دبي، الإمارات العربية المتحدة، بتشكيلة متنوعة من الورش التعليمية والتجارب المعرفية المميزة، تعود "مدارس الحياة" في سبتمبر المقبل إلى مكتبات دبي العامة لتبدأ رحلتها من جديد، حاملة معها 34 جلسة تفاعلية تجمع بين الإبداع والتعلم، وتسعى هيئة الثقافة والفنون في دبي من خلالها إلى تعزيز المهارات الحياتية للكبار والناشئة والأطفال، وستغطي أجندة المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، مجالات الإبداع الفني والتوازن النفسي وفنون السرد وتعزيز الهوية واللغات وغيرها، كما تمنح المشاركين فرصة فريدة لتنمية قدراتهم والتعبير عن أفكارهم ضمن بيئة حيوية تحفز لديهم روح الابتكار، وتساعدهم على تحقيق النجاح في حياتهم اليومية والمهنية.

خلال سبتمبر المقبل ستتحول مكتبات دبي العامة إلى مساحة مجتمعية وإبداعية نابضة بالحياة، حيث تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم أنشطة "نادي الفن"، التي ستتضمن ورشة "ارسم حلمك"، وفيها ستتولى عبير العيداني تدريب المشاركين على أساليب تحويل مشاهد أحلامهم إلى لوحات فنية تعبّر عن مشاعرهم الداخلية باستخدام تقنيات وأساليب فنية متنوعة، في حين ستشرف زينب بشير على ورشة "خراريفنا بالصوت والصورة"، الهادفة إلى تنمية مهارات السرد البصري لدى الأطفال، وتعليمهم طرق تحرير المقاطع المصورة وإضافة المؤثرات الصوتية عليها، لإنتاج فيلم قصير بتقنية "ستوب موشن" مستلهم من الحكايات الشعبية.

وسيكون محبو الأدب العالمي والمهتمون بالتحليل الأدبي والفلسفي للروايات الكلاسيكية، على موعد مع الحلقة النقاشية التي سيعقدها "ملتقى الراويات" ضمن "نادي الكتاب" في مكتبة الصفا للفنون والتصميم لمناقشة رواية "دون كيشوت: بين الحلم والواقع" للكاتب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس. كما ستحتضن المكتبة جلسات "نادي الخط" التي ستتضمن سلسلة ورش "مسار التأثير الإبداعي: خط الرقعة – المرحلة المتقدمة "، بإشراف الخطاط محمد حسين التميمي، وتشمل تدريباً متخصصاً يهدف إلى تمكين المشاركين من إتقان تشكيل الحروف ضمن الكلمة الواحدة، عبر مزيج من الشرح الفني والتطبيق العملي، وسيختتم هذا المسار بحفل لتكريم المشاركين الذين أظهروا التزاماً وتطوراً ملحوظاً في مهارات خط الرقعة. وسيكون زوار المكتبة الأطفال على موعد مع جلسة "كورال: أنغام الطفولة"، وفيها سيكتشفون عالم الغناء الجماعي بأسلوب ممتع، من خلال تمارين صوتية، وألعاب تفاعلية، وتجارب جماعية تعزز ثقتهم بأنفسهم وتنمّي روح التعاون لديهم، كما سيشاركون في أداء جماعي لأغنية قصيرة، في بيئة نابضة بالحيوية.

في المقابل، ستقدم جيهان صفر في مكتبتَي الراشدية وحتا العامة ورشة "مفاتيح الحياة" ضمن "نادي التنمية الأسرية"، حيث تسلط الضوء فيها على مجموعة من الخطوات العملية التي تساعد على الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، كما تستعرض أهمية مفهوم الانضباط الذاتي بوصفه أداة أساسية لتحقيق النجاح الشخصي والمهني.

وفي إطار "نادي اللغات" ستنظم مكتبة الطوار العامة ورشة "نتحدث العربية: العودة إلى المدرسة" بإشراف خبراء من مركز "نحكي عربي"، ستتيح للأطفال فرصة تعلم مفردات جديدة في اللغة العربية باستخدام اللعب والتحديات الجماعية المصمّمة بأسلوب ممتع ومحفز، فيما سيقوم خبراء مركز "أرابيكلي" (Arabically) بتعريف الأطفال على مفهوم الاستدامة، وأنواع النفايات، والنظام البيئي في اللغة العربية، من خلال استخدام مفردات عربية سهلة وأنشطة عملية ممتعة، ما يسهم في رفع مستوى وعيهم وإثراء مخزونهم المعرفي، بينما ستشهد مكتبة حتا العامة عقد ورشة "تحضير الوجبة المدرسية" ضمن أنشطة "نادي الصحة والتغذية"، وفيها ستشرح ندى سعيد قطان طرق إعداد وجبات صحية بأساليب جذابة. ويستضيف نادي دبي للشطرنج والثقافة بطولة الشطرنج المفتوحة المخصصة للأطفال دون سن 14 عاماً، بهدف تنمية مهاراتهم في التفكير الاستراتيجي، والتركيز، وسرعة البديهة، وذلك في أجواء ملهمة.

وضمن برنامج "مدارس الحياة"، ستشرف فاطمة العامري على ورشة "الميداليات الخشبية" في كل من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ونادي دبي لأصحاب الهمم، بهدف تعليم المشاركين طرق تصميم ميداليات خشبية فريدة باستخدام أدوات بسيطة ولمسات فنية خاصة. وبدورها ستحتضن مكتبة أم سقيم العامة ورشتين تفاعليتين، الأولى بعنوان "سرد قصة: عندما تعطلت قبعتي" بإشراف الكاتبة صباح ديبي، والثانية بعنوان "ارسم قصتك" ويركز فيها بوبكر بوخاري على أساليب تحويل القصص إلى مشاهد مصورة. أما مكتبة الراشدية فستنظم ورشة "قراءة قصصية: قصة الطود الشامخ" الهادفة إلى تمكين الأطفال من التعبير عن مشاعرهم عبر استكشاف المعاني.

يذكر أن "مدارس الحياة" ستشهد خلال الشهر المقبل استضافة "الاجتماع السنوي لأمناء المكتبات 2025"، الذي ينظم بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بمشاركة نخبة من المدارس وشركاء القطاع التعليمي، بهدف تبادل الأفكار والخبرات بين خبراء التعليم والثقافة، وسيتضمن سلسلة من العروض والكلمات الملهمة وورش العمل التفاعلية، إلى جانب تسليط الضوء على مجموعة من المبادرات المميزة، ومن أبرزها كأس شيفرون للقراء وجائزة أمين المكتبة.

-انتهى-

#بياناتشركات