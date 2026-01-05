أبوظبي: اختتمت النسخة الثالثة من قمة إماراتيات ملهمات فعالياتها في أبوظبي، التي أُقيمت برعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات». وشهدت القمة حضور أكثر من 700 شخصية وطنية قيادية ونخبة من المبتكرين وصنّاع التغيير تحت شعار «أطلقي العنان لتأثيرك».

وشهدت القمة حضورَ الشيخ محمد بن عبدالله بن زايد آل نهيان كضيف شرف، حيث شارك في الاحتفال، وكرّم 62 خريجة من الدفعة الثانية من برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية».

وألقت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، كلمة افتتاحية بالنيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حملت في مضمونها رسائل دعم لمسيرة المرأة الإماراتية، وسلّطت الضوء على مكانة القمة كمنصة تحتفي بمجموعة من بنات الوطن شكلن بتميزهن وروعة إنجازاتهن مثالاً يُحتذى، مؤكدة أن الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» تعكس حرصها على المرأة، وترسيخ دورها في مسيرة التنمية.

وأشارت سعادة الفلاسي إلى أن دعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية كان ولا يزال الركيزة الأساسية لمسيرتها، موضحة أن قيادتنا الحكيمة لم تبخل بتوفير كل المقومات لتأهيل ابنة دولة الإمارات وتمكينها حتى غدت محل ثقة وطنية وقدوة إقليمية وعالمية.

وأبرزت سعادتها الدور الحيوي للمرأة الإماراتية في جميع مواقع المسؤولية، سواء في ميادين العمل أو في رسالتها الأسرية، مضيفة: «جسّدت الأم الإماراتية أروع صور العطاء، وكانت المدرسة الأولى في بناء الإنسان، والسند الدائم في مسيرة الأسرة والمجتمع».

واختتمت سعادة الفلاسي الكلمة بدعوة مؤثرة من سمو «أم الإمارات»، حيث أوصتهنّ بأن يواصلن طريقهنّ بثقة وإصرار، وأن يكنّ دائماً قدوة وسفيرات لقيم دولة الإمارات في كل مكان.

وقدّمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، كلمة ملهمة خلال القمة، تناولت فيها مفهوم الأثر الحقيقي ودور المرأة في تحقيقه بعيداً عن ضغوط «متلازمة المرأة الاستثنائية».

وتحدثت الشيخة الدكتورة شما عن أهمية الصحة النفسية ودورها في الاستدامة الوطنية، مشيرة إلى أن الاحتراق النفسي أصبح خطراً حقيقياً، مؤكدة أن عندما نحتفي بنموذج المرأة الخارقة فقط، نحن لا نُمكّن المرأة، بل نخاطر بخسارة أذكى كوادرنا الوطنية تحت وطأة الإرهاق الصامت.

ولم تقتصر رسالتها على التحديات الراهنة، بل تناولت أيضاً ثِقَل المسؤولية تجاه الإرث العظيم الذي تركته نساء الجيل الأول. فهؤلاء هنّ جيل المؤسِّسات وبانيات الوطن، وبقيادة سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، حوّلن المستحيل إلى واقع، إرثهن ليس مجرد مصدر فخر، بل هو معجزة تستمر في إلهام الأجيال.

واختتمت الشيخة الدكتورة شما بدعوة واضحة للتمكين الذاتي، مؤكدة أن الأثر ليس منصباً ننتظره، بل قرار يومي. لا تنتظرنَ أن تصبحنَ استثنائيات، بل أطلقن أثركن الآن.

ونظّم الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة القمة بالتعاون مع «بيورهيلث»، لتشكل منصة رائدة لتسليط الضوء على مسيرة المرأة الإماراتية، ودورها المحوري في التنمية الوطنية.

وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: «تأتي نسخة 2025 من قمة (إماراتيات ملهمات) لتعكس الريادة المستمرة للمرأة الإماراتية في مختلف مجالات الحياة، وتؤكد التزام الاتحاد النسائي العام في ظل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) بتمكين بنات الإمارات وإعدادهن لتولي مواقع القيادة وصناعة التغيير الإيجابي. ونحن فخورون بأن نحتفل هذا العام مع أكثر من 700 شخصية وطنية بارزة، ونشهد تخريج الدفعة الثانية من برنامج (مسيرة المرأة الإماراتية)، الذي يمثل منصة وطنية حقيقية لدعم الطموح والإبداع وتعزيز دور المرأة في بناء مستقبل الإمارات. ونتوجه بخالص الشكر لشركائنا في مجموعة بيورهيلث على دعمهم المستمر وتعاونهم المثمر، الذي أسهم بشكل فاعل في إنجاح القمة وتحقيق أهدافها الوطنية السامية. إن نجاح هذه القمة يأتي امتداداً لرؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها الدائم على ترسيخ قيم الاتحاد وتعزيز مكانة المرأة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات».

وقالت شايستا آصف الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: "أكدت قمّة إماراتيات ملهمات هذا العام الزخم المتنامي الذي تحققه المبادرات الهادفة لتمكين المرأة الإماراتية، بفضل الدعم السخي الذي تقدمه سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتعاون المثمر مع شركائنا الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة. ونفخر بحضور ومشاركة العديد من الشخصيات القيادية الوطنية وصناع التغيير والسياسات والمبتكرين. ولاشك أن هذا الالتزام الجماعي الذي لمسناه خلال القمة يلهمنا في بيورهيلث أن نواصل دعم المرأة الإماراتية إيماناً بأنها محرك التغيير في قطاع الرعاية الصحية ومختلف القطاعات الأخرى، وتضع بصمة جلية في مسيرة التقدم والازدهار وتعزيز المساواة في دولة الإمارات».

وألقت الشيخة ميثاء بنت خليفة بن محمد آل نهيان، نيابةً عن الشيخة سلامة بنت طحنون آل نهيان، كلمة التخرّج احتفاءً بإنجازات الخرّيجات، وتشجيعاً للجيل الجديد من الإماراتيات أن يواصلن مسيرة التأثير والعطاء. وشهدت القمة أيضاً حضور الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم.

وبناءً على الزخم الذي سجله الحدث خلال السنوات السابقة، احتفت نسخة هذا العام بالسيدات اللاتي يتولين قيادة التغيير الإيجابي في دولة الإمارات من خلال تحويل الفرص إلى تقدم اجتماعي ملهم. وشمل برنامج يوم الفعالية العديد من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية والتفاعلية التي تناولت مسائل القيادة والهدف والرفاه، وقدمت مساحات لتوطيد علاقات التعاون، وإثراء الحوار وتعزيز النمو والتواصل.

وضمت قائمة المتحدثين خلال فعاليات قمة إماراتيات ملهمات 2025، سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالنيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات). والشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والشيخة ميثاء بنت خليفة بن محمد آل نهيان، نيابةً عن الشيخة سلامة بنت طحنون آل نهيان، ومعالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتورة فاطمة الكعبي، المدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم ضمن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومدير عام مؤسَّسة الإمارات للدواء، وسعادة ناعمة عبد الرحمن المنصوري، العضو السابق في المجلس الوطني الاتحادي ومدير إدارة رعاية المكفوفين في هيئة زايد لأصحاب الهمم، وبينة سيف العواني، مدير عام الشؤون المالية وتمويل النظام الصحي في دائرة الصحة – أبوظبي، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، والدكتورة مي الجابر، الرئيس التنفيذي لرعاية المرضى الخارجيين في M42، والمهندسة فريدة قمبر العوضي، الرئيسة السابقة لمجلس سيدات الأعمال الإماراتيات، والمديرة التنفيذية لشركة سنمار للتصميم، والدكتورة عائشة المعمري، استشارية طب الطوارئ والرعاية الحرجة، وخليفة المزروعي، مستكشف، ناشيونال جيوغرافيك العربية، وخالد الحمادي، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وفاطمة عبدالله سالم الكعبي، عضو برنامج مسيرة المرأة الإماراتية، وخليفة سعيد الكعبي، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومريم محمد الكعبي (أم مطر)، من كبار المواطنين وعضو في برنامج مسيرة المرأة الإماراتية.

وشهد الحفل الإعلان عن فتح باب التسجيل للدفعة الثالثة التي ستستقبل 100 عضوة جديدة، لمواصلة مسيرة البرنامج في التمكين والنمو.

ومنذ انطلاقه، تطوّر برنامج «المرأة الإماراتية المتميزة» ليصبح منصة وطنية تحتفي بالمرأة الإماراتية كقائدة ومبتكرة وصانعة للتغيير. وقد أكدت نسخة عام 2025 مجدداً على الريادة المستمرة لسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، التي تواصل رؤيتها في إلهام مستقبل يرتكز على المساواة والتمكين والتأثير الإيجابي.

