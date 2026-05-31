بدور القاسمي: المشاركة فرصة لتعريف النساء العاملات في منظومة النشر البولندية على رسالة مبادرة "ببلش هير"

اختتمت "ببلش هير"، المبادرة عالمية التي أطلقتها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بهدف مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية التي تعترض طريقهن في قطاع النشر، مشاركتها الأولى في "معرض وارسو الدولي للكتاب 2026"، حيث نظمت برنامجاً مهنياً وحوارياً امتد أربعة أيام، لمناقشة قضايا القيادات النسائية، وحقوق النشر، والترجمة، ووصول الكتب إلى الأسواق العالمية.

وجاءت مشاركة "ببلش هير" خلال الفترة 28 - 31 مايو الجاري، ضمن برنامج الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، في حضور يعكس التزام الإمارة بتعزيز الحوار الثقافي الدولي، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين صناعة النشر العربية ونظيراتها الأوروبية، ولا سيما في السوق البولندية التي تتميز بثقافة قرائية وحراك مهني نشط في مجال الكتابة والترجمة.

وشهد جناح "ببلش هير"، في جناح الشارقة ضيف شرف المعرض، إقبالاً من ناشرين وقراء ومهنيين وقادة صناعة الكتاب من بولندا وأوروبا والعالم. وتضمن البرنامج جلستين حواريتين تناولتا ريادة المرأة في مجال النشر على المستوى العالمي.

دعم حضور المرأة في صناعة النشر

وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة "ببلش هير": "تأتي مشاركة (ببلش هير) في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026 ثمرة لشراكتها الراسخة مع هيئة الشارقة للكتاب، إذ وفّر برنامج الشارقة ضيف شرف المعرض فرصة مهمة لتعريف النساء العاملات في منظومة النشر البولندية على رسالة المبادرة القائمة على دعم حضور المرأة في مواقع القرار داخل قطاع النشر العالمي. وفي ختام مشاركتنا، نغادر وارسو، بعلاقات جديدة وشراكات واعدة، وإيمان راسخ بأهمية ربط النساء العاملات في قطاع النشر بجميع أسواق العالم".

جلسات حوارية

وفي 29 مايو، نظمت "ببلش هير" جلسة حوارية بعنوان "المرأة ترسم ملامح قطاع النشر العالمي: هل تسهم الشخصيات النسائية القيادية في تحديد ما يتم نشره وما يصل إلى الأسواق حول العالم؟". وتناولت الجلسة دور القيادات النسائية في تحديد اتجاهات مشتريات الكتب، واختيارات الترجمة، والقصص العابرة للحدود. وشهدت الجلسة مشاركة كل من سونيا دراغا من دار سونيا دراغا للنشر، كلير كريستيان من Kevin Anderson & Associates، ماجدالينا كلوس-بودسيادلو من Wytwórnia، وأدارت الجلسة ماجدة شبيركو-أنكيفيتش من مؤسسة Rights & Licensing by Magda SA.

كما نظمت "ببلش هير" في 30 مايو الجاري جلسة بعنوان "ما يُترجم وما يعبر الحدود: رائدات إماراتيات وبولنديات في مجال حقوق النشر والترجمة والوصول إلى الأسواق". وناقشت الجلسة العوامل التي تحدد انتقال الكتب بين الأسواق، والمزايا التي تتيح للقصص الوصول إلى قراء جدد في بيئات ثقافية ولغوية مختلفة.

ونُظمت الجلسة بالتعاون مع "جمعية الناشرين الإماراتيين"، بمشاركة كلٍّ من مالغورزاتا دودا-كلاغ من Best Books، جوانا ماتسيوك من Wydawnictwo Mięta، أميرة بوكدرة، رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين والشريك المؤسس في مكتبة ومنشورات "غاف"، الدكتورة لطيفة الحاج من دار بوملحة للنشر والتوزيع وعضو جمعية الناشرين الإماراتيين، وأدارت الجلسة آنا جاروتا من Anna Jarota Agency.

وجاءت هذه المشاركة ضمن برنامج الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، الذي تنسقه "هيئة الشارقة للكتاب" في إطار جهودها للتعريف بالشارقة ودولة الإمارات كمركز عالمي للثقافة والأدب وتبادل المعرفة، وتعزيز حضور الكتاب العربي في الأسواق والمنصات الثقافية الدولية.

