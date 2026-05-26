المنامة : أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، بالشراكة مع شركة تبريد البحرين ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، عن قائمة من المتحدثين رفيعي المستوى المشاركين في جلسته المقبلة بعنوان “ تسريع تنفيذ كفاءة الطاقة ضمن استراتيجية البحرين الوطنية للطاقة ”والمقرر عقدها بتاريخ 3 يونيو 2026 في فندق ويندهام جراند المنامة بمملكة البحرين.

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة جلسات إزالة الكربون التابعة لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة، حيث ستجمع نخبة من ممثلي المنظمات متعددة الأطراف، والجهات الحكومية، وشركات المرافق، والمطورين، والمؤسسات المصرفية، لمناقشة سبل تسريع تنفيذ أهداف كفاءة الطاقة في البحرين ضمن أجندة التحول الأوسع في قطاع الطاقة.

ستنطلق الجلسة بحوارين جانبيين. الأول بعنوان «التحدي العالمي للتبريد: تعزيز كفاءة الطاقة والمرونة المناخية»، بمشاركة ليلي رياحي، رئيس وحدة المباني والتبريد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ويديره بابلو أفوغادري، الشريك والمدير – قطاع الطاقة في مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).

أما الحوار الجانبي الثاني، فيحمل عنوان «الرؤى الإقليمية حول كفاءة الطاقة والتبريد المركزي في دول مجلس التعاون الخليجي»، ويشارك فيه أنطونيو دي سيكا، الرئيس التنفيذي للعمليات في تبريد، في حوار مع بابلو أفوغادري، لاستعراض الفرص الإقليمية والأساليب العملية لتطوير مبادرات التبريد المركزي وكفاءة الطاقة في دول الخليج.

كما سيتضمن الحوار جلسة نقاشية يديرها لوكاس سي. جوشيم، قائد المشاريع في مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، بمشاركة كل من علي الرميحي، مدير الدولة في تبريد البحرين، ومحمد الفيومي، المدير العام في مرافق خليج البحرين، وتيموثي أودونيل، رئيس التخطيط الرئيسي في بريق الرتاج للخدمات العقارية، وسام باقر، رئيس تغطية مصرفية الشركات في بنك الخليج الدولي، وقحطان محمد، القائم بأعمال مدير كفاءة الطاقة والتبريد المركزي في وزارة الكهرباء والماء، والمهندس حسن مبارك، رئيس قسم إدارة المواد الكيميائية الخطرة في المجلس الأعلى للبيئة.

وستركز الجلسة بشكل رئيسي على دور تبريد المناطق والحلول المتكاملة للبنية التحتية الخاصة بإدارة الطلب في خفض استهلاك الكهرباء المرتبط بالتبريد وتقليل ضغوط الطلب خلال أوقات الذروة. كما ستتناول النقاشات كيفية تحقيق التوازن بين الاستثمارات المرتبطة بجانب العرض والحلول القابلة للتوسع لإدارة الطلب، بالتوازي مع تعزيز الالتزامات الأوسع المتعلقة بالاستدامة والعمل المناخي في المملكة.

وتُعقد سلسلة جلسات إزالة الكربون التابعة لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة على مدار العام في عدد من مدن المنطقة، حيث تسلط الضوء على القضايا الرئيسية المرتبطة بمسيرة الوصول إلى الحياد الصفري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب أولويات الاستدامة الأوسع.

وتحظى نسخة المنتدى لعام 2026 بدعم من الشركاء الرئيسيين: بنك البحرين والكويت (BBK)، وشركة صفاء، وشركة تبريد البحرين؛ والشركاء الاستراتيجيين: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبنك ABC، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الخليج الدولي؛ وشركاء المنتدى: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وبنك البحرين الوطني، ومجموعة بوسطن الاستشارية، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة البحرين لإصلاح السفن والهندسة (باسريك)، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو)، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، وطيران الخليج؛ والشركاء الداعمين: تمكين، ومكتب حسن رضي ومشاركوه، وبنك GFH، ويونايتد إنتربرايزس؛ والشريك التعليمي: جامعة ستراثكلايد وشركة إمباكت للتعليم والتطوير؛ والشركاء الإعلاميين: عرب نيوز، والأيام، وOGN، وتريد أرابيا، وBFT Media، وذا باترفلاي إفكت.

