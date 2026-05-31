المنامة : في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الأكاديمي والمهني، أعلنت كلية فاتيل البحرين لإدارة الأعمال الفندقية والسياحية عن تتويجها بجائزة المؤسسة الرائدة في إدارة الضيافة والسياحة على مستوى الشرق الأوسط لعام 2026، وذلك ضمن جوائز السفر والسياحة العالمية التي تمنحها مجلة LUXlife البريطانية، “تقديراً لنجاحها في تقديم نموذج تعليمي استثنائي يجمع بين التأهيل الأكاديمي المتطورة والتدريب العملي في قطاعي الضيافة والسياحة.

ويأتي هذا التتويج لعام 2026 امتدادًا لسجل فاتيل البحرين الحافل في جوائز السفر والسياحة الصادرة عن مجلة LUXlife، وذلك بعد أن حصدت في عام 2024 لقب أفضل مؤسسة في إدارة الضيافة والسياحة لعام 2024 في البحرين ولقب أفضل كلية إدارة للضيافة للعام 2024 في البحرين، ثم حصلت في عام 2025 على لقب المؤسسة الرائدة في إدارة الضيافة والسياحة لعام 2025 في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز حضورها الإقليمي المتنامي ويؤكد متانة نموذجها الأكاديمي القائم على المواءمة بين التعليم المتخصص والتطبيق العملي واحتياجات قطاع الضيافة والسياحة.

كما يعكس هذا الفوز المكانة التي باتت تحتلها فاتيل البحرين كمؤسسة تعليمية متخصصة نجحت في ترسيخ حضورها على مستوى المملكة والمنطقة، من خلال طرح برامج أكاديمية تواكب المعايير الدولية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تركز على إعداد الطلبة وتأهيلهم مهنياً وفق متطلبات سوق العمل وتطورات قطاع الضيافة والسياحة.

وبهذه المناسبة قال الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، المدير العام لفاتيل البحرين، إن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الكلية، ويعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه في مجال التعليم الفندقي والسياحي على مستوى المنطقة. وأضاف أن هذا التقدير يجسد نجاح النهج الذي تعتمده فاتيل البحرين في الجمع بين الجودة الأكاديمية والتطبيق العملي، من خلال الربط بين الدراسة النظرية والتدريب المهني عبر شراكاتها مع مؤسسات فندقية وضيافة بارزة، بما يسهم في صقل مهارات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم المهنية، ويدعم في الوقت ذاته مكانة مملكة البحرين كوجهة إقليمية واعدة في مجال التعليم المتخصص في الضيافة والسياحة.

وأضاف الشيخ خالد أن هذا الإنجاز الدولي يشكل حافزاً لمواصلة تطوير البرامج الأكاديمية والعملية، وتقديم تعليم نوعي ينسجم مع رؤية البحرين 2030 وجهود تنمية القطاع السياحي في المملكة، بما ينعكس على جودة المخرجات التعليمية ويعزز دور الكلية في إعداد كوادر وطنية شابة وقادة للمستقبل قادرين على الإسهام بفاعلية في تطوير قطاع الضيافة والسياحة. وأكد استمرار فاتيل البحرين في أداء رسالتها التعليمية والمهنية، من خلال تعزيز شراكاتها مع كبرى العلامات الفندقية العالمية، بما يدعم رفد السوق بكفاءات مؤهلة تواكب تطلعات التنمية واحتياجات القطاع.

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها أكثر من 50 فرعا في أكثر من 30 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 45000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 12 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى أربعة أعوام على التوالي.

