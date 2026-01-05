المنامة ـ جامعة الخليج العربي: حصل أخصائي التعلّم الإلكتروني بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الخليج العربي، السيد أربان ستيفن، على جائزة "رائد الرؤية في التعليم الإلكتروني"، (E-Learning Visionary of the Year) ضمن جوائز القيادة العالمية لعام 2025، والتي أُقيمت في العاصمة الهندية نيودلهي خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك تقديرًا لإسهاماته وجهوده في تطوير منظومة التعليم الإلكتروني وتعزيز الابتكار فيها على المستويين الإقليمي والدولي.

واكد عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور محمد صالح مددين حرص الجامعة الدائم على تطوير منظومة التعليم الإلكتروني في تدريس العلوم الطبية، من خلال توظيف أحدث التقنيات التعليمية والمنصات الرقمية التفاعلية، وعبر تبنّي حلول تعليمية رقمية متقدمة تعزز تجربة التعلم وترفع من كفاءة مخرجات التعليم الطبي، بشكل يسهم في تعزيز كفاءة العملية التعليمية، ورفع مستوى مخرجات التعليم الطبي، ومواكبة التحولات الرقمية والممارسات العالمية في التعليم العالي.

وقال: " أن الاستثمار في التعليم الإلكتروني الطبي يعكس رؤية الجامعة نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة ومرنة، تدعم الابتكار في التدريس، وتسهم في تخريج كوادر طبية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي، وحصول السيد أربان ستيفن، على جائزة "رائد الرؤية في التعليم الإلكتروني" هو شاهد على ذلك.

ومن جانبه، أعرب السيد أربان ستيفن عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن هذه الجائزة تمثل حافزًا لمواصلة العمل والابتكار في مجال التعليم الإلكتروني، وقال: "تمثل جائزة رائد الرؤية في التعليم الإلكتروني تقديرًا للجهود الجماعية المبذولة في تطوير بيئات تعليمية رقمية مبتكرة، وتعكس أهمية الاستثمار في التقنيات التعليمية الحديثة لدعم جودة التعليم الطبي وتحسين مخرجاته، بما يسهم في تمكين الطلبة وتعزيز استدامة التعلّم في المؤسسات الأكاديمية".

