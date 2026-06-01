تشمل أبرز الفعاليات استكشاف تاريخ شبكات التجارة في شبه الجزيرة العربية وورش عمل متخصصة لدعم أولياء الأمور

الدوحة، قطر: مع دخول فصل الصيف، تدعو مكتبة قطر الوطنية الباحثين وأولياء الأمور والمهتمين بالتاريخ لحضور برنامج متنوع على مدار شهر يونيو صُمم خصيصًا لتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع، وصون التراث الثقافي، والتشجيع على التعلم المستمر مدى الحياة.

تستهل المكتبة فعالياتها بالتركيز على سعادة الأسرة، إذ يعقد "نادي الكتاب التربوي" في 3 يونيو جلسة لمناقشة موضوع بالغ الأهمية ألا وهو ’تربية أطفال مطمئنين في زمن الأزمات‘، بهدف توعية العائلات باستراتيجيات عملية تسهم في تنشئة أطفال يتمتعون بالثقة والمرونة والقدرة على اجتياز الصعوبات والعقبات.

من أبرز الفعاليات الثقافية خلال الشهر إطلاق الدورة الثانية من مشروع "مفاتيح فلسطين: الذاكرة، والقصص، والتوثيق" حيث تقيم المكتبة جلسة في 5 يونيو تتناول الأهمية البالغة لصون التاريخ الفلسطيني، وتوثيق السردية الفلسطينية ونقلها لأجيال المستقبل من خلال أساليب التدوين المختلفة.

تواصل المكتبة اهتمامها بالأسرة هذا الشهر من خلال ورشة عملية وتفاعلية من جلستين متماثلتين في 6 و8 يونيو ضمن مبادرة "الاستعداد للمدرسة" بعنوان "دليل للوالدين لبناء وسائل الدعم البصري للأطفال من ذوي الإعاقة". يتعرّف الآباء وأولياء الأمور والعائلات في الجلستين على أدوات تطبيقية لدعم نمو أطفالهم وتعزيز استعدادهم لبدء رحلة الدراسة في سنواتهم الأولى.

وعلى صعيد تنمية القطاع البحثي والأكاديمي، تنظم المكتبة في 9 يونيو ورشة بعنوان "النشر بنظام الإتاحة الحرة مع دار النشر Elsevier" تقدم للباحثين والطلاب والمؤلفين إرشادات عملية تيسر لهم التعامل مع النشر بنظام الإتاحة الحرة وتعزيز الحضور العالمي لأوراقهم البحثية وتوسيع نطاق تأثيرها العلمي.

في النصف الثاني من الشهر، ينتقل التركيز إلى التراث الإقليمي ففي 13 يونيو، وضمن سلسلة "تاريخ قطر المعاصر"، تقام محاضرة بعنوان "الكتابة التاريخية: من القانون والبحر إلى الأرشيف" تقدم رؤية إضافية حول تاريخ دولة قطر من خلال توظيف الوثائق القانونية، والمصادر البحرية، والمواد الأرشيفية.

وفي إطار مساعيها لتعزيز توفير المعرفة لذوي الإعاقة ومشاركة مختلف فئات المجتمع، تقدم المكتبة فعالية "تعزيز التواصل بين المجتمعات عبر الشمول: الرف الصوتي" في 17 يونيو، وهي مبادرة تهدف إلى ضمان إتاحة الأعمال الأدبية ومصادر المعرفة للجميع لا سيما ذوي الإعاقة البصرية.

وفي اليوم نفسه، 17 يونيو، تنظم المكتبة الأمسية الموسيقية "الفلهارمونية في المكتبة روائع خالدة - الموسيقى الكلاسيكية في رسوم متحركة" مع فرقة سينمون من أوركسترا قطر الفلهارمونية التي تعزف مجموعة من أشهر المقطوعات الكلاسيكية التي أحببناها في الرسوم المتحركة في فعالية عائلية تجمع بين الذكريات الجميلة والمرح وروعة الموسيقى الحية، في أجواء ثقافية ممتعة داخل المكتبة.

تواصل مكتبة قطر الوطنية التزامها بحماية التراث الثقافي، وبصفتها مركز الإفلا الإقليمي لدعم الحفاظ على التراث الوثائقي في المنطقة العربية والشرق الأوسط، تنظم المكتبة في 24 يونيو ندوة عبر الإنترنت حول اتفاقية نيقوسيا 2017 بعنوان "حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع: اتفاقية نيقوسيا 2017" وذلك بالتعاون مع مركز التميّز "إراتوستينس (ECoE)" في قبرص. تسلط الندوة الضوء على الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وعلى الوسائل العملية لتنفيذ الاتفاقية وصون التراث الثقافي.

تتوج المكتبة برنامج الشهر من الفعاليات بمحاضرة في 24 يونيو ضمن سلسلة محاضرات "تاريخ الخليج" عنوانها "تجارة القوافل: قصة الشبكات التي ربطت شبه الجزيرة العربية بالعالم" تتناول شبكات التجارة وطرق القوافل في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وتأثيرها العميق في تشكيل التاريخ الاقتصادي والثقافي للمنطقة.

تدعو المكتبة جميع أفراد المجتمع للمشاركة في أنشطتها وفعالياتها. للاطلاع على المزيد من فعاليات المكتبة وللتسجيل لحضورها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qnl.qa/ar/events أو تنزيل تطبيق المكتبة المجاني عبر متجر "آب ستور " و"جوجل بلاي".

عن مكتبة قطر الوطنية

تضطلع مكتبة قطر الوطنية بمسؤولية الحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر من خلال جمع التراث والتاريخ المكتوب الخاص بالدولة والمحافظة عليها وإتاحتها للجميع. وتُوفر المكتبة فرصًا متكافئة لجميع روادها للوصول إلى كافة المعلومات والخدمات التي توفرها، وتهدف إلى تمكين سكان دولة قطر من التأثير بشكل إيجابي في المجتمع عبر توفير بيئة استثنائية للتعلم والاكتشاف.

وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قد تفضل بإصدار قرار أميري بإنشاء مكتبة قطر الوطنية بتاريخ 20 مارس 2018، وافتتحها سموه رسميًا بتاريخ 16 أبريل 2018.

