الإمارات العربية المتحدةـ أبوظبي: شهد معرض إكسباند نورث ستار ، الحدث العالمي الأبرز للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي تقام فعالياته ضمن أنشطة جيتكس جلوبال إقبالًا واسعًا من آلاف الزوار في يومه الثاني، حيث أتاح الحدث العالمي للحضور فرصة استكشاف أبرز الابتكارات التقنية الحديثة، إلى جانب جلسات حوارية وحلقات نقاش وخطابات رئيسية تناولت موضوعات محورية مثل الأصول الرقمية، وأسواق التكنولوجيا المتقدمة الناشئة، وغيرها من القضايا المستقبلية.

وتقام أنشطة النسخة العاشرة من إكسباند نورث ستار، التي تستمر حتى 15 أكتوبر في دبي هاربور ببرنامج يمتد على أربعة أيام يضم 2000 شركة ناشئة وأكثر من 1200 مستثمر، بأصول مُدارة تتجاوز تريليون دولار أمريكي، ما يجعلها أكبر منصة عالمية تجمع بين الابتكار ورأس المال الاستثماري.

رسم مستقبل الأصول الرقمية

جمع إكسباند نورث ستار نخبة من أبرز رواد قطاع الأصول الرقمية وخبراء الاستثمار العالميين لمناقشة القضايا التي تشكل ملامح التمويل اللامركزي في المستقبل. فيما تناول منتدى الأصول الرقمية الذي يقام لأول مرة ضمن فعاليات الحدث موضوعات الاستثمار المؤسسي، من بينها رمزية الأصول وأثرها في تعزيز السيولة للاستثمارات قصيرة الأجل، إضافة إلى دور تعميم رأس المال في توسيع نطاق الاستثمار الشامل على مستوى القطاع.

قال فال مالينوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة YPay، خلال الكلمة الرئيسية: "لم تعد الأصول الرقمية تجربة هامشية، بل أصبحت ركيزة أساسية في الأنظمة المالية العالمية، من رأس المال المؤسسي وصولًا إلى المستهلكين".

وبصفته شريكًا لغرفة دبي وراعيًا رئيسيًا للمؤتمر، شدد مالينوفسكي على أهمية بناء جسور بين القطاع المالي التقليدي والاقتصاد الجديد، مؤكدًا دور فعاليات مثل إكسباند نورث ستار في دمج الأصول الرقمية بمسؤولية وأمان وعلى نطاق عالمي أوسع.

وتابع: "ندرك أن المستقبل يقوم على الثقة والتنظيم والتعاون، ولهذا تُعد هذه الحوارات منصة محورية تجمع نخبة من الأصوات والخبراء لصياغة المرحلة المقبلة من المشاركة المؤسسية في الأصول الرقمية، واستكشاف فرص إعادة هيكلة عوائد المخاطر".

استكشاف آفاق التكنولوجيا العميقة

تناولت حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان "آفاق التكنولوجيا العميقة، الأسواق الناشئة، والقطاعات غير المستغلة" التطورات المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والروبوتات، والتقنيات المناخية، ودورها في مواجهة تحديات الأسواق البطيئة النمو والقطاعات المشبعة.

وشارك في الجلسة متحدثون من شركات تقنية عالمية كبرى مثل إنفيديا وسامسونج وهوندا، إلى جانب خبراء محليين في رأس المال المُغامر، حيث سلطوا الضوء على الإنجازات المرتقبة التي ستُعيد تشكيل ملامح الأسواق العالمية.

وقال وي شياو، رئيس علاقات المطورين في إنفيديا، إن تحقيق التحول القادم في عالم التقنية يتطلب زيادة الاستثمار في التكنولوجيا العميقة ضمن منظومة الشركات الناشئة، بما يُسهم في تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي.

فيما أكد سونغ سيك بيون، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في سامسونج فينشر إنفستمنت، على أهمية تعزيز التعاون بين مراكز الأبحاث المدعومة حكوميًا والقطاع الخاص، لما له من أثر في تسريع اختبار وتطبيق التقنيات الجديدة مثل الحوسبة الكمومية.

توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية

يواصل معرض "إكسباند نورث ستار" استقطاب رواد الابتكار الطموحين إلى دبي هاربور. ومن بين العارضين البارزين، شركة "يوفوريا للذكاء الاصطناعي" من فلوريدا (الولايات المتحدة الأمريكية)، التي تستخدم خدمة الاتصال الآلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم قضايا الصحة النفسية في الهند. وبالتعاون مع منظمة غير حكومية في البلاد، يمكن للطلاب الهنود الشباب الذين يواجهون ضغوطًا أكاديمية الاتصال بخطوط الدعم الساخنة للتحدث مع مساعدين صوتيين مدربين خصيصًا على استخدام الذكاء الاصطناعي. توفر هذه الخدمة راحة نفسية بالغة الأهمية لمن لا يجدون الدعم، وخاصة في المناطق الريفية ذات الدخل المنخفض.

ومن خلال شراكة مع منظمة غير حكومية، يمكن للطلاب الهنود الذين يواجهون ضغوطًا أكاديمية التواصل مع مساعدين صوتيين مدرَّبين خصيصًا لتقديم الدعم النفسي عبر الذكاء الاصطناعي، ما يوفّر متنفسًا حيويًا للفئات الشابة في المناطق الريفية محدودة الدخل.

كما عرضت شركة «هابرو» الباكستانية روبوتها التعليمي "تيم تيم"، أول روبوت تجاري في باكستان مصمم لدعم التعليم الخاص ورعاية الأطفال المصابين بالتوحد. وقد تم تطويره بالتعاون مع أخصائيي الأطفال والمعلمين، لتقديم دعم معرفي وسلوكي يُساعد في تنمية المهارات التواصلية والاجتماعية والإدراكية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال محمد علي عباس، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: "حققنا نجاحًا دوليًا متناميًا، وجئنا إلى إكسباند نورث ستار لتوسيع نطاق إنتاجنا وأسواقنا المستهدفة. كانت تجربة المشاركة هنا استثنائية، وأتاحت لنا لقاء عدد كبير من الشركاء المهتمين بمنتجاتنا".

وتتواصل فعاليات إكسباند نورث ستار لغاية يوم الأربعاء

نبذة عن "إكسباند نورث ستار":

يُعدّ «إكسباند نورث ستار» جناح عرض الشركات الناشئة ضمن أكبر فعالية للتقنية والذكاء الاصطناعي في العالم «جيتكس جلوبال». تُنظّم الفعالية من قبل مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وتُقام نسخة 2025 خلال 12–15 أكتوبر 2025 في دبي هاربور باعتبارها أكبر منصة وصل عالمية بين الشركات الناشئة والمستثمرين. يجمع المعرض أكثر من 2,000 شركة ناشئة، وأكثر من 40 شركة يونيكورن، و1,200 مستثمر بإجمالي 1.1 تريليون دولار أمريكي من الأصول تحت الإدارة، مع أعلى نسبة مشاركة لشركات النمو والمراحل المتقدمة بين معارض التقنية. وبالتوازي، يحتفل «جيتكس جلوبال» بدورته الخامسة والأربعين هذا العام خلال 13–17 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 6,800 عارض وتمثيل تقني من 180 دولة. وفي 2026، تتوحّد فعاليتا «جيتكس جلوبال» و«إكسباند نورث ستار» في مقرّ جديد هو مركز دبي للمعارض – مدينة إكسبو دبي، بصيغة جديدة تبدأ في 7 ديسمبر مع قمة "جيتكس سكيل"، تليها فعالية غامرة خلال 8–11 ديسمبر. وباعتباره أكبر علامة لفعالية تقنية وذكاء اصطناعي في العالم، يمتد «جيتكس» اليوم عبر 14 مدينة في قارات متعددة.

