26% النسبة المتوقعة لبلوغ حصة الطاقة المتجددة في مزيج الإمداد الأولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2050، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) .

دبي/ المنامة: معرض باورليك البحرين 2024، وهو معرض ومؤتمر تجاري دولي للطاقة الشمسية والمتجددة والتخزين وصناعة الطاقة الكهربائية، سيفتتح في سبتمبر بالمنامة في ظل سعي حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز ودعم مبادرات الاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف إزالة الكربون من خلال التحول في مجال الطاقة.

ومن بين الشركاء الرئيسيين للمعرض مجموعة دبي لأعمال الطاقة المتجددة (DREBG)، وغرفة تجارة دبي، وجمعية جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية (MESIA)، وغيرها.

قال إل. ك. فيرما، رئيس مجموعة دبي لأعمال الطاقة المتجددة (DREBG): "سيكون هذا الحدث البارز منصة لاستكشاف الفرص والانخراط في المبادرات الطموحة لمملكة البحرين في مجال إزالة الكربون. نتطلع إلى التأثير الإيجابي لهذا الحدث المحوري على مشهد الطاقة المتجددة في البحرين وخارجها".

سيُعقد المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2024، بتنظيم من شركة فيرفاير، وسيشارك فيه ممثلون من جميع قطاعات منظومة الطاقة المتجددة. وسيكون موضوع المؤتمر لهذا العام حول "طموح البحرين لتحقيق الصافي الصفري - الكشف عن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أجل اقتصاد مستدام وخالي من الكربون".

قال فيرما، مؤسس ومدير عام لشركات Orange Overseas FZE وPowernsun وPnS One وPvmarket وAreem: "سيعرض أعضاء مجموعة دبي لأعمال الطاقة المتجددة أحدث التطورات في تقنيات وقدرات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع جهود البحرين نحو مستقبل مستدام".

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اكتسب التركيز على إزالة الكربون قوة على مر السنين، ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة في البحرين التي أُعلنت في مؤتمر (COP 26) في جلاسكو، التزمت المملكة بتحقيق تخفيض بنسبة 30% في الانبعاثات بحلول عام 2035 والوصول إلى الحياد التام بحلول عام 2060.

"البحرين على وشك قيادة المنطقة في تبني الطاقة المتجددة. كما سيلعب معرض باورليك البحرين دورًا محوريًا في تعزيز دور مجتمع الطاقة المتجددة لتحقيق الهدف المستهدف من خلال جمع جميع الأطراف المعنية على منصة واحدة"، قالت هند ليبمانسون، المدير التنفيذي جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية (MESIA)، التي تعاونت مع شركة فيرفاير لتنظيم المعرض. وأضافت أن MESIA تتخذ أيضًا خطوات استباقية لوضع المملكة كرائدة في مجال الطاقة المستدامة والوفاء بالتزام البلاد بصافي الصفر بحلول عام 2060.

والراعي الرئيسي لمعرض باورليك البحرين هوJA Solar ، بينما الراعي البارز هو SUNGROW.

"تعمل البحرين على خلق العديد من الفرص الجديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونحن مسرورون لتقديم مجموعة منتجاتنا الواسعة للعملاء المحليين. نحن متحمسون لدعم البحرين في تحقيق أهدافها في الاستدامة والعمل معها للانتقال إلى اقتصاد أخضر"، قال لي وو، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز KA الاستراتيجي الخارجي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، SUNGROW.

وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، فإن التحول نحو الطاقة المتجددة يجري على قدم وساق في المنطقة. وقد توقعت IRENA في تقرير "آفاق تحولات الطاقة العالمية (WETO)" أن تشكل الطاقة المتجددة 26% من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية في المنطقة بحلول عام 2050، مما سيؤدي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.1 جيجا طن سنويًا. كما يمكن أن يصل عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة إلى 2 مليون بحلول ذلك الوقت، ارتفاعًا من 542,000 في عام 2017.

"التزام الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمساهمة في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية وفقًا لاتفاقية باريس قد أطلق حركة انتقالية قوية في مجال الطاقة عبر المنطقة، مما يفتح فرصًا كبيرة للأعمال في مجال التكنولوجيا الخضراء. ويعد معرض باورليك البحرين هو منصة فريدة في هذا السياق للاستفادة من نمو الأعمال والمساهمة في حركة صافي الصفر"، قال جين جوشوا، المدير العام لشركة فيرفاير.

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