أبوظبي: أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، عن حصوله على الفئة الماسية في جائزة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" تقديراً للجهود الاستثنائية المبذولة في دعم التوطين وتمكين الكوادر الوطنية، حيث كرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة 2024 – .2025

وكان المصرف قد أعلن هذا العام عن مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعيين 400 من مواطني الدولة في مدينة العين بحلول نهاية عام 2026، وذلك في إطار التزامه المستمر بدعم أجندة التوطين في الدولة وتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع المصرفي، تماشيا مع “الاستراتيجية الوطنية لتنمية المهارات” وبرنامج نافس”. وتسعى هذه المبادرة إلى خلق فرص عمل نوعية في مجالات متعددة تشمل الامتثال والتحصيل والعمليات المصرفية، مما يسهم في تمكين الكوادر الوطنية.

وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في توفير مسارات مهنية واعدة للمواطنين في القطاع المصرفي وإعداد جيل جديد من القيادات الإماراتية، قام المصرف بإطلاق عدد من البرامج التدريبية والتطويرية المتقدمة لتواكب متطلبات القطاع المصرفي الحديث، وتسهم في بناء قاعدة بشرية وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة المستقبل.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال السيد محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبو ظبي الإسلامي: "في مصرف أبوظبي الإسلامي، نولي أهمية كبيرة لدعم الكفاءات الإماراتية حيث يعتبر استقطاب وتمكين الكفاءات الإماراتية أولوية استراتيجية. ونحن نفخر بجهودنا في تحقيق معدلات متميزة للتوطين، ونجدد التزامنا كمؤسسة إماراتية في استقطاب وجذب الكفاءات الإماراتية إلى صفوفنا، كما نؤكد التزامنا ببذل كافة الجهود اللازمة لتعزيز دورنا في تحقيق الرؤية التي وضعتها القيادة الرشيدة من أجل تمكين وتطوير المواطنين كما نتبنى كافة البرامج التي تعزز من هذه الجهود وتوفير الفرص المناسبة للكوادر المواطنة".

كما أضافت السيدة بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية لمجموعة مصرف أبو ظبي الإسلامي: "يُعد الحصول على هذه الجائزة المرموقة دليلاً على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي. وقد ساهم برنامج "نافس" بشكل فعّال في تعزيز جهود التوطين، من خلال توفير أدوات وبرامج مدروسة ساعدت على استقطاب وتدريب الكوادر الإماراتية لدعم مسيرة التميز في الدولة، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة في دمج الشباب بالقطاع الخاص”.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بمواصلة دوره الريادي في دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. كما يعكس حرص المصرف على تعزيز بيئة العمل الوطنية الجاذبة وتطوير البرامج والمبادرات التي تواكب تطلعات الكوادر المواطنة وتفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو والابتكار في القطاع المصرفي.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفاً رائداً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. يتخذ المصرف من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، وقد تأسس في عام 1997 ليكون أول مصرف إسلامي في إمارة أبوظبي. ويمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي سجلاً حافلاً بمؤشرات النمو الإيجابية وبقاعدة أصول تبلغ 602 مليار درهم. كما يقدم باقة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لما يزيد على مليون متعامل وذلك من خلال عرض متوازن يجمع بين تجربة المتعاملين الشخصية والخدمات المصرفية الرقمية ذات المعايير العالمية. يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي باقة من الخدمات والحلول المصرفية المتكاملة للأفراد والشركات والمتعاملين من فئة الأثرياء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مجموعة المصرف على نطاق أوسع خدمات الوساطة وإدارة العقارات والمدفوعات وخدمات التكافل.

يمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي واحدة من أكبر شبكات الأفرع في الإمارات العربية المتحدة مع 70 فرعاً و520 جهاز صراف آلي. وعلى الصعيد الدولي، يتواجد المصرف في ستة أسواق استراتيجية بما في ذلك مصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والسودان، والعراق. تتمحور مسيرة التحول الرقمي لمصرف أبوظبي الإسلامي، التي بدأت منذ أكثر من عامين، حول المتعاملين، مما يضمن أن الحلول الرقمية للمصرف تقدم دائمًا أفضل تجربة مصرفية ممكنة. وشهد المصرف ارتفاعًا كبيرًا في طلب المتعاملين على خدماته المصرفية الرقمية حيث تم تسجيل 78% من المتعاملين من خلال القنوات الرقمية للمصرف.

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على العديد من الجوائز من المؤسسات العالمية الرائدة، حيث حصل على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز"، و"أفضل مصرف رقمي وأفضل مصرف إسلامي في العالم من مجلة "جلوبال فاينسال".

