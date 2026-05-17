(عمّان، الأردن ): شاركت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، كراعٍ بلاتيني، في معرض الجامعة الأردنية للتوظيف 2026، الذي يعد أكبر معرض توظيف جامعي في الأردن.

وجاءت مشاركة جورامكو ورعايتها لفعالياته التي امتدت على مدار يومي 10 و11 أيار في ستاد الجامعة الأردنية، حرصاً منها على لقاء الطلبة الجامعيين والخريجين الباحثين عن عمل والتفاعل معهم، فضلا ًعن دعم المواهب ضمن قطاع الطيران.

وعلى مدار يومي المعرض، تواصلت جورامكو مع الطلبة والشباب والكفاءات الواعدة من خلال جناحها، وعبر "منصة المهن المستقبلية" التي شملتها أكاديمية جورامكو برعايتها لأهميتها؛ وذلك باعتبارها منصة مخصصة لإبراز قصص نجاح أردنية ملهمة، وفتح باب الحوار والنقاش مع الشباب حول طموحاتهم وتطورهم المهني وفرصهم المستقبلية، إلى جانب توفير مساحة لتشجيع الطلبة على استكشاف مسارات مهنية مختلفة والتواصل مباشرة مع مختصين من قطاعات متنوعة.

وفي سياق متصل، سلطت جورامكو الضوء على التوسع العالمي المتنامي الذي تشهده الشركة في مجال صيانة الطائرات، كما قدمت لمحة للحضور عن الفرص التدريبية التي توفرها أكاديمية جورامكو، فضلاً عن المشاركة في جلسة نقاشية حملت عنوان: "المهن في قطاع الطيران"، قدمها رئيس أكاديمية جورامكو، لورنس بيرالدو، متناولاً ضمنها مواضيع عدة بما فيها الطلب العالمي المتزايد على الكفاءات المتخصصة في هندسة صيانة الطائرات، والفرص المتنامية داخل هذا القطاع.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران، فريزر كوري: "تعكس رعايتنا المستمرة لمعرض الجامعة الأردنية للتوظيف متانة الشراكة التي تجمعنا مع الجامعة، كما تؤكد التزام جورامكو بتمكين الشباب ضمن قطاع الطيران وصيانة الطائرات."

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 25 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

