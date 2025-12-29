المنامة، مملكة البحرين: نظمت منظمة رواد الأعمال في مملكة البحرين مؤخراً جلسة متخصصة بعنوان "التوقعات الاقتصادية - Economic Outlook session"، استضافت خلالها الخبير العالمي د. جارمو كوتيلين، وذلك في إطار برنامجها المستمر الهادف إلى تعزيز وعي منتسبيها بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، وتمكينهم من استشراف التحديات والفرص المستقبلية في عالم الأعمال.

وشهدت الجلسة حضوراً مميزاً من أعضاء المنظمة، حيث قدم د. كوتيلين تحليلاً معمقاً للمشهد الاقتصادي العالمي، مسلطاً الضوء على التحولات الكبرى في الأسواق الدولية، والتحديات الإقليمية المؤثرة على قطاعات الأعمال، إلى جانب الفرص الناشئة التي من المتوقع أن تشكل ملامح الاقتصاد الدولي خلال عام 2025 وما بعده.

كما تناولت الجلسة عدداً من المحاور الهامة، من بينها كيفية التعامل مع حالة عدم اليقين الاقتصادي، وسبل بناء استراتيجيات مرنة قادرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة، إضافة إلى أهمية الاستشراف المبكر للاتجاهات الاقتصادية في دعم استدامة النمو وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات في مختلف القطاعات.

ويأتي تنظيم هذه الجلسة المتميزة ضمن نهج منظمة رواد الأعمال في البحرين، التي تحرص بشكل مستمر على تقديم فعاليات تدريبية وتثقيفية نوعية، تجمع بين المعرفة المتخصصة والخبرة العملية، وتهدف إلى تطوير مهارات الإدارة والقيادة لدى الأعضاء، وإطلاعهم على أحدث التطورات الاقتصادية والعالمية، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر وعياً وفاعلية في إدارة أعمالهم.

وبهذه المناسبة، صرح السيد فريد بدر، رئيس منظمة رواد الأعمال في البحرين، قائلاً: "تعكس هذه الجلسة التزام المنظمة بتزويد أعضائها برؤى اقتصادية متقدمة تساعدهم على قراءة المشهد العالمي بعمق، وفهم تأثيراته المباشرة وغير المباشرة على أعمالهم. فالقيادة الناجحة اليوم تتطلب فهماً دقيقاً للتحولات الاقتصادية، وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع".

وأضاف: "استضافة خبير عالمي بمكانة د. جارمو كوتيلين تمثل قيمة مضافة حقيقية لأعضاء المنظمة، حيث قدم رؤية واضحة وعملية تساعد رواد الأعمال في البحرين على التخطيط بثقة للمستقبل، وبناء نماذج أعمال أكثر مرونة واستدامة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي".

واختتم تصريحه بالقول: "سنواصل في منظمة رواد الأعمال في البحرين تنظيم المزيد من الجلسات الحوارية والتدريبية والبرامج والفعاليات المتخصصة التي تركز على القضايا الاقتصادية والاستراتيجية والقيادية، إيماناً منا بأهمية التعلم المستمر في دعم نجاح رواد الأعمال واستدامة ونمو مشاريعهم".

وتعتزم منظمة رواد الأعمال في البحرين خلال الفترة المقبلة مواصلة إطلاق مزيد من الفعاليات، التي تستهدف تعميق المعرفة، وتوسيع آفاق التفكير الاستراتيجي، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الأعضاء، بما يسهم في بناء مجتمع ريادي أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.

وجدير بالذكر أن منظمة رواد الأعمال في البحرين تعتبر فرعاً من الشبكة العالمية "EO" التي تضم أكثر من 18,000 رائد أعمال في 220 فرعاً موزعة على أكثر من 75 دولة. ويبلغ عدد أعضاء فرع البحرين 37 رائد أعمال بحرينياً يديرون شركات يتجاوز حجم أعمالها 120 مليون دولار، ويوفرون نحو 3,900 فرصة عمل. ويقود المنظمة مجلس إدارة يضم 15 رائد أعمال برئاسة رجل الأعمال السيد فريد بدر، وتهدف المنظمة إلى تمكين أعضائها من النمو وتبادل الخبرات في بيئة محفزة وداعمة، وبما يسهم في ربط مملكة البحرين بمنظومة ريادة الأعمال العالمية.

