استعرضت ليبيا رؤيتها التنموية الشاملة خلال مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في نسخته التاسعة، الذي انطلقت أعماله في الرياض بين 27 و30 أكتوبر 2025، تحت شعار «مفتاح الازدهار: فتح آفاق نمو جديدة». ويُعد المؤتمر من أبرز المنصات الاقتصادية العالمية، حيث يجمع قادة ومسؤولين وخبراء من أكثر من 146 دولة لبحث مستقبل الاستثمار والتنمية المستدامة.

وخلال كلمته أمام المنتدى، قدّم المهندس بلقاسم خليفة حفتر، المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، ملامح الرؤية الجديدة للدولة، المبنية على الاستقرار والانفتاح على الشراكات الدولية، مؤكداً أن «إعادة الإعمار في ليبيا ليست مجرد عملية هندسية أو مالية، بل مشروع وطني وإنساني متكامل يهدف إلى بناء دولة قوية ومنفتحة على العالم».

وأشار إلى أن صندوق التنمية وإعادة الإعمار، الذي بدأ أعماله رسمياً مطلع عام 2024، يقود اليوم واحدة من أكبر عمليات الإعمار في المنطقة، عبر تنفيذ أكثر من ألفي مشروع تنموي في مختلف المدن والمناطق الليبية، تشمل قطاعات البنية التحتية والإسكان والتعليم والصحة والطاقة. وأوضح أن هذه المشاريع تعكس مرحلة الاستقرار التي تشهدها البلاد بفضل الجهود الوطنية التي أرست الأمن وأطلقت مسار التنمية المستدامة.

وشهدت الجلسة إعلان مبادرة «التخطيط الحضري التنافسي لمدينة بنغازي»، التي تهدف إلى تحويل المدينة إلى مركز اقتصادي رائد في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وأكد المهندس حفتر أن ليبيا اليوم «ورشة عمل متكاملة للإعمار والإنتاج، وفرصة استثنائية للمستثمرين الدوليين بفضل أمنها واستقرارها ورؤيتها الاقتصادية الواضحة».

واختتم كلمته بالتأكيد على أن ليبيا الجديدة «تمد يدها إلى الشراكات طويلة الأمد، وتؤمن بأن النجاح الحقيقي هو ثمرة تعاون مشترك يحقق الازدهار للجميع»، داعياً الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية إلى المساهمة في «قصة النجاح الليبية الجديدة»، التي ترتكز على الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل.

-انتهى-

#بياناتحكومية