بعد نجاح المبادرة للعام الدارسي 2023 – 2024

مبادرة "100 حلم للمستقبل ... التعليم بالعاصمة الإدارية" للعام الثاني على التوالي

خالد عباس: طلاب مبادرة العام الماضي حصلوا على أعلى الدرجات في الجامعات الدولية

المنح للطلبة المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية خريجي المدارس الحكومية بمحافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادي الجديد بإجمالي 100 منحة دراسية

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإتاحة الفرصة أمام الطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية خريجي المدارس الحكومية، للدراسة بأفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار مبادرة "100 حلم للمستقبل ... التعليم بالعاصمة الإدارية".

واستكمالاً للمبادرة وحرصاً من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على إتاحة فرص إضافية للحصول على منح دراسية كاملة لأبنائنا الطلبة بالتعاون والتنسيق مع أفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم عقد اجتماع تنسيقي مع الجامعات المشاركة لمناقشة تفاصيل المنح الجديدة حيث تقرر إضافة (4) محافظات حدودية أخرى للطلبة المشمولين بالمنحة بالاضافة الي محافظات الصعيد وهم شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادي الجديد، وذلك لمنحهم فرصة للتعلم بالجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الدراسي 2024 – 2025.

وأوضح المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن الطلاب المستفيدين من مبادرة العام الماضي قد حصلوا على أعلى النتائج بالجامعات، مما يؤكد على أهمية المبادرة التي تبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير أفضل الفرص التعليمية لطلابنا وأبنائنا من هذه المحافظات.

كما أضاف قائلاً" تتعاون شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية لتوفير عدد (100) منحة دراسية كاملة عن العام الدراسي 2024-2025 تشمل المصاريف الدراسية والانتقالات مع تحمل الشركة تكاليف المستلزمات الدراسية وصرف مبلغ شهري مناسب لتغطية تكاليف الإقامة والاعاشة، نحن نؤمن بأهمية الاستثمار في الشباب المصري للمساهمة في مستقبل أفضل وخلق جيل جديد مسلح بالعلم والمعرفة الحديثة".

يشارك في تقديم تلك المنح كل من مؤسسة الجامعات الكندية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية (كوفنتري - نوفا)، ومؤسسة جلوبال (جامعة هيرتفوردشاير)، والجامعة الألمانية الدولية، ويتم قبول الطلاب وفقًا لمعايير القبول الخاصة بكل جامعة.هذا وسيدرس الطلاب بأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، وسيحصلون على شهادة من الجامعة الأم، وهذه الشهادة مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتطرح مؤسسة الجامعات الكندية عدد (20) منحة دراسية في عدة برامج متميزة وتشمل (بكالوريوس الهندسة المستدامة وتضم تخصصات "الميكاترونكس، الهندسة الحيوية، هندسة الطاقة المتجددة" ، وبكالوريوس العلوم في الرياضيات وعلوم الحاسب وتضم تخصصات "علوم الحاسب الآلي والتخصص في علوم الألعاب، علوم الحاسب الآلي وتحليل الأعمال والبيانات" ، وبكالوريوس إدارة الأعمال BBA وتضم تخصصات (المحاسبة، المالية، الدعاية والإعلان، الإدارة والتنظيم، ريادة الأعمال).

وتطرح مؤسسة جامعات المعرفة الدولية عدد (20) منحة في عدة برامج مميزة في كل من فرعي جامعة كوفينتري وجامعة نوفا وتشمل (الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، الحوسبة، علوم الحاسب، القرصنة والأمن السيبراني، الإعلام الرقمي، التصميم الجرافيكي، العمارة الداخلية والتصميم، الأعمال والتسويق، إدارة الأعمال، علم النفس ، المالية ، التسويق الرقمي ، الاعمال الدولية في الازياء ، انتاج الافلام ، تصميم المنتجات ، الادارة ، الهندسة البيئية ، الهندسة الصناعية والادارة ، ادارة المعلومات ، تطبيق الرياضيات على ادارة المحاطر).

وتطرح الجامعات الأوروبية المُستضيفة لفرع جامعة لندن عدد (20) منحة في عدة برامج مميزة وتشمل علوم الحاسبات (تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، تطوير الويب والهاتف المحمول، الحوسبة المادية وانترنت الأشياء، تطوير الألعاب، الواقع الافتراضي، تجربة المستخدم بالإضافة إلى درجة البكالوريوس من كلية علم النفس جامعة لندن).

وتطرح الجامعة الألمانية الدولية (GIU) عدد (20) منحة في التخصصات العلمية التالية (كلية الهندسة – كلية التكنولوجيا الحيوية – كلية المعلوماتية وعلوم الكومبيوتر – كلية إدارة الأعمال – وبرنامج معلومية الإدارة – كلية الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا – كلية العلاج الطبيعي) هذا ويلتزم الطلاب بدراسة وتسجيل بعض المواد في الفصل الدراسي الصيفي وفقاً للخطة الأكاديمية الموضوعة لكل طالب.

وتطرح مؤسسة جلوبال (جامعة هيرتفوردشاير)، عدد (20) منحة في التخصصات العلمية التالية (كلية العلوم الطبية وعلوم الحياة – كلية ادارة الاعمال – كلية الهندسة وعلوم الحاسب – كلية الفنون الابداعية) هذا وتشمل كل كلية من الكليات المذكورة عدد من البرامج التى تغطي كافة أنواع المعرفة التي يحتاجها الطالب.

هذا ويمكن للطلبة الراغبين في الحصول على المنح التعليمية عند الإعلان عن بدء التقدم للحصول على تلك المنح ، الاطلاع على كافة الشروط الخاصة بالتقديم من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاضافة الي رابط التقديم لكل جامعة مُشاركة في برنامج المنح أو من خلال متابعة الصفحة الرسمية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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