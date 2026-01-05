المنامة : أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة عن انضمام بنك الخليج الدولي (ش.م.ب) شريكًا استراتيجيًا في نسخته الرابعة، المقرر عقدها خلال (27-28 يناير 2026م) بفندق فورسيزونز خليج البحرين، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة، والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة.

وتُقام نسخة هذا العام تحت عنوان: (تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحول في مجالي الطاقة والمناخ)، وستفتتح بكلمة يلقيها معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المتوقع أن تجمع هذه النسخة أكثر من 400 مشارك من قادة الأعمال والخبراء وصناع القرار، لمناقشة موضوعات محورية تشمل: تمويل التحول، ومواءمة الأعمال مع أهداف المناخ، وتحول الطاقة، وإزالة الكربون من القطاعات الصناعية، إضافةً إلى دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والأسواق المتنامية للكربون والتنوع الحيوي.

ويُعد بنك الخليج الدولي من المؤسسات المالية الرائدة في دفع التمويل المستدام بالمنطقة، حيث يشارك في الاستثمار المتوائم مع المناخ، والاستشارات الداعمة لرحلة التحول، وحلول التمويل المرتبطة بالاستدامة. كما شارك بفاعلية في مبادرات أسواق الكربون والسياسات المناخية الإقليمية. وتؤكد شراكته مع المنتدى التزامه بدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مسار التحول في المنطقة.

وفي تعليقها على هذه الشراكة، صرحت الأستاذة سارة عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي (ش.م.ب): " يسرّنا تجديد شراكتنا مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، ودعم رسالته الرامية إلى تعزيز العمل المناخي العملي في المنطقة". مضيفةً: " تشكل الاستدامة في بنك الخليج الدولي عنصرا محوريًا في طريقة شراكاتنا مع العملاء وأصحاب المصلحة. وتؤكد مشاركتنا في المنتدى التزامنا بدعم اقتصاد إقليمي أكثر مرونة واستدامة، والمساهمة بخبرات مالية تساند تحقيق تقدم مناخي واقعي وقابل للقياس".

وسيشارك عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من البنك في المنتدى، من بينهم السيدة كاثرين غاريت-كوكس، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، التي ستنضم إلى جلسة التمويل في المنتدى إلى جانب خبراء إقليميين ودوليين لمناقشة النماذج الجديدة لتمويل التحول، وتعزيز الاستثمارات المستدامة، وتحفيز رأس المال المؤسسي لدعم التحول المناخي.

ومن جانبها، علّقت على هذه الشراكة الأستاذة ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة (فين مارك كوميونكيشنس)، المؤسس والمنظم للمنتدى، قائلة: "يسعدنا أن نرحب ببنك الخليج الدولي مجددًا كشريك استراتيجي في نسختنا لعام 2026م، ونتطلع إلى مشاركتهم في النسخة الرابعة من المنتدى. ويشكّل دور البنك الريادي إقليميًا وعالميًا في التمويل المستدام، ومشاركته المستمرة في مبادرات التحول المناخي، إضافة قيّمة لجهودنا الجماعية؛ لتقديم منصة عملية تدعم التنفيذ وتحقيق الالتزامات المناخية الإقليمية والعالمية".

وستشهد هذه النسخة (الرابعة) من المنتدى برنامجًا معززًا يتضمن جلسة رفيعة المستوى تجمع وزراء ومسؤولين حكوميين، ودبلوماسيين وقادة أعمال، وخبراء طاقة، ومبتكرين في التقنيات، لمناقشة سُبل تعزيز التنافسية والجاهزية والتحمل المناخي مع تقدم المنطقة نحو أهداف الحياد الصفري والاستدامة. كما ستضم النسخة مجموعة من ورش العمل المتخصصة بقيادة (KPMG)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومجموعة (أنثيسيس.(

ويحظى منتدى الشرق الأوسط للاستدامة 2026 بدعم مجموعة من الشركاء، حيث ينضم كل من منصة صفاء وبنك البحرين والكويت كشركاء رئيسيين، فيما يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كشريك استراتيجي. كما تشمل قائمة شركاء المنتدى كلاً من شركة ألمنيوم البحرين(ألبا)، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن(أسري)، وشركة البحرين لإصلاح السفن والهندسة (باسرك)، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم(جارمكو)، والغرفة التجارية الأمريكية في البحرين، إضافة إلى إمباكت للتعلم والتطوير كشريك للتعلم، وعرب نيوز ،وصحيفة الأيام، OGN، و Trade Arabia كشركاء إعلاميين، وذ باترفلاي إيفيكت كشريك للتسويق.

-انتهى-

#بياناتشركات