الضوء على النتائج الملموسة لنهج مصرف الإمارات للتنمية، الرامي إلى بناء منظومة من المبتكرين الصناعيين القادرين على التوسع محلياً والوصول إلى الأسواق العالمية.

يواصل مصرف الإمارات للتنمية، من خلال مبادراته الرائدة مثل برنامج المسرّعات "اصنع في الإمارات"، تعزيز المنظومة الصناعية في دولة الإمارات، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع والمنافسة، والإسهام بفاعلية في تحقيق طموح دولة الإمارات بأن تصبح مركزاً عالمياً للتصنيع المتقدم.

-انتهى-

#بياناتشركات