الإمارات العربية المتحدة - في إطار الإستمرار لاستقطاب المواهب الإماراتية الشابة، أعلن البنك العربي المتحد عن مشاركته مجدّداً في "رؤية" معرض الإمارات للوظائف 2025 الذي ستقام دورته الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر.

يوفّر المعرض فرصه التواصل بين المؤسسات المالية والشركات الرائدة من جهة والمواهب والكفاءات الإماراتية الشابة من جهة أخرى بهدف إتاحة الفرصه و مساعدة الكوادر الإماراتية الشابة في العثور على فرص عمل مناسبة وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم والارتقاء بمسيرتهم المهنية.

وخلال المعرض،يقدم إدارة الموارد البشرية في البنك العربي المتحد خدمات التوجيه والإرشاد للمواطنين لتمكينهم من الارتقاء بمسيرتهم المهنية، كما سيوفر البنك فرصاً للتعيين الفوري في مجموعة من الوظائف الشاغرة المتاحة لأصحاب المواهب الإماراتيين الذين يلبّون متطلبات وشروط التعيين.

وتعليقًا على مشاركة البنك في ("رؤية" معرض الإمارات للوظائف 2025)، قالت هند العطار، رئيسة إدارة الثروات البشرية في البنك العربي المتحد:

"يلتزم البنك العربي المتحد بدعم مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوطين بشكل فعال، حيث وضع البنك السياسات والآليات الكفيلة باستقطاب المواهب الوطنية المتميزة وصقل مهاراتهم بشكل منهجي ومدروس وتوفير مسيرة مهنية ناجحة تؤهلهم لمناصب قيادية. يمثل معرض الإمارات للوظائف "رؤية" منصة مثالية تتيح لنا استعراض الفرص الوظيفية وتعكس مشاركتنا المتكررة في المعرض التزامنا باستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتمكينها من المساهمة الفعلية في المرحلة المقبلة من النمو."

من جانبها قالت نادرة الأنصاري، رئيسة التوطين في البنك العربي المتحد:

"يسعدنا المشاركة في المعارض المهنية المتميزة مثل "رؤية" معرض الإمارات للوظائف 2025. حيث يتيح لنا هذا الحدث عرض الفرص الوظيفية المتاحة والبرامج التدريبية التي صُمِّمت لتزويد الشباب الإماراتي بالمهارات والأدوات اللازمة لبناء مسيرة مهنية ناجحة في القطاع المصرفي. إننا ملتزمون بتوفير برامج توجيه مهني وإطلاق مبادرات تساهم في تعزيز التطور المهني للمواطنين وتساعدهم على بناء مستقبلهم في القطاع المصرفي."

وأضافت: "يسعدني دعوة المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية في قطاع الخدمات المالية إلى زيارة جناحنا لاستكشاف البرامج المتميزة والفرص الوظيفية التي يوفرها البنك للكوادر الوطنية."

وكجزء من استراتيجية التوطين، يولي البنك العربي المتحد اهتمامًا خاصًا بتوظيف وتدريب وتطوير الخريجين الإماراتيين من خلال برنامج "طموح"، وهو برنامج مخصص للخريجين الإماراتيين الجدد ويهدف إلى دعم المواهب الوطنية الشابة والارتقاء بهم ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم من خلال توفير ورش عمل ودورات تدريبية وفرص التدريب أثناء العمل، إضافة إلى التطوير التقني، وصقل القدرات القيادية، خلال فترة التدريب في التخصصات المهنية.

