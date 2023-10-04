دبي، الإمارات العربية المتحدة - تستضيف دبي فعاليات الدورة الثامنة من المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات (ARM 2023) الذي سيقامُ خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. وستشهدُ هذه الدورة مشاركة نخبة من الخبراء والأطباء المختصين بطب الأشعة والتصوير التشخيصي من المنطقة والعالم. حيث يهدف هذا الحدث السنوي إلى توحيد مجهودات أخصائيي الأشعة ومعالجي الأشعة والمصنعين والموزعين وممثلي الحكومة لتعزيز الصحة العامة من خلال مجال الأشعة.

وتضم أجندة المؤتمر لهذا العام العديد من المواضيع الهامة في مجال علم الأشعة والتصوير الشعاعي بما في ذلك الأشعة التداخلية، وتصوير الثدي الشعاعي، والأشعة العظمية والعضلية، والذكاء الاصطناعي في الأشعة، وتصوير القلب والأوعية الدموية، والأشعة التصويرية للجهاز العصبي والعديد من المواضيع الأخرى.

ويعد هذا الحدث تجمعاً شاملاً في ميدان الأشعة والتصوير الطبي مع مشاركة أكثر من 30 علامة تجارية رائدة وإسهامات من أكثر من 60 متحدثاً دولياً متخصصاً. كما سيكون المعرض مفتوحاً من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 6:00 مساءً في قاعة الشيخ راشد F، بينما تم الجدولة لجلسات المؤتمر من الساعة 8:30 صباحاً في قاعة الشيخ راشد C و D.

في هذا السياق، أعربت الدكتورة علياء الصايغ، رئيس اللجنة العلمية للأشعة بالمنتدى، عن حماسها مُعلقة: "نُفاخر في الملتقى السنوي لطب الأشعة، بشراكتنا مع الأطباء المخلصين والمحترفين في مجال الرعاية الصحية والباحثين والشركات التي تساهم بلا كلل في الحفاظ على الصحة العامة كما نتطلع، بشغف، إلى فرصة استضافة منتدى ناجح آخر، حيث ستكون مشاركة المعرفة والتعاون محطّ الاهتمام".

وأضافت الدكتورة علياء:" نتعهد بمواصلة توفير الوصول إلى الأدوات والتعليم والابتكارات العلمية والتكنولوجية اللازمة للتفوق في المهنة والأهم من ذلك، لتقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى".

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن جدول أعمال الملتقى السنوي لطب الأشعة 24 جلسة علمية وأكثر من 20 عارضا، بالإضافة إلى ورش عمل عملية يقدمها خبراء مختصون. و من بين الإضافات والملامح الملحوظة لـلدورة الحالية، مشاركة الجمعية الهندية لمعالجي الأشعة والتقنيين مع أكثر من 50 ممثلاً وخمسة متحدثين، بالإضافة إلى المسارين المزدوجين للأشعة والأشعة التصويرية، ومركز أعمال الأشعة التصويرية الذي يعتبر منصة لتمكين وربط أطر التعاون و المشاركة للعارضين والمشترين المؤهلين مسبقاً، والمناقشات الحماسية حول موضوعات مثل التدقيق السريري في التصوير الطبي.

هذا و أعرب هاشم العوضي، رئيس جمعية معالجي الأشعة في الإمارات، عن فخره بتجميع ثلة من محترفي الأشعة في هذا الحدث العالمي المرموق معلقاً: " يعتبر هذا الحدث منصة للخبراء العالميين للتعاون في تطوير الصحة العامة من خلال أحدث الممارسات في هذ المجال، مع جدول أعمال متنوع يتضمن جلسات علمية وورش عمل عملية ومناقشات مثيرة، يعد الملتقى موعداً مهماً و نتطلع إلى دعم التبادلات ودفع الابتكار في مجال الأشعة".

وأكدت د. سمر الفرا، رئيس اللجنة العلمية للملتقى ونائب رئيس جمعية معالجي الأشعة في الإمارات:

"من المتوقع أن يكون الملتقى السنوي لطب الأشعة 2023 تجمعاً شاملاً، يُعرض فيه أحدث التطورات في مجالي الأشعة والأشعة التصويرية. مع المسارين المزدوجين للأشعة والأشعة التصويرية، وورش العمل العملية، ومركز أعمال الأشعة التصويرية المخصص، تم تصميم هذا الحدث لتسهيل فرص الشبكات والتعلم القيمة".

وينظم معرض وملتقى طب الأشعة في الإمارات سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض - عضو في اندكس القابضة، وتحظى بدعم من جمعية معالجي الأشعة في الإمارات (RASE)، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، والجمعية الطبية الإماراتية، والجمعية العربية لجمعيات الأشعة، والجمعية الهندية لمعالجي الأشعة والتقنيين، وجمعية معالجي الأشعة في المملكة المتحدة، وجمعية الأشعة الأردنية، وجمعية الأشعة في البحرين، والجمعية العالمية لتقنيي الأشعة من أصل هندي - GARTIO، وشركة طيران الإمارات.

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