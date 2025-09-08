الدوحة: تُنظّم وايل كورنيل للطب – قطر المؤتمر الثالث للبروتيوميات من 13 إلى 15 أكتوبر 2025، حيث سيجتمع أبرز العلماء والباحثين والخبراء الأكاديميين المرموقين من مختلف أنحاء العالم في هذا الملتقى الحيوي، لاستعراض أحدث ما توصلت إليه البحوث والتكنولوجيات والابتكارات في مجالي البروتيوميات والمعلوماتية الحيوية. وتأتي نسخة هذا العام من المؤتمر امتداداً للنجاح الذي حققته النسختان الأولى والثانية.

سيتناول المؤتمر من خلال ثمان جلسات أحدث التكنولوجيات الرائدة والتحديات الصحية الملحة التي يشهدها عصرنا الراهن. وستستعرض الجلسات العديد من المواضيع، أبرزها التكنولوجيات القائمة على مطياف الكتلة، والمنصات القائمة على الروابط المشتركة مثل منصة أولينك، مروراً بتطبيقاتها على الأمراض المعقدة مثل داء السكري والأمراض المعدية. كذلك سيتمّ تخصيص جلسات إضافية لتناول الدور التحويلي الذي تسهم به علوم البروتيوميات في مجال الصحة السكانية، واستعراض الرؤى العالمية التي قدّمتها المنظمة العالمية للبروتيوم البشري، وتسليط الضوء على التطورات الإقليمية التي تشكّل ملامح هذا المجال في منطقة الخليج.

ويسرّ وايل كورنيل للطب – قطر الترحيب بالمتحدثين البارزين، ممّن يُشهد لهم بريادتهم في مجالات البروتيوميات والمعلوماتية الحيوية وعلم الجينوم والنُظم البيولوجية. وهؤلاء ينتمون إلى مؤسسات أكاديمية مرموقة من دولة قطر وأوروبا والولايات المتحدة ومنطقة الخليج، وسيقدّمون أحدث البحوث العلمية والخبرات العملية وسيعرضون وجهات النظر العالمية التي من شأنها إثراء الحوارات العلمية خلال المؤتمر وتحفيز التعاون البنّاء بين المشاركين.

وتضم قائمة المتحدثين من وايل كورنيل للطب – قطر، الدكتور فرانك شميت أستاذ الكيمياء الحيوية ومدير مختبر البروتيوميات، الدكتور كارستن زوري أستاذ الفسيولوجيا والفيزياء الحيوية ومدير مختبر المعلومات الحيوية، والدكتورة آنا هالاما الأستاذ المساعد للبحوث في الفسيولوجيا والفيزياء الحيوية. كما سيتحدث الدكتور أوفي فولكر رئيس الجمعية الدولية للبروتيوميات البشرية ورئيس قسم الجينوميات الوظيفية في المعهد الجيني لعلم الوراثة وبحوث الجينوم الوظيفي، بالإضافة إلى متحدثين من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ وجامعة ستانفورد والمعهد الملكي للتكنولوجيا في السويد ومعهد دسمان للسكري في الكويت ومركز التميّز لبحوث الجينوم الطبية في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، سدرة للطب، مؤسسة الرعاية الصحية، ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

-انتهى-

#بياناتشركات