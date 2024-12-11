الكويت، تحت رعاية كريمة من معالي الوزير عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، وفي خطوة نوعية تهدف إلى تمكين الشباب الخليجي وتعزيز الروابط الثقافية والمعرفية بين دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت منظمة ديوان هارفارد عن انطلاق فعاليتها "ديوان الخليج" على هامش بطولة خليجي 26، وهي منصة تجمع الإبداع، الابتكار، والحوار الثقافي، لتعكس روح التعاون والوحدة التي تميز دول الخليج.

وتقام فعاليات "ديوان الخليج" بالقرب من استاد جابر الأحمد في الكويت، خلال الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر 2024، لتكون محطة للإلهام وبناء الشراكات الإبداعية بين الشباب ورواد الأعمال والمفكرين.

ومن جانبه قال سعد الطامي – رئيس منظمة ديوان هارفارد: "ديوان الخليج ليس مجرد فعالية، بل هو حلم تحقق لنمنح شباب الخليج مساحة للتواصل، الإلهام، وتحقيق الإنجازات، فديوان الخليج هو أول فعاليات ديوان هارفارد بمنطقة الخليج العربي، وها نحن ننطلق من ارض الكويت الحبيبة، مؤمنين بأن المستقبل خليجي وفخورين ومعتزين بتراثنا وتقاليدنا، فديوان هارفارد هي منظمة غير ربحية تأسست في عام 2023 بجامعة هارفارد، وتهدف إلى جمع الخبراء والأكاديميين وصناع القرار والطلاب من جميع أنحاء العالم العربي، مع التركيز على مناقشة القضايا التي تهم الخليج العربي، لنفتح آفاقًا جديدة للشباب لكتابة قصص نجاحهم، وتبادل الأفكار، والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل خليجي مشرق".

وتقدم ديوان الخليج مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية التي تلبي اهتمامات الشباب، مثل حلقات نقاش مع خبراء ورواد في مختلف المجالات، وورش عمل تفاعلية لتنمية المهارات، ومعارض للابتكار والإبداع الخليجي، وعروض فنية وثقافية تحتفي بتراث الخليج.

ولقد دعت منظمة ديوان هارفارد شباب الخليج للمشاركة في "ديوان الخليج" هذه التجربة المميزة التي ستفتح لهم آفاقًا جديدة للابتكار والنجاح، من خلال فتح باب التسجيل ليكونوا جزءًا من هذا الحدث الفريد، ليصبح ديوان الخليج منصة انطلاقهم نحو تحقيق أحلامهم.

ويمكن التسجيل ومتابعة الفاعليات عبر صفحات ديوان هارفارد على مواقع التواصل الاجتماعي او الموقع الإليكتروني للفاعلية: http://gulfdiwan.com

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