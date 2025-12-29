بعد فوزها بجائزة سوبربراندز لعام 2025 تعزز مجموعة إيليت القابضة جهودها في مجال الاستدامة من خلال شراكتها مع مؤسسة جومبوك، كما كشفت عن مركبتين هجينتين جديدتين تدعمان التنقّل الأخضر في مختلف أنحاء دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: توّجت مجموعة إيليت القابضة، الشريك الحصري لعلامتَي جيتور وسوايست في دولة الإمارات، بجائزة سوبربراندز الإمارات المرموقة لعام 2025 ، في محطة استراتيجية تعكس مسيرة النمو المتسارع للعلامة. ويرسّخ هذا التكريم مكانة المجموعة كإحدى أكثر العلامات التجارية ثقة وتأثيراً في قطاع السيارات على مستوى الدولة؛ إذ يجسد الإنجاز ثقة المستهلكين العميقة، والريادة التي حققتها المجموعة في السوق، فضلاً عن جهودها المتواصلة للارتقاء بمعايير الخدمة والابتكار في القطاع.

كما نالت مجموعة إيليت القابضة ختم وجائزة سوبربراندز الإمارات لعام 2025 عقب عملية تقييمٍ دقيقة وشاملة أجراها مجلس سوبربراندز ونخبةً من خبراء القطاع. ويأتي هذا الاستحقاق تقديراً لتأثير المجموعة الاستثنائي كعلامةٍ تجارية رائدة ونهجها الاستراتيجي الذي يضع العميل في مركز الاهتمام، بالإضافة إلى قدرتها الفائقة على إعادة تعريف تجارب السيارات الحديثة في سوق دولة الإمارات.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال هارون حيات، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة إيليت القابضة:" يشكّل هذا التكريم شهادةً حيّة على الثقة الغالية التي يوليها عملاؤنا لنا، وتجسيداً لالتزامنا الراسخ بالارتقاء بتجربة قطاع السيارات. إن حصولنا على جائزة سوبربراندز الإمارات لعام 2025 ما هو إلا دافع لتعزيز تفانينا في تقديم القيمة المضافة والابتكار والتميّز في كل نقطة تواصل مع جمهورنا".

مجموعة إيليت القابضة تتعاون مع جومبوك ضمن مبادرة " Eco Drives, Green Vibes"

وتتويجاً لهذا الإنجاز المرموق، أعلنت مجموعة إيليت القابضة مؤخراً عن إطلاق مبادرة مبتكرة للمسؤولية المجتمعية للشركات بالتعاون مع جومبوك، المؤسسة الاجتماعية الرائدة في دولة الإمارات والمتخصصة في تسريع جهود الاستدامة والعمل المناخي. ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي انسجاماً مع رؤية المجموعة الطموحة في ردّ الجميل للبيئة، وحرصها على تعزيز الأثر الإيجابي المستدام الذي يواكب تطلعات الدولة نحو مستقبلٍ أخضر.

وتدرك مجموعة إيليت القابضة، بصفتها لاعباً رئيسياً في قطاع السيارات، حجم مسؤوليتها البيئية، وتلتزم بموازنة هذا الأثر من خلال مبادرات هادفة وفعّالة. وقد ترجمت المجموعة هذا الالتزام عبر شراكتها مع جومبوك، والتي شملت أنشطة لزراعة الأشجار ضمن برنامج مخصص لبناء فرق العمل؛ مما يعزز رؤية المجموعة في تقديم مساهمة إيجابية ملموسة تدعم أهداف الاستدامة الوطنية في دولة الإمارات.

وأطلقت المجموعة مؤخراً طرازين صديقين للبيئة ضمن محفظتها المتنامية، هما Jetour T2 iDM وSOUEAST S06DM اللتان تعتبران سيارتان مميزتان من فئة الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات (SUV) بنظام هجين قابل للشحن، حيث تمّ تصميمهما خصيصاً للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز حلول التنقل الأخضر في المنطقة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية والمحلية نحو الاستدامة.

رؤية مستقبلية: ابتكار، مسؤولية، واستدامة

تواصل مجموعة إيليت القابضة توسيع بصمتها في قطاع السيارات عبر دولة الإمارات، مع الحفاظ على التزام راسخ لا يقتصر على تقديم التميّز من خلال علاماتها التجارية فحسب، بل يمتد ليشمل المساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية الرامية للحد من البصمة الكربونية. وبذلك، تضع المجموعة حجر الأساس لمستقبل مبني على التوازن بين الابتكار التقني والمسؤولية المجتمعية والتواصل المستدام مع البيئة والإنسان.

