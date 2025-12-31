أبوظبي: أعلنت مجموعة أدنيك عن تنظيمها لفعاليات مؤتمر الدفاع الدولي (IDC) 2026 وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتيه الحركة، بالتعاون مع مجلس توازن للتمكين الدفاعي و وزارة الدفاع، وذلك قُبل انطلاق فعاليات الدورة السابعة من معرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس) 2026، في مركز أدنيك أبوظبي يوم 19 يناير 2026.

ويُقام المؤتمر، تحت شعار «آفاق ذكية: إعادة تعريف استقلالية القطاع الدفاعي عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، ليشكل منصة دولية رفيعة المستوى تجمع قادة الدفاع والأمن وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الدفاع والأمن العالمي، والدور المتنامي للتقنيات الذكية والأنظمة المستقلة في إعادة رسم ملامح منظومات الدفاع الحديثة.

ومن جانبه قال سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي: "يأتي مؤتمر الدفاع الدولي 2026 في توقيت مفصلي يشهد فيه القطاع الدفاعي العالمي تحولات متسارعة ومدفوعة بالتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة، وهو ما يعكس أهمية هذا المؤتمر كمنصة استراتيجية لتبادل الرؤى وبناء شراكات نوعية تسهم في تعزيز الجاهزية الدفاعية والاستقلالية التقنية."

وأضاف سعادته: "نؤكد التزامنا بدعم منظومة الابتكار الدفاعي، وتمكين الصناعات الوطنية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي والتقني، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات في بناء قطاع دفاعي متقدم ومستدام، قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة".

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:" يجسد مؤتمر الدفاع الدولي، على هامش معرضي يومكس وسيمتكس 2026، التزامنا المتواصل بدعم المنصات العالمية المتخصصة التي تجمع صناع القرار وقادة القطاع لمناقشة مستقبل الدفاع والتقنيات المتقدمة، حيث يعكس المؤتمر مكانة أبوظبي كمركز دولي للحوار الاستراتيجي والابتكار في مجالات الأنظمة غير المأهولة والاستقلالية الذكية، ويسهم في تعزيز الشراكات الدولية وتطوير حلول تدعم أمن واستقرار المجتمعات على المدى الطويل».

ويركز مؤتمر الدفاع الدولي 2026 على استعراض أحدث التوجهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة، ودورها في تعزيز الجاهزية الدفاعية وبناء منظومات أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية، إلى جانب بحث الأبعاد الاستراتيجية والتنظيمية والأخلاقية المصاحبة لاعتماد هذه التقنيات، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز أطر التعاون بين الدول.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية، تبدأ بجلسة «شبكات القيادة المستقبلية – الجهاز العصبي الجديد للدفاع»، التي تناقش دور الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطوير مفاهيم القيادة والسيطرة والتنسيق، وتعزيز تكامل القادة البشر وشركاء التحالفات والتقنيات المستقلة ضمن منظومات دفاعية مترابطة ومرنة، مع تسليط الضوء على التحديات الاستراتيجية والتنظيمية المرتبطة ببناء الثقة والجاهزية الرقمية.

وتأتي الجلسة الثانية بعنوان «القوة المستقلة – دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات المشتركة والتكتيكية»، حيث تستعرض تجارب دمج الأنظمة الذكية وغير المأهولة في العمليات العسكرية المشتركة عبر مجالات البر والبحر والجو والفضاء السيبراني، مع التركيز على تطور العلاقة بين القرار البشري وأنظمة دعم القرار المستقلة، والدروس المستفادة من النزاعات الحديثة.

وتتناول الجلسة الختامية للمؤتمر «المعايير العالمية للاستقلالية – بناء الثقة والسلامة والجاهزية»، التي تبحث سبل مواءمة الأطر التنظيمية ومعايير الأمن والأخلاقيات بين الحكومات والصناعة والمنظمات الدولية، بما يعزز الثقة بالمنصات العسكرية المستقلة، ويدعم جاهزية الأسواق العالمية، ويمكّن التعاون الآمن والمستدام بين الدول الحليفة.

ويُعقد مؤتمر الدفاع الدولي قبل يوم واحد من انطلاق يومكس وسيمتكس 2026، في إطار منظومة متكاملة من الفعاليات المتخصصة التي تنظمها مجموعة أدنيك، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات المتخصصة، ويسهم في دفع عجلة الابتكار وتبادل المعرفة في قطاع الأنظمة غير المأهولة والدفاع المتقدم.

