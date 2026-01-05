في أعقاب الإقبال الساحق وتلقي أكثر من 134 ألف ترشيح من أكثر من 214 دولة، تمّ تمديد موعد قبول طلبات الترشيح للجائزة

يمكن للممرضين والممرضات من جميع أنحاء العالم تقديم ترشيحاتهم عبر الموقع الالكتروني التالي: www.asterguardians.com

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جوائز "أستر جارديانز جلوبال نيرسينج" 2026 (Aster Guardians Global Nursing Award 2026)، وهي إحدى المبادرات المرموقة التي تنظمها شركة "أستر دي إم هيلث كير" (Aster DM Healthcare)، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، عن تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح إلى 11 يناير 2026. هذا وقد تلقت الجائزة حتى تاريخه ما يزيد عن 134 ألف طلب ترشيح من 214 دولة، ما يؤكد على الامتداد العالمي المتنامي للجائزة ومكانتها المميزة لدى طواقم التمريض حول العالم. ويمكن للممرضين والممرضات من جميع أنحاء العالم تقديم ترشيحاتهم من خلال المنصة المخصّصة عبر الموقع الالكتروني التالي: www.asterguardians.com.

تستضيف نيودلهي في الهند نسخة هذا العام من هذه الجائزة المرموقة، في مبادرة للاحتفاء بالتميّز في مهنة التمريض على ساحة عالمية واسعة. وفي الدورة الرابعة من الجوائز التي أُقيمت في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، جرى تكريم الممرضة نعومي أويوي أوهيني أوتي من غانا، تقديراً لإسهاماتها المؤثرة في رعاية مرضى السرطان والتعليم، والتي كان لها دور بارز في تشكيل رسالة التمريض في مجال رعاية مرضى السرطان في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.

تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 250 ألف دولار أمريكي، وهي تكرّم الممرضين والممرضات الذين يبرهنون عن مستويات استثنائية من التفاني والابتكار والرعاية الإنسانية في مجتمعاتهم.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال الدكتور أزاد موبن، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة "أستر دي إم هيلث كير" (Aster DM Healthcare): "تعكس الدورة الخامسة من جوائز ’أستر جارديانز جلوبال نيرسينج‘ (Aster Guardians Global Nursing Award) لهذا العام، البعد الإنساني العالمي للرعاية الصحية، وهو أمر يتجلى بوضوح في مشاركة أفراد طواقم التمريض من 214 دولة حول العالم. تشكّل هذه الجوائز بادرة تقدير تكرّم الجهود المتواصلة والتفاني الكبير الذي يبديه الممرضون، وتسلّط الضوء على إسهاماتهم وإنجازاتهم الاستثنائية، كما تعدّ مصدر إلهام لجيل جديد من روّاد الرعاية الصحية حول العالم. ويذكّرنا هذا الكمّ الهائل من المشاركات، التي تجاوزت أكثر من 134 ألف طلب ترشيح حتى الآن، بالدور الحيوي للممرضين في كل مكان، وجهودهم التي تقود مسيرة بناء عالم أكثر صحةً وتماسكاً - وقد آن الأوان أن يحظوا بالتقدير الذي يليق بعطائهم وتأثيرهم الحقيقي."

يشارك الممرضون والممرضات من جميع القارات، بما في ذلك الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا والأمريكيتين وأوروبا وآسيا، طلبات ترشيحهم للمشاركة في جوائز "أستر جارديانز جلوبال نيرسينج" 2026 (Aster Guardians Global Nursing Award 2026)، ما يعكس البُعد العالمي لهذه المبادرة والرغبة في تقدير مهنة التمريض حول العالم.

لمحة عن "أستر دي إم" للرعاية الصحية (Aster DM Healthcare)

تأسست مجموعة "أستر دي إم" للرعاية الصحية (Aster DM Healthcare) عام 1987 على يد الدكتور أزاد موبن، وهي واحدة من أبرز مزوّدي الرعاية الصحية المتكاملة، ولها حضور قوي وواسع في سبع دول. تلتزم "أستر" (Aster) برؤيتها المتمثّلة في توفير رعاية صحية متميّزة وميسورة التكلفة وبأعلى معايير الجودة، حيث تغطي منظومتها المتكاملة مختلف المراحل بدءاً من الرعاية الأولية والوقائية وصولاً إلى الرعاية المتقدمة (الرابعة)، انطلاقاً من شعارها "سنعتني بك على أكمل وجه"، الذي يعكس التزامها العميق بتقديم تجربة صحية إنسانية وشاملة.

