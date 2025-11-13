ناقش خبراء القطاع المشاركون في منتدى "ذا هب" أهمية الإعلام المطبوع في ظل بيئة رقمية متسارعة النمو.

ناقش المتحدثون الاهتمام المتجدد بالكتب والصحف والمجلات، حيث تتبنى العلامات التجارية العالمية ثقافة الطباعة في أحدث حملاتها.

يشهد معرضا "بايبروورلد ميدل إيست" و"الهدايا ولايفستايل ميدل إيست" مشاركة أكثر من 650 علامة تجارية عالمية، مما يُحفّز الابتكار والتعاون في قطاعات الورق والقرطاسية ولوازم المكاتب والهدايا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع تحول التكنولوجيا الرقمية في كيفية استهلاك المحتوى، استكشف نخبة من أبرز خبراء القطاع خلال فعاليات معرضي "بايبروورلد ميدل إيست" و"الهدايا ولايفستايل ميدل إيست" هذا الأسبوع كيف يمكن للإعلام المطبوع والرقمي التعايش، خلال جلسة نقاشية بعنوان: "مستقبل الطباعة والتعايش مع العصر الرقمي".

وقد تم انعقاد الجلسة كجزء من منتدى "ذا هب"، المنصة المتخصصة في مناقشة القضايا الديناميكية في القطاع، وجمعت نخبة من أبرز المتحدثين المؤثرين بما في ذلك: سعادة ليلى رحال العطفاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدائرة الأعمال النسائية و بورفا جروفر، المؤلفة والصحفية ورائدة الأعمال الإبداعية، لمناقشة نمو الاستهلاك الرقمي والقيمة المستدامة للطباعة.

وفي سياق إبرازها الكيفية التي أدّى بها التشبّع الرقمي إلى تجديد التقدير للتجارب الحسيّة الملموسة، علّقت غروفر قائلة " لم نعد نقرأ، بل نتناول محتوىً سريعاً. نحن نستهلك كمّاً كبيراً من البيانات يفوق ما خُلقنا لاستيعابه، ونتيجةً لذلك أصبحت مدد الانتباه أقصر، حيث يمكن أن تُنسى القصة الرقمية في اللحظة التي تتابع فيها التصفح بسرعة".

وأضافت سعادتها بأن الاهتمام الإقليمي بالمطبوعات لا يزال قوياً حيث صرحت قائلة: "نشهد عودة واضحة إلى هذا القطاع. على سبيل المثال، يحظى معرض الشارقة للكتاب بحضورٍ لافت، مما يُظهر استمرار الطلب على المطبوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة".

كما سلّطت غروفر الضوء على كيفية إحياء علامات الأزياء العالمية الاهتمام بثقافة الطباعة: "كلف برادا كاتباً بإعداد مجموعة قصص قصيرة، بينما افتتحت إيف سان لوران مكتبة في باريس. سواءً في الكتب أو الصحف أو المجلات، إذا استطعنا جذب الجمهور من خلال التصميم والجماليات، فستستمر الطباعة في الازدهار والنمو".

وفي جلسة أخرى ضمن منتدى "ذا هب"، أكد محمد العياط، مؤسس شركة "إيفينت جيفت"، على القيمة الدائمة للمنتجات المادية في التفاعل مع العلامة التجارية. وفي هذا الإطار صرح قائلاً: "الهدايا والمواد الترويجية ملموسة، أشياء يمكن لمسها. فإذا أنفقتُ نفس المبلغ على الهدايا عالية الجودة كما أنفقت على وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال، فإن أثر الهدية يمكن أن يدوم لسنوات عديدة".

يواصل معرضا "بايبروورلد ميدل إيست" و"الهدايا ولايفستايل ميدل إيست" توفير منصة مثالية للمتخصصين العالميين والإقليميين لاستكشاف توجهات السوق المتطورة في قطاعي الورق والهدايا، وتستمر فعاليات المعرضين لغاية يوم الغد، حيث يشهد كلا المعرضين مشاركة أكثر من 650 علامة تجارية إقليمية ودولية من 38 دولة حول العالم.

ويستعرض معرض "بايبروورلد ميدل إيست" مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك القرطاسية ولوازم المكاتب، والورق، والتغليف، ولوازم الفنون والحرف، وأدوات الكتابة الفاخرة.

ومن أبرز العارضين كلاً من: شركة فاروق العالمية، وشركة الفهيدي للقرطاسية، وشركة بان جلف للتسويق، وشركة الاتحاد لصناعات الورقية.

بينما يسلط معرض "الهدايا ولايفستايل ميدل إيست" الضوء على الهدايا المبتكرة ومنتجات أسلوب الحياة عبر قطاعات مختارة، بما في ذلك منتجات المنزل والديكورات، والعطاء وأسلوب الحياة، ومنتجات الأطفال والرضع، مع علامات تجارية بما في ذلك كلاً من: بارتي سنتر، وماجيك تريدينج، وإيفنت جيفت، وشركة الصناعات الزجاجية الدولية.

نبذة عن معرض بايبر وورلد ميدل إيست:

يجمع معرض بايبر وورلد ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة مدتها ثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات اللوازم المكتبية والمدرسية والديكورات الاحتفالية والبضائع ذات العلامات التجارية. ستقام الدورة القادمة من المعرض في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيشارك موقع تنظيمه مع معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست:

يعد معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست منصة نابضة بالحياة، تختص بأنماط الحياة والإكسسوارات والهدايا. سيقام المعرض في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي وسيشارك موقعه مع معرض بايبر وورلد ميدل إيست. يعتبر هذا المعرض الأبرز في المنطقة لمنتجات الهدايا ذات المستويات المتوسطة إلى الراقية، ومستلزمات الأطفال والرضع، ومنتجات أنماط الحياة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 29 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع المقر الرئيسي للشركة في فرانكفورت أم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: بايبر وورلد ميدل إيست، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

