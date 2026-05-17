سيسلط معرض "سوق السفر العالمي-سبوت لايت" الرياض الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز الخارجية في المملكة، مما يتيح للوجهات العالمية الوصول المباشر إلى سوق السياحة الخارجية سريع النمو.

سيُقام معرض "سوق السفر العالمي-سبوت لايت" الرياض بدورته الأولى في الفترة الممتدة من 8 إلى 10 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

الرياض، المملكة العربية السعودية : سيوفر معرض "سوق السفر العالمي-سبوت لايت" الرياض منصة مثالية لاستعراض القدرات المتنامية للمملكة في استضافة فعاليات الأعمال ذات المستوى العالمي، إلى جانب ربط منظمي الفعاليات الدوليين بالفرص المتاحة في مختلف أنحاء المملكة وذلك تزامناً مع تقدم المملكة العربية السعودية في تنفيذ رؤية 2030 لتنويع اقتصادها، يبرز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض كأحد أسرع القطاعات نموًا ضمن منظومتها السياحية.

وبحسب شركة موردور إنتليجنس فإنه من المتوقع أن ينمو سوق سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.82% حتى عام 2031، ليصل إلى 5.65 مليار دولار أمريكي، ما يعكس استثمارات المملكة الكبيرة في مرافق الفعاليات والطيران والضيافة والبنية التحتية الداعمة.

وقد بلغ الإنفاق الحكومي على مرافق فعاليات الأعمال 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023 في الرياض وجدة وحدهما، في حين يجري توفير ملايين الأمتار المربعة من مساحات العرض الجديدة، وآلاف الغرف الفندقية، وتوسيع طاقة المطارات لتلبية الطلب المتزايد من المشاركين، وتأكيدًا على حجم النمو في سوق سياحة المؤتمرات والمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد وضعت الجمعية السعودية للسياحة توقعات للقطاع تصل إلى 100 مليار دولار أمريكي في عام 2035، ما يجعل المملكة العربية السعودية من بين أفضل ثلاث وجهات في المنطقة لفعاليات الأعمال.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة المحفظة الإقليمية لدى شركة آر إكس في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يشهد قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز في المملكة العربية السعودية نموًا استثنائيًا، فمع توقعات بتجاوز قيمة السوق 5.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، تُعدّ فعاليات الأعمال عنصرًا محوريًا في تسريع وتيرة التنمية السياحية، وزيادة الطلب على الفنادق الفاخرة، وتعزيز الشراكات الدولية".

وأضافت كورتيس قائلة: "يوفر معرض "سوق السفر العالمي-سبوت لايت" الرياض منصةً مثالية متخصصةً لعرض البنية التحتية المتنامية بسرعة لقطاع الفعاليات في المملكة، وربط منظمي الفعاليات العالميين بالجهات المعنية على أرض الواقع".

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز عالميًا إلى أكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2034، وفقًا لتقرير فورتشن بزنس إنسايتس، يتزايد الطلب على الاجتماعات الدولية وبرامج سفر الشركات وتجارب الحوافز واسعة النطاق بوتيرة متسارعة تماشياً مع تزايد نفوذ المملكة العربية السعودية كسوق خارجية مؤثرة في هذا المجال، ومع توسع الشركات السعودية عالميًا وتنويع عملياتها بما يتماشى مع أولويات رؤية المملكة 2030.

ومن شأن هذا التحول أن يغير طريقة تعامل الشركات السعودية مع الفعاليات الدولية وسفر الحوافز، إذ ينتقل مخططو الشركات من نماذج الحوافز التقليدية القائمة على المكافآت إلى برامج أكثر استراتيجية تركز على الأداء، بهدف تعزيز مشاركة الموظفين، وبناء شراكات عالمية، وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس.

ونتيجة لذلك، لم تعد الوجهات السياحية تُقيّم بناءً على مكانتها أو حجمها فحسب، بل أيضًا بناءً على كفاءتها التشغيلية، وسهولة الوصول إليها، وثرائها الثقافي، وقدرتها على تعزيز مشاركة الشركات الفعّالة.

ويمثل هذا التطور فرصةً ذهبية للوجهات الدولية، ومكاتب المؤتمرات، والفنادق، وأماكن الفعاليات، حيث تبحث الشركات السعودية عن وجهات توفر بنية تحتية متطورة للفعاليات، وخدمات ضيافة راقية، ولوجستيات سلسة، وتجارب ثقافية مميزة تلبي تطلعات جيل جديد من المديرين التنفيذيين والمهنيين السعوديين ذوي التوجه العالمي.

وسيوفر معرض "سوق السفر العالمي-سبوت لايت" الرياض منصة مثالية للعارضين الدوليين للتواصل المباشر مع هذا السوق سريع النمو، ومن خلال الجمع بين منظمي رحلات الشركات السعوديين، وخبراء المشتريات، ومنظمي الفعاليات، ووكالات الحوافز، سيمكّن هذا الحدث الوجهات والموردين العالميين من عرض أماكنهم وخدماتهم وحلول فعالياتهم مباشرةً لصناع القرار الذين يُساهمون في تشكيل برامج سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز الخارجية في المملكة.

وفي هذا السياق علقت كورتيس قائلة: "يشهد قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز الخارجية في المملكة العربية السعودية تطوراً سريعاً، حيث ينتقل مخططو الشركات من السفر التحفيزي التقليدي إلى برامج دولية أكثر استراتيجية وقائمة على عائد الاستثمار بما يسهم في دعم نمو الأعمال وتعزيز مشاركة الموظفين".

واختتمت كورتيس حديثها قائلة: سيوفر معرض "سوق السفر العالمي-سبوت لايت" الرياض وصولاً مباشراً إلى خط مشتريات سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز المتنامي بسرعة في المملكة العربية السعودية، مما يسمح للوجهات العالمية والأماكن والعلامات التجارية في مجال الضيافة بالتواصل مع مشتري الشركات وصناع القرار الذين يقودون سوق الاجتماعات الخارجية وسفر الحوافز المتنامي في المملكة".

ومن خلال الجمع بين فرص سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز الواردة والصادرة، سيعزز معرض "سوق السفر العالمي-سبوت لايت" الرياض، الذي سيقام في الفترة الممتدة من 8 إلى 10 سبتمبر 2026 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، كيفية تأثير المملكة العربية السعودية على النظام البيئي لفعاليات الأعمال الإقليمية والعالمية.

حول معرض "سوق السفر العالمي – سبوت لايت" الرياض:

يُعدّ هذا الحدث منصةً مثاليةً لتسليط الضوء على طموحات القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية وتعزيز ريادته على مستوى قطاع السفر العالمي. ويُسهم المعرض بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والعالمي، وإتاحة الفرصة للعلامات التجارية العالمية للوصول بشكل مباشر إلى إحدى أكثر الأسواق الجديدة الواعدة في قطاع السفر، كما يُتيح للمملكة العربية السعودية عرض وجهاتها ورؤيتها وفرصها الاستثمارية للعالم. وسيلعب دوراً رئيسياً في دعم مكانة المملكة في قطاع السياحة العالمي.

نبذة عن شركة آر إكس العالمية:

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقارب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

نبذة عن مجموعة ريلكس (RELX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 3 إلى 5 نوفمبر 2026 في إكسل لندن

معرض سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية:

يُقام معرض سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية سنويًا في مدينة ساو باولو، ويستقطب حوالي 20,000 متخصص في قطاع السياحة خلال فعالياته التي تستمر ثلاثة أيام. يوفر المعرض محتوىً قيّمًا إلى جانب فرص التواصل وبناء العلاقات التجارية. في دورته التاسعة - التي شهدت ثماني فعاليات حضورية بالإضافة إلى فعالية افتراضية بالكامل عُقدت عام 2021 - واصل معرض سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية تركيزه على توليد أعمال فعّالة، ونجح في حجز ستة آلاف اجتماع مسبقًا بين المشترين ووكلاء السفر والعارضين في عام 2022.

الفعالية القادمة: 14-16 أبريل 2026 - مركز إكسبو نورتي، ساو باولو، البرازيل.

نبذة عن معرض سوق السفر العالمي-سبوت لايت الهند:

يُعدّ معرض سوق السفر العالمي-سبوت لايت الهند منصةً مثالية تُعيد إرث سلسلة معارض WTM العالمية الشهيرة إلى الهند، حيث يرتكز على WTM London ويشمل فعالياتٍ تجاريةً رائدةً في قطاع السفر، بما في ذلك سوق السفر العربي (دبي)، وWTM أمريكا اللاتينية، وWTM أفريقيا، ومعرض سوق السفر العالمي-سبوت لايت الرياض.

منذ انطلاقه عام 1980، تطوّر WTM London من تجمعٍ متواضعٍ ضمّ 40 دولةً و9000 زائرٍ تجاريٍّ إلى قوةٍ عالميةٍ، حيث يجمع الآن أكثر من 5000 عارضٍ من 182 دولةً ويُسهّل إبرام صفقاتٍ في القطاع تتجاوز قيمتها 2.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وانطلاقًا من هذا الإرث من التميّز والابتكار والروابط القيّمة، سيُقام معرض سوق السفر العالمي-سبوت لايت الهند لأول مرةٍ في ياشوبومي بنيودلهي في الفترة من 2 إلى 4 مارس 2027. صُمّم المعرض ليكون تجربةً مُختارةً بعنايةٍ تُركّز على الأعمال، ويُقدّم منصةً متميزةً لأصحاب المصلحة في قطاع السفر والسياحة في الهند للتفاعل مع الفرص العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق العنان للنمو في أحد أكثر أسواق السفر ديناميكيةً في العالم.

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 13 ولغاية 15 أبريل عام 2026 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

