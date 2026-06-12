في إطار التزامها الراسخ بالاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز جودة الحياة الوظيفية، دشّنت جمارك دبي مركز "تدلّل" للسعادة الوظيفية، المبادرة النوعية الهادفة إلى الارتقاء بتجربة الموظف وتعزيز بيئة عمل أكثر تمكيناً وإيجابية واستدامة، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء أفضل بيئات العمل وأكثرها قدرة على استقطاب الكفاءات وتمكينها.

جاء ذلك بحضور معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، وسعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين.

وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: "إن بناء المؤسسات الرائدة يبدأ ببناء الإنسان، فالكوادر البشرية هي الثروة الحقيقية والمحرك الأساسي للتطوير والابتكار وصناعة المستقبل. ومن هذا المنطلق، نحرص على توفير بيئة عمل تمكّن الموظفين وتدعم رفاهيتهم وتعزز شعورهم بالتقدير والانتماء. ويأتي مركز “تدلّل” ترجمةً لهذا التوجه، ليشكّل منصة متكاملة ترتقي بتجربة الموظف وتسهم في تعزيز السعادة الوظيفية وجودة الحياة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي واستدامة الإنجازات، ويواكب رؤية دبي في ترسيخ أفضل بيئات العمل وأكثرها قدرة على استقطاب الكفاءات وتمكينها".

وأضاف سعادته أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي واستدامة النجاحات، مؤكداً أن بيئة العمل المحفزة والمرنة تسهم في إطلاق الطاقات والإبداع وتعزيز قدرة المؤسسات على مواصلة تحقيق مستهدفاتها المستقبلية.

واستكمل قائلاً: "إن المؤسسات العظيمة لا تُقاس بما تمتلكه من أنظمة وتقنيات فحسب، بل بما تمتلكه من إنسان قادر على تحويل الرؤية إلى واقع والفرص إلى إنجازات. وفي جمارك دبي نؤمن بأن تمكين الإنسان هو نقطة البداية لكل نجاح مستدام، ولذلك يأتي مركز "تدلّل" امتداداً لنهج مؤسسي يضع الموظف في قلب عملية التطوير وصناعة المستقبل".

واستطرد: "فكل استثمار في سعادة الموظف ورفاهيته وتطوره المهني هو استثمار مباشر في جودة الأداء وكفاءة الخدمات واستدامة الإنجازات. ومن خلال هذا المركز نواصل بناء بيئة عمل ملهمة ومحفزة تعزز الابتكار والانتماء وتطلق طاقات موظفينا للمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعمل والعيش والإنجاز".

ويأتي إطلاق مركز "تدلّل" في إطار جهود جمارك دبي الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة تُعنى بسعادة الموظفين ورفاهيتهم، من خلال توفير خدمات ومبادرات مستقبلية تستجيب لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، وتعزز مستويات الرضا الوظيفي والانتماء المؤسسي، انطلاقاً من إيمانها بأن الإنسان هو أساس النجاح وصانع الإنجازات والمحرك الرئيسي لمسيرة التطوير والابتكار.

وشهد حفل التدشين عدداً من الفقرات الملهمة والتفاعلية التي عكست توجهات المركز المستقبلية في مجالات التمكين والتطوير والسعادة الوظيفية، إلى جانب استعراض رؤيته في بناء تجربة موظف متكاملة تسهم في تعزيز الإنتاجية وترسيخ ثقافة الأداء المتميز.

وخلال الحفل، قدمت مريم الشامسي، رئيس فريق "تدلّل"، عرضاً تعريفياً استعرضت فيه رحلة تطوير المركز وأهدافه الاستراتيجية والخدمات التي يقدمها، إضافة إلى دوره في احتضان أفكار الموظفين ومقترحاتهم وتحويلها إلى مبادرات نوعية تسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز جودة الحياة الوظيفية.

وقالت مريم الشامسي: "يمثل مركز (تدلّل) منصة متكاملة للاستماع إلى صوت الموظف وتحويل احتياجاته وتطلعاته إلى مبادرات وخدمات ملموسة تعزز رفاهيته وتدعم مسيرته المهنية. ونؤمن بأن الموظف السعيد والممكّن هو أساس النجاح المؤسسي، ولذلك نواصل تطوير مبادرات نوعية تضع الإنسان في قلب كل تجربة وكل قرار، بما يعزز شعوره بالتقدير والانتماء ويدعم استدامة التميز المؤسسي".

كما شهد الحفل الكشف عن الهوية الجديدة لإدارة الموارد البشرية، والتي تعكس توجهات جمارك دبي المستقبلية في تطوير رأس المال البشري وتعزيز ثقافة التمكين والابتكار المؤسسي.

واستعرض خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية، أبرز الخدمات والمبادرات الحديثة التي تهدف إلى الاستثمار في الكفاءات والطاقات البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية في تحقيق الإنجازات وصناعة المستقبل، ودورها في تعزيز تجربة الموظف وتطوير بيئة العمل بما يواكب تطلعات جمارك دبي المستقبلية.

وفي ختام الحفل، دشّن معالي عبدالله بن دميثان وسعادة الدكتور عبدالله بوسناد الهوية المؤسسية الجديدة لإدارة الموارد البشرية، كما قاما بجولة تعريفية في مركز «تدلّل» اطلعا خلالها على مرافقه وخدماته والمبادرات المصاحبة لافتتاحه.

ويُعد المركز إضافة نوعية لمنظومة الموارد البشرية في جمارك دبي، وخطوة استراتيجية تعكس التزام الدائرة بتعزيز بيئة عمل استثنائية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وترتقي بجودة الحياة الوظيفية، وتسهم في بناء كوادر مؤهلة وممكّنة، قادرة على دعم مسيرة التنمية وتحقيق رؤية دبي وتطلعاتها المستقبلية.

-انتهى-

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