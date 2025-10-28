الرياض: كشفت برجيل القابضة، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة في ملتقى الصحة العالمي 2025 بالرياض، مؤكدةً التزامها بتطوير رعاية المرضى والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

وخلال حفل الافتتاح الملتقى كرّم معالي الدكتور فهد عبد الرحمن الجلاجل، وزير الصحة السعودي، الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، على مبادرات المجموعة التي تُعزز تحول الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

دمج الرعاية والذكاء

تحت شعار "ذكاء يرتقي بالرعاية - رعاية صحية عالمية المستوى للمملكة"، تُسلّط برجيل القابضة الضوء على كيفية دمج التكنولوجيا والبيانات والرعاية لإعادة تعريف تجارب الرعاية الصحية، وتُقدّم المجموعة جيلًا جديدًا من الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والمُصمّمة لتحسين نتائج المرضى، وتبسيط سير العمل السريري، ودعم الصحة والعافية من خلال نماذج رعاية مُخصّصة قائمة على البيانات.

وصرّح سفير أحمد، الرئيس التنفيذي المشارك في برجيل القابضة، "يُوفر ملتقى الصحة العالمي منصةً هامةً للتركيز على الرعاية والذكاء وإعادة صياغة تجربة الرعاية الصحية، ومن خلال هذه الابتكارات المتكاملة في مجال الرعاية الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي، نبني مستقبلاً أكثر ذكاءً وتعاطفاً في مجال الرعاية الصحية، ويلبي الاحتياجات المتطورة لمرضانا ومجتمعاتنا، وهدفنا هو الدمج السلس بين أحدث التقنيات والرعاية التي تُركز على الإنسان، للارتقاء بالنتائج الصحية وجودة الحياة في جميع أنحاء المنطقة".

تغطي حلول الذكاء الاصطناعي المُقدمة حديثًا طيفًا واسعًا من التطبيقات، بدءًا من منصات إعادة التأهيل الرقمية التي تُمكّن المرضى من الخضوع للعلاج الطبيعي المُوجّه من المنزل، ووصولًا إلى الأنظمة الجراحية الذكية التي تربط الأخصائيين افتراضيًا لإجراء العمليات والإشراف عليها آنيًا، وتجمع هذه الابتكارات بين الخبرة السريرية والأتمتة والتحليلات لضمان الدقة والسلامة وسهولة الوصول في كل مرحلة من مراحل الرعاية.

كما يُركز ابتكار رئيسي آخر على الإدارة الصحية التنبؤية والشخصية، فمن خلال نمذجة البيانات وتحليل المؤشرات الحيوية، يُمكن لمنصات الصحة الرقمية الجديدة للمجموعة تحديد المخاطر المبكرة، وتحسين الرعاية الوقائية، وتقديم رؤى مُصممة خصيصًا لأسلوب الحياة والتغذية، كما يتيح هذا النهج للأطباء الانتقال من نماذج الرعاية التفاعلية إلى نماذج الرعاية الاستباقية، مما يُحسّن النتائج الصحية ويزيد من رضا المرضى.

تطوير حلول الصحة الشخصية والوقائية والنفسية

في مجال رعاية الجهاز العضلي الهيكلي وإعادة التأهيل، تواصل برجيل القابضة نشر علاجات شخصية ورقمية تُقدّم برامج علاج طبيعي منزلي وبرامج إدارة الألم، وتستخدم هذه الحلول المراقبة الفورية لضمان استمرار دعم التعافي وتحسين العلاج القائم على البيانات.

وفي مجال الرعاية التخصصية والمعقدة، تواصل المجموعة تطوير الطب الدقيق من خلال برامج تشخيصية وعلاجية تعتمد على البيانات الجزيئية والسريرية، ويُساعد التعاون مع الشركاء الدوليين والتجارب السريرية الجارية على توفير علاجات شخصية وعلاجات مبتكرة للمرضى في جميع أنحاء المنطقة.

لتعزيز الصحة الشاملة وطول العمر، تُقدّم برجيل القابضة منصات رقمية تجمع بين البيانات الجينية والمؤشرات الحيوية وبيانات نمط الحياة لتوفير رؤى عملية وتوصيات شخصية للتغذية واللياقة البدنية والرعاية الوقائية، واستكمالاً لهذه المبادرات، تُدمج المجموعة عملاء الذكاء الاصطناعي الذين يدعمون الصحة النفسية والعاطفية من خلال مساعدة موجهة وتفاعل رقمي مُراعي للثقافات.

وتُدمج المجموعة أيضاً في جميع منشآتها أدوات ذكاء اصطناعي مُولّدة تُحسّن سير العمل السريري والتواصل بين المرضى وفرق الرعاية، كما تُعزز هذه الأنظمة الذكية الكفاءة والسلامة وتجربة المريض، مما يعكس رؤية المجموعة لجعل الرعاية الصحية أكثر ترابطاً وتعاطفاً واعتماداً على البيانات.

منذ دخولها المملكة قبل ثلاث سنوات، تطورت برجيل القابضة من شركة رائدة إقليمياً في مجال الرعاية الصحية إلى شريك محلي موثوق، وقد رسّخت علاماتها التجارية بما في ذلك فيزيوثيرابيا والكلمى، حضوراً قوياً في خدمات الصحة النفسية والرعاية، ويؤكد استحواذ الكلمى مؤخراً على منشأة رائدة للصحة النفسية في الرياض على التزام المجموعة بتوسيع نطاق الوصول إلى الدعم النفسي والعاطفي، كما تستعد برجيل القابضة لافتتاح مركزين جديدين لجراحة اليوم الواحد في الرياض والخُبر تحت علامتها التجارية "برجيل ون"، لتقديم رعاية عالمية المستوى للمرضى الخارجيين ورعاية جراحية في اليوم نفسه.

