أعلنت شركة سكون، إحدى الشركات التكنولوجية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، عن تنظيم مؤتمر "صاي تتكلم: الذكاء الاصطناعي يتحدث عربي" يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025 في قاعة "تاون هول" تبع كاميلايزر – ديستركت 5، القاهرة الجديدة، من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً.

المؤتمر سيكون بدعوات خاصة ويستضيف أكثر من 300 شخصية من قادة القطاعات والمستثمرين وخبراء التكنولوجيا وصنّاع القرار، ويمكن للراغبين في التسجيل معرفة التفاصيل عبر الموقع الرسمي: hiresai.ai.

الذكاء الاصطناعي يتحدث العربية

يأتي المؤتمر تحت شعار "الذكاء الاصطناعي يتحدث العربية – الخطوة القادمة نحو ذكاء أكثر إنسانية في المؤسسات العربية"، ويشهد الإطلاق الرسمي لنظام "صاي"، أول نظام تشغيل في المنطقة للذكاء الاصطناعي الصوتي والنصي الموجّه للمؤسسات.

يتيح صاي للشركات والمؤسسات تقديم محادثات ذكية ومتعددة اللغات تشبه المحادثات البشرية، مع تقديم تحليلات فورية وأتمتة متكاملة تساعد في تحسين الأداء ورفع كفاءة تجربة العملاء.

وقال عمر الدسوقي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكون:

"لن تصل تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى كامل إمكاناتها إلا عندما تعكس هوية الأشخاص الذين تخدمهم، لقد صُمِّمَت صاي لتحقيق ذلك تحديدًا، لِتُدخِل اللغة العربية، بكل عمقها وتنوّعها، إلى الحوار العالمي حول الذكاء."

مشاركة مجموعة من قادة التكنولوجيا والابتكار

يشهد المؤتمر مشاركة مجموعة من أبرز المتحدثين والخبراء من مختلف القطاعات، من بينهم:

● د. عائشة الصافتي – كبيرة علماء البيانات بشركة Valeo

● وليد شبانة – الشريك المؤسس والرئيس التقني لشركة Rabbit

● بهاء فاروق – رئيس قطاع التحول في بنك قناة السويس

● محمود نوح – نائب الرئيس في Mashreq Neo

● عماد شوكي – رئيس قطاع البيانات والتحليلات في بنك مصر

● حسام علي – الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Yozo.ai

● تامر آذر – شريك في Shorooq Partners

● محمد الخطيب – الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في سكون

● عمر الدسوقي – الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكون

وتتضمن الجلسات الحوارية محاور رئيسية أبرزها:

● الذكاء للفوز: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل استراتيجيات المؤسسات في الشرق الأوسط

● ما بعد الدردشة الآلية: مستقبل تجربة العميل مع الذكاء الاصطناعي

● مستقبل العمل: الوكلاء الذكيون والأتمتة ودور الإنسان في عصر الذكاء الجديد

تجربة تفاعلية حية

يتضمن الحدث عروضاً تفاعلية لتقنيات صاي، منها تحدي “الذكاء الاصطناعي ضد الإنسان”، وتجارب مباشرة توضح كيف يمكن لتقنيات الصوت واللغة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تُحدث نقلة نوعية في خدمة العملاء وإدارة الأعمال.

وقال محمد الخطيب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في سكون:"هنا يبدأ الذكاء الاصطناعي بأن يُشبهنا في صوته، إن صاي ليست مجرد تقنية ذكية، بل تفهم الناس، والثقافة، والمحادثات التي تُشكّل ملامح منطقتنا."

-انتهى-

#بياناتشركات