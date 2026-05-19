بيا هانسكي وإيغور ميشوتين يتوجان بلقب 5 كيلومترات.. وصوفي جيديس ومحمد الحساني أبطال مسافة 3 كيلومترات و"شرطة دبي" تتصدر فئة الفرق

الحدث أقيم تحت شعار "ننمو بوحدتنا" في أجواء بلغت 4 درجات تحت الصفر وشهد مشاركة 327 رياضياً إماراتياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شارك أكثر من 1000 عداء وعداءة من 79 جنسية من جميع قارات العالم، من بينهم 327 إماراتيًا من مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء، في سباق دبي للجري الثلجي، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي و"سكي دبي" في مول الإمارات للعام السابع على التوالي.

وعقب ختام المنافسات، قام كل من راشد محمد عبدالله، رئيس قسم تخطيط وتنفيذ الفعاليات في مجلس دبي الرياضي، ومحمد العتري، المدير التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للترفيه" في الإمارات وعُمان، بتتويج الفائزين وتسليم الكؤوس.

وشهد سباق مسافة 5 كيلومترات لفئة السيدات تألق بيا هانسكي التي حصدت المركز الأول بعد إنهاء مسافة السباق في زمن قدره 24 دقيقة و41 ثانية، تلتها باولا غارسيا في المركز الثاني بزمن 27 دقيقة و44 ثانية، ثم غابرييلا فاتو ثالثة بزمن 27 دقيقة و48 ثانية. وفي فئة الرجال للمسافة ذاتها، انتزع إيغور ميشوتين الصدارة محققاً 20 دقيقة و32 ثانية، متفوقاً على يون مورينو الذي حل ثانياً بزمن 20 دقيقة و46 ثانية، وفيغارد هانسكي الذي جاء في المركز الثالث مسجلاً 21 دقيقة و40 ثانية.

أما في منافسات مسافة 3 كيلومترات، فقد أحرزت صوفي جيديس لقب فئة السيدات قاطعة المسافة في 18 دقيقة و25 ثانية، وجاءت ليسيت بورجويرا في المركز الثاني بزمن 20 دقيقة و21 ثانية، تلتها أولغا بيلوكريلوفا في المركز الثالث بزمن 20 دقيقة و22 ثانية. وفي فئة الرجال، توج محمد الحساني بالمركز الأول مسجلاً 13 دقيقة و38 ثانية، تاركاً المركز الثاني للمتسابق ييسون لوندونو فرانكو بزمن 15 دقيقة و25 ثانية، فيما حل عمر المهيري في المركز الثالث محققاً 16 دقيقة و3 ثوانٍ. وعلى صعيد فئة الفرق، حقق فريق شرطة دبي المركز الأول بمتوسط زمن بلغ 16 دقيقة و37 ثانية، تلاه فريق "سي 4 مول الإمارات" بمتوسط 28 دقيقة و33 ثانية، ثم فريق "ذا فايف" ثالثاً بمتوسط زمن بلغ 29 دقيقة و53 ثانية.

وأسدل الستار على الحدث الرياضي الفريد من نوعه الذي أقيم في درجة حرارة بلغت 4 درجات مئوية تحت الصفر، داخل أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم، وخاض المشاركين المنافسات في سباقي 3 و5 كيلومترات، في أجواء رياضية استثنائية وبمشاركة مجتمعية واسعة من عمر 13 إلى 70 عامًا، وضمن تجربة تعكس حرص دبي على توفير بيئة رياضية مبتكرة تدعم أسلوب الحياة الصحي وتجعل الرياضات الثلجية في متناول جميع فئات المجتمع، وتسهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي.

وجاءت نسخة هذا العام متزامنة مع مبادرة "عام الأسرة" في دولة الإمارات، حيث أقيمت تحت شعار "ننمو بوحدتنا"، لتجمع العائلات والأصدقاء في تجربة رياضية شتوية فريدة عززت من التلاحم المجتمعي وحظيت بتفاعل كبير من محبي النشاط البدني.

ويجسد هذا الحدث السنوي الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين مجلس دبي الرياضي و"سكي دبي"، الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في الإمارة وتشجيع أفراد المجتمع على تبني الرياضة عبر فعاليات فريدة ومبتكرة.