أبوظبي، تشارك شركة تسليح القابضة في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار 2026)، الذي يُعد المنصة الأكثر موثوقية في المنطقة، حيث يجمع نخبة من مسؤولي الأمن الوطني والأمن السيبراني وصنّاع القرار والمشترين ومختلف أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الشراكات، واستعراض أحدث الابتكارات، ومناقشة المشاريع المستقبلية والتأثير في توجهات القطاع الأمني.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الشركة على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة، والمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة الأمن والدفاع، من خلال تقديم حلول متقدمة تدعم جاهزية الكوادر وترتقي بكفاءة الأداء وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وخلال المعرض، تستعرض تسليح القابضة مجموعة متكاملة من الأنظمة التقنية المتطورة في مجالات التدريب البدني والعسكري، حيث تقدم نظام MilFiT الذكي لتدريب اللياقة البدنية، الذي يعتمد على تقنيات تحليل الحركة والكاميرات الذكية لقياس أداء المتدربين بدقة عالية واحتساب التمارين بشكل تلقائي، بما يعزز كفاءة التدريب ويرفع من مستوى الجاهزية البدنية. كما تعرض الشركة حلول المخازن الذكية للأسلحة المقدمة من شركة SWS، والتي توفر أنظمة متقدمة وآمنة لإدارة وتخزين الأسلحة والمعدات وفق أعلى معايير السلامة والتحكم. وتقدّم كذلك نظام محاكاة الرماية من شركة MILO الأمريكية، الذي يتيح بيئة تدريب واقعية ومتطوّرة تُسهم في تأهيل عناصر الجيش والشرطة وقوات إنفاذ القانون وتعزيز قدراتهم على التعامل مع مختلف السيناريوهات الميدانية.

وفي هذا السياق، أكد سالم المطروشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسليح القابضة، أن المشاركة في هذا الحدث تمثل محطة استراتيجية مهمة للشركة، قائلاً:

“نفخر في شركة تسليح القابضة بمشاركتنا في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار 2026) ، الذي يشكّل منصة رائدة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول في مجالات الأمن والدفاع. وتأتي مشاركتنا تأكيداً على التزامنا المستمر بدعم الجهود الوطنية والإقليمية في تعزيز الجاهزية الأمنية من خلال تقديم تقنيات مبتكرة تواكب متطلبات المستقبل.”

وأضاف: "نحرص على تقديم منظومة متكاملة من الحلول التي تسهم في تطوير قدرات التدريب والتأهيل، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الأمنية، بما يدعم جاهزية المؤسسات لمواجهة التحديات المتسارعة، ويعكس رؤيتنا في أن الابتكار هو الأساس لبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة.”

وتؤكد تسليح القابضة من خلال مشاركتها في “آيسنار 2026” مكانتها كشريك استراتيجي في دعم وتطوير منظومة الأمن، عبر تقديم حلول نوعية تجمع بين الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مفاهيم الاستدامة في القطاع الأمني.

نبذة عن شركة تسليح القابضة

تأسّست "تسليح القابضة" في أوائل عام 2014 كشركة رئيسية تضمّ وتدير العديد من الأعمال، مثل تسليح للاستشارات وتسليح للتجهيزات العسكرية وميادين تسليح، تسليح تاكتيكال، بالإضافة إلى شوترز أرينا

تؤدي كل شركة دوراً حيوياً في تقديم خدمات ومنتجات تكتيكية متطوّرة ومتخصّصة مما يعزز سمعة "تسليح القابضة" كشركة رائدة في هذا المجال. وتلتزم الشركة بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التكتيكية مع وضع معايير جديدة للابتكار والجودة لتلبية احتياجات عملائها بمختلف صناعاتهم، مع تزويدهم بأفضل المنتجات التكتيكية والعسكرية التي تُساهم في رفع أدائهم وفعاليتهم خلال العمليات اليومية والروتينية.

