الدوحة، قطر - اختتم معرض قطر للفعاليات 2025 فعالياته بنجاح مبهر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مؤكداً مكانته بين أكبر معارض صناعة الفعاليات والاجتماعات والمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

على مدار ثلاثة أيام حافلة، استقطب المعرض أكثر من 2000 زائراً، و50 عارضاً مبتكراً، وعشرات المتحدثين المحليين الدوليين، ليتجاوز كل التوقعات ويضع معايير جديدة من حيث الحضور والتأثير والمحتوى.

منصة متكاملة تجمع قادة الصناعة والمبتكرين

شهدت نسخة هذا العام زخماً غير مسبوق على أرض المعرض وفي جلسات المؤتمر، حيث اجتمع تحت سقف واحد نخبة من قادة الصناعة، والمبتكرين، وصنّاع القرار من قطر والعالم. ووفّر الحدث مزيجاً متكاملاً من جلسات التوفيق بين الأعمال، ومناطق مخصصة للتواصل، وورش عمل عملية، ما أتاح فرصاً ذهبية لبناء الشراكات وتبادل الخبرات.

محاور المؤتمر: المستقبل، الابتكار، وتنمية الكفاءات

تمحورت أجندة المؤتمر حول ثلاث ثيمات رئيسية:

"مستقبل الفعاليات كمحرّك اقتصادي"،

"نظرة معمّقة على صناعة الفعاليات"،

"المهارات، الابتكار، والرؤية العالمية".

وشهدت الجلسات نقاشات موسعة حول الاستدامة، والتقنيات المتقدمة، والتسويق التجريبي، وتطوير الكفاءات، حيث قدّم المتحدثون رؤى ملهمة وقابلة للتطبيق حول مستقبل هذا القطاع سريع النمو.

وقال مالك ششتاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مانغوستين المنظمة للمعرض: "لم يكن معرض قطر للفعاليات ٢٠٢٥ مجرد معرض بل كان منصة حقيقية لعرض طموح وروح الابتكار التي تحرك قطاع الفعاليات في قطر والمنطقة. نحن فخورون باستضافة قادة القطاع من قطر والمنطقة والعالم إضافة للمواهب المحلية المتميزة والشركات الفاعلة في صناعة الفعاليات في مكان واحد، لتبادل الأفكار وبناء المستقبل معاً. هذا النجاح الكبير يدفعنا بكل ثقة إلى إطلاق نسخة أضخم في 2026."

تعمل الشركة المنظمة على تطوير النسخة المقبلة من المعرض لتكون أكثر توسعاً، بمشاركة عارضين دوليين جدد، وبرنامج مؤتمر مطوّر يعكس الاتجاهات العالمية في قطاع الفعاليات.

