الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلن دبي مول عن تحقيقه رقماً قياسياً في عدد الزوّار في عام 2023، بإجمالي 105 ملايين زائر، متخطياً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 88 مليون زائر في العام السابق، أي بزيادة مذهلة تفوق 19٪. كما تشير الإحصاءات الحديثة التي أصدرها المول إلى استقطابه نحو 20 مليون زائر في الشهرين الأولين من العام الجاري وحده، ما ينبئ بإمكانية تحطيم أرقام قياسية جديدة في عام 2024. وتعكس هذه الإحصائيات بوضوح موقع "دبي مول" كمركز سياحي عالمي يجتذب زواراً من كل أنحاء العالم، مقترنة بارتفاع أرقام المبيعات إلى مستويات مميّزة خلال العام.

وفي هذا السياق، صرّح محمّد العبار قائلاً: "تشهد هذه الأرقام على مكانة "دبي مول" المرموقة، وتعكس نهج القيادة الرشيدة والاقتصاد القوي لمدينة دبي. فهذا المول هو بمثابة تجسيد لحيوية المدينة وتفانيها في سعيها نحو التميّز، حيث يحوّل رؤية القيادة إلى واقع ملموس. نحن جزء لا يتجزأ من البنية الاقتصادية لدبي، ونساهم بدور فعّال في تعزيز نجاح المدينة وتطوّرها."

وأضاف العبّار: "إن التنوّع الكبير في جنسيات زوّار المول لا يُظهر فقط جاذبيته على الصعيد العالمي، بل يُسلّط الضوء أيضاً على التركيبة الثقافية الغنية والمتنوّعة التي تتمتّع بها دبي."

الوجهة البارزة للتسوّق والترفيه

والجدير ذكره أن الفعاليات والحملات الترويجية التي أقامها دبي مول في العام 2023 وبداية 2024، كانت الدافع الأبرز وراء اجتذاب ذلك العدد المذهل من الزوّار، وكذلك الأعياد والمناسبات، والاحتفالات الدولية الهامة. علاوة على المناسبات الشعبية الكبرى مثل مهرجان دبي للتسوّق، ومهرجان دبي للمأكولات، والحدث الذي يترقّبه الجميع، ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى، والتي تعتبر من الفعاليات التي تجتذب أعداداً كبيرة من الزوّار والمتسوّقين.

كما شهد دبي مول العام الماضي وبداية العام الحالي، ارتفاعاً لافتاً في أعداد متابعيه على المنصّات الاجتماعية، حيث ارتفع عدد متابعيه على إنستغرام إلى 1.3 مليون متابع.

وإلى ذلك، يتّضح التزام دبي مول بأعلى معايير خدمة العملاء من خلال نسبة رضا العملاء، حيث حقّق معدّل 4.6 تمّ تسجيلها بنتيجة رصد ردود فعل وتجربة آلاف العملاء.

الارتقاء بالتسوّق إلى مستويات رفيعة

في العام 2023، أعاد دبي مول تعريف مفهوم تسوّق الرفاهية من خلال تعاون برنامج "علاقات المتسوّقين" مع أرقى علامات الرفاهية لابتكار تجارب تسوّق غامرة. حيث استقطب المول آلاف المتسوّقين الذين أبهرتهم ديكورات واجهات العرض التي قدّمتها في نهاية العام أبرز دور الرفاهية مثل كارتييه، وكارولينا هيريرا، وديور، ناهيك عن المنشآت الفنية الرمضانية التي أقامتها أسماء مرموقة مثل فندي وكلوي، والتي لقيت بدورها إقبالاً كبيراً.

وفي إطار تسوّق الرفاهية أيضاً، أقيمت فعاليات مثل معرض الساعات الحصري "ساعات وروائع"، وكذلك إطلاق المجموعة الأولى التي يصمّمها فيريل ويليامز لدار الأزياء الراقية لوي فويتون، فعزّزت من مكانة دبي مول الراسخة كوجهة مطلقة لتسوّق الرفاهية.

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حول دبي مول

افتتح "دبي مول" في عام 2008، وقد تطوّر ليصبح رمزاً للتسوّق والترفيه العصري في دبي. وهذا المول الضخم، الذي يحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث الحجم، يشغل مساحة تفوق 1.2 مليون متر مربع، ويضمّ أكثر من 1,200 محل تجاري، بما في ذلك متاجر عالمية بارزة مثل "غاليري لافاييت" و"بلومينغديلز"، فضلاً عن مجموعة متنوّعة من أكثر من 200 من المطاعم ومنافذ المأكولات العالمية.

ويتميّز "دبي مول" بمجموعة غنية من الوجهات الترفيهية والمرافق الراقية، بما في ذلك "دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية"، و"ريل سينما" بمجمّعها السينمائي الفاخر الذي يضمّ 24 شاشة، و"كيدزانيا دبي"، و"بلاي دي إكس بي"، و"حلبة دبي للتزلّج"، و"إيكارت"، و"زعبيل سبورتس ديستريكت". إلى جانب "فاشن أفينيو"، وجهة الأزياء والأكسسوارات الفاخرة التي افتتحت عام 2018. وكلّ هذه الوجهات تعزّز من مكانة "دبي مول" كرمز للفخامة والابتكار، ما يُسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية رائدة.

حول شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق ش.ذ.م.م

تدير إعمار لإدارة مراكز التسوّق ش.ذ.م.م نخبة من أبرز مراكز التسوّق، والترفيه، والمراكز التجارية المتكاملة ضمن المجمّعات السكنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي مول، أشهر مشاريع الشركة والمول الأكثر استقطاباً للزوّار في العالم، ودبي هيلز، وجهة أسلوب الحياة الرائدة في دبي هيلز استيت.

وتدير إعمار لإدارة مراكز التسوّق "سوق البحار"، وجهة الترفيه والمطاعم العصرية المبنية على طراز الأسواق العربية التقليدية في "وسط مدينة دبي"، و"دبي مارينا مول"، الذي يمثّل وجهة التسوّق الرئيسة لسكان وزوّار "مرسى دبي"، و"مجمّع الذهب والألماس" المخصّص لمتاجر الذهب والمجوهرات. بالإضافة إلى عدد من المراكز التابعة للمجتمعات العمرانية من إعمار مثل المرابع العربية، وسوق السهول، وقرية السهول، وسوق الينابيع، وغيرها.

علماً أن الأصول التي تديرها إعمار لإدارة مراكز التسوّق ش.ذ.م.م هي أجزاء رئيسية ضمن مخططات المشاريع المتكاملة التي تطوّرها "إعمار العقارية" وتتمّتع هذه المشاريع بمواقع حيوية في دبي مستفيدةً من تنوّع الفئات السكانية في المدينة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بالتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده القطاع السياحي.

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