دبي، الإمارات العربية المتحدة، شارك رؤساء البلديات وقادة المدن من أكثر من 30 مدينة من مختلف أنحاء العالم العربي في حفل عشاء تنفيذي استضافته مدينة إكسبو دبي، لمناقشة رؤية مشتركة لمستقبل حضري عربي مستدام ومزدهر.

أُقيم اللقاء في ساحة الوصل، عقب انتهاء حفل افتتاح قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025، بحضور معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيسة التنفيذية لسلطة مدينة إكسبو دبي، ووزيري الدولة، معالي نورة بنت محمد الكعبي، ومعالي خليفة شاهين المرر. وقد شكّل اللقاء فرصة سمحت لقادة المدن للتأكيد على المسؤولية الجماعية لمواجهة التحديات الإقليمية - بما في ذلك قدرة المراكز الحضرية على التكيّف مع قضايا المياه وتحديات النمو السريع وتوظيف الشباب - من خلال التعاون والعمل المشترك بين جميع الأطراف.

حضر الاجتماع ممثلون عن رؤساء البلديات ونواب رؤساء البلديات من المدن في مختلف الأسواق العربية الرئيسية، بما في ذلك الرياض ودبي والدار البيضاء.

يأتي الاجتماع في مرحلة حاسمة نظراً لوتيرة التوسّع الحضري السريعة التي تشهدها المنطقة، حيث تعد المدن العربية من بين أسرع المدن الحضرية نمواً في العالم. وقد أشار تقرير من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم العربي الذين يعيشون في المناطق الحضرية إلى 65 في المائة بحلول عام 2030 - ما يؤكد الحاجة الملحة لتنسيق جهود المدن في مجالات المرونة والبنية التحتية والنمو الشامل.

ولا تزال جهود التعاون العربي المشترك، المرتكزة إلى الروابط الثقافية والتاريخية العميقة، عنصراً أساسياً في استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز التحالفات والشراكات الاقتصادية مع الدول على مستوى المنطقة. وأكد المشاركون في الاجتماع على التزامهم الجماعي بتطوير السياسات والتخطيط وبناء الشراكات التي يمكن أن تعزز الاستثمار في البنية التحتية الإقليمية.

كما شدد الاجتماع على ضرورة التركيز على التعاون الجماعي في مواجهة وحلّ المشاكل، وشكّل منصة ديناميكية للتعلّم المتبادل. واعتبر المشاركون أن كل مدينة عربية، بغض النظر عن مستواها التنموي الحالي، تمتلك رؤى فريدة تدعم مسيرة التنمية المشتركة.

هذا وتضطلع المدن العربية بدور أساسي في المشهد الحضري العالمي. بالتالي، فإن القمة تزوّدها بمنصة حيوية لتبادل المعارف والخبرات، والتفاعل مع مدن العالم لتعزيز حضورها خلال مسيرة نموها المستدام.

ويشارك رؤساء البلديات وقادة المدن من مختلف أنحاء العالم في القمة العالمية للمدن التي تستمر ثلاثة أيام، والتي تُعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

