المنامة: أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم انضمام بنك البحرين الوطني كشريك في نسخته الرابعة التي ستعقد يومي 27 و28 يناير 2026 في فندق الفورسيزونز خليج البحرين، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة.

ويجدد بنك البحرين الوطني، باعتباره البنك الوطني للمملكة وأحد أبرز الداعمين لتطوير القطاع المالي في البحرين، التزامه بالاستدامة والممارسات المصرفية المسؤولة من خلال مشاركته كشريك للمنتدى في نسخته لعام 2026، التي تُقام تحت شعار: "تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحوّل في مجالي الطاقة والمناخ". وسيشهد الافتتاح كلمة خاصة يقدمها معالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور أكثر من 400 من قادة الأعمال وصناع القرار وخبراء الاستدامة والمناخ من المنطقة والعالم.

ويعتمد بنك البحرين الوطني إطاراً متقدماً للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية والتزامات المملكة الأوسع في مجالي الاستدامة والمناخ. ويواصل البنك تشجيع الممارسات المستدامة بين عملائه وتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة لدعم التحول نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة. كما أطلق البنك في وقت سابق من هذا العام إطار التمويل المستدام، الذي يحدد منهجية واضحة وشفافة لتقييم وتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية المؤهلة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، النقل النظيف، المباني الخضراء، والمبادرات الداعمة للتوظيف وتنمية المجتمعات.

وإلى جانب دور بنك البحرين الوطني كشريك للمنتدى، ستشارك السيدة زينة الزيّاني، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاستدامة في بنك البحرين الوطني، في جلسة حوارية بعنوان "إطلاق تمويل العمل المناخي: مسارات مبتكرة للتحول وتعزيز المرونة". وستتناول الجلسة كيفية تطور التمويل المناخي ليتجاوز النماذج التقليدية، بهدف توظيف رأس المال التحفيزي والتمويل المدمج لتحقيق أثر فعلي على أرض الواقع في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما سيناقش المتحدثون الأدوات المالية الناشئة، بما في ذلك القروض المرتبطة بالاستدامة، والسندات السيادية الخضراء، ومبادلات الديون مقابل العمل المناخي، إلى جانب غيرها من الهياكل التمويلية المبتكرة، فضلاً عن الدور المتنامي لتمويل التحول وتمويل التكيّف في دعم إزالة الكربون، وتعزيز المرونة المناخية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. واستناداً إلى خبرة بنك البحرين الوطني، ستتطرق النقاشات أيضاً إلى كيفية مساهمة البنوك والمؤسسات المالية في بناء محافظ مشاريع قابلة للاستثمار، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المناخية، واستقطاب رؤوس الأموال العالمية لدعم أهداف الحياد الصفري والأولويات التنموية طويلة الأجل.

وتعليقاً على الشراكة، قالت السيدة زينة الزياني، رئيس تنفيذي للمجموعة - الاستراتيجية والاستدامة في بنك البحرين الوطني: "تتمحور النقاشات المتعلقة بالتمويل المناخي بشكل متزايد حول التنفيذ الفعلي. وبالنسبة للبنوك، يعني ذلك التركيز على الهياكل والأدوات القادرة على ترجمة أهداف الاستدامة إلى نتائج قابلة للقياس، مع إدارة المخاطر ودعم النمو الاقتصادي في الوقت ذاته. ونحن فخورون بالشراكة مع منصات مثل منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، التي تؤدي دوراً مهماً في مواءمة الرؤى الإقليمية مع الأطر المالية العالمية واحتياجات السوق العملية."

من جانبها، قالت السيدة ليلا دانِش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس ومؤسس ومنظم المنتدى،

"يسعدنا الترحيب مجدداً ببنك البحرين الوطني كشريك في نسخة عام 2026، ونتوجه بالشكر للبنك على دعمه المستمر للمنتدى. لقد كان بنك البحرين الوطني في طليعة المؤسسات التي دمجت اعتبارات الاستدامة في نموذج أعمالها، وقدم مساهمة بارزة في تطوير التمويل المستدام بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتزامات المملكة بالحياد الصفري. وتعكس هذه الشراكة المتجددة الدور الحيوي للقطاع المالي في تمويل التحول، وتوسيع نطاق الحلول المناخية، وترسيخ الاستدامة في القرارات اليومية للأعمال والاستثمار".

وستشهد النسخة الرابعة من المنتدى برنامجاً معززاً يتضمن جلسة رفيعة المستوى حول الرؤية الوطنية، تجمع عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة سبل تعزيز القدرة التنافسية الوطنية خلال التقدم نحو أهداف الحياد الصفري والاستدامة. كما ستتضمن الجلسات الأخرى مشاركة دبلوماسيين وقادة أعمال وممولين ومبتكري تقنيات لمناقشة موضوعات تشمل تمويل التحول، التحول في قطاع الطاقة، إزالة الكربون الصناعي، الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، دور أسواق الكربون والتنوع البيولوجي، وتطوير رأس المال البشري وبناء القدرات. ويعكس دعم بنك البحرين الوطني لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة 2026 مكانته كمؤسسة مالية وطنية ملتزمة بدعم رؤية البحرين الاقتصادية ، والمساهمة في التحول الأوسع للمملكة نحو اقتصاد منخفض الكربون، إلى جانب الإسهام في الجهود الإقليمية الهادفة إلى رسم مستقبل التمويل المستدام.

وكما في كل عام، ستتضمن فعاليات المنتدى سلسلة من ورش العمل عالية التأثير، التي ستقدمها كل من شركة كي بي إم جي في البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة أنثيسس، إضافة إلى جهات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً. وتهدف هذه الورش إلى تزويد المؤسسات بالأدوات العملية لإدماج الاعتبارات المناخية في استراتيجياتها وتقاريرها وعملياتها وتمويلها.

ويحظى منتدى الشرق الأوسط للاستدامة 2026 بدعم مجموعة من الشركاء، حيث ينضم كل من منصة صفاء وبنك البحرين والكويت كشركاء رئيسيين، فيما يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كشريك استراتيجي. كما تشمل قائمة شركاء المنتدى كلاً من شركة ألمنيوم البحرين(ألبا)، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن(أسري)، وشركة البحرين لإصلاح السفن والهندسة (باسرك)، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم(جارمكو)، والغرفة التجارية الأمريكية في البحرين، إضافة إلى إمباكت للتعلم والتطوير كشريك للتعلم، وعرب نيوز وصحيفة الأيام كشركاء إعلاميين، وذ باترفلاي إيفيكت كشريك للتسويق.

