المنامة، مملكة البحرين: اختُتمت مؤخرًا، فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية (ميوس وجيو)، الذي أُقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تحت شعار: "الطاقة من أجل مستقبل مزدهر: قيادة مستقبل مستدام".

واستمرت فعاليات المؤتمر على مدى ثلاثة أيام في مركز البحرين العالمي للمعارض، وشهدت مشاركة رفيعة المستوى من قادة قطاع الطاقة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين الإقليميين والدوليين، حيث تخلل المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية الاستراتيجية والحلقات التقنية المتخصصة التي تناولت أبرز التطورات والابتكارات في مجالات النفط والغاز والجيولوجيا.

وشكل المؤتمر محطة رئيسية لاستعراض أحدث الابتكارات في قطاع الطاقة، بدءًا من استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وصولاً إلى التحول نحو الحياد الكربوني، وتقنيات خفض الانبعاثات، إلى جانب دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة، وقد شهد حضورًا دوليًا واسع النطاق، حيث استقطب أكثر من 17,400 زائر، مسجلًا زيادة بنسبة 25% مقارنة بعام 2023، وشارك في فعالياته أكثر من 4,300 شخص، من بينهم ما يزيد عن 2,650 مندوبًا، وتضمنت أجندة المؤتمر 123 جلسة تقنية متخصصة، شارك فيها 732 متحدثًا من كبار قادة الصناعة والخبراء الدوليين. كما سجل المعرض المصاحب حضورًا متميزًا لأكثر من 120 شركة عارضة تمثل 21 دولة، عرضت من خلاله أحدث الحلول والابتكارات في مختلف مجالات الطاقة، مما يؤكد مكانة المؤتمر كأحد أبرز الفعاليات المتخصصة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

على هامش ختام المؤتمر، أكّد السيد محمد إبراهيم المدير العام لشركة "إنفورما ماركتس" الجهة المنظمة للحدث أن النجاح الكبير الذي حققته نسخة هذا العام من مؤتمر ومعرض ميوس وجيو يعكس مكانة الحدث كإحدى أبرز المنصات العالمية التي تجمع رواد قطاع الطاقة من مختلف دول العالم تحت سقف واحد، مضيفاً أن المؤتمر نجح في تقديم تجربة تفاعلية غنية ومتميزة للمشاركين والحضور، حيث شهد مستوى تفاعل وإقبال كبير، الأمر الذي عزز من مكانة المؤتمر كمنصة موثوقة للفعاليات المتخصصة ذات الطابع التقني والبحثي.

وأكد أن النقاشات الاستراتيجية التي شهدتها فعاليات هذا العام سيكون لها أثر كبير في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، ودفع مسارات الاستدامة والابتكار في هذه الصناعة الحيوية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية المتسارعة، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الرعاة والمشاركين والداعمين الذين أسهموا في نجاح "ميوس وجيو 2025"، ومؤكدًا تطلع "إنفورما ماركتس" إلى مواصلة البناء على هذا النجاح في النسخ المقبلة من المؤتمر.

الجدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية (ميوس وجيو) يعد من أعرق المؤتمرات المتخصصة في المنطقة منذ انطلاقه عام 1979، وتمكن على مدى أكثر من أربعة عقود من ترسيخ مكانته كمنصة دولية رائدة في قطاع الطاقة تجمع قادة الصناعة والخبراء والأكاديميين والمهنيين من جميع أنحاء العالم.

-انتهى-

