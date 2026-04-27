الرياض ـ جامعة الخليج العربي: شاركت مديرة مركز جامعة الخليج العربي للاستشارات والتدريب، الدكتورة عفاف مبارك بوغوى، في الاجتماع الـ (30) لأمانة لجنة عمداء عمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمملكة العربية السعودية، بحضور رئيسة الجامعة المكلَّفة، سعادة الأستاذة الدكتورة فوزية بنت سليمان العمرو، وسعادة مدير إدارة التعليم في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبدالله بن جمعة الشقصي، وممثلين من جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أفضل الممارسات والتجارب الناجحة بين الجامعات الخليجية في مجالي خدمة المجتمع والتدريب، إلى جانب الاهتمام بالقضايا المجتمعية الخليجية المشتركة، واستحداث برامج تدريبية وتأهيلية نوعية، فضلًا عن تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعاون والتبادل المعرفي، ونشر ثقافة العمل التطوعي.

وأكدت سعادة رئيسة جامعة الأميرة نورة المكلَّفة، الدكتورة فوزية بنت سليمان العمرو، في كلمة لها خلال اللقاء، أن «اللقاء يعكس عمق الحضور الخليجي المشترك، وتتناغم فيه الأولويات في مسار تنموي واحد يعزز الشراكة ويكرّس التكامل ويصنع أثرًا مستدامًا»، مشيرةً إلى أن «اللقاء يعكس طموحًا مشتركًا نحو بناء نموذج متقدم للعمل المجتمعي المسؤول، تتكامل فيه أدوار الجامعات الخليجية بوصفها منصات لإنتاج الحلول التنموية، وتعزيز جودة الحياة».

من جانبها، أكدت مديرة مركز جامعة الخليج العربي للاستشارات والتدريب، الدكتورة عفاف مبارك بوغوى، أن «الاجتماع يُشكِّل منصةً علميةً متقدمةً لتعزيز التكامل بين الجامعات الخليجية، وبلورة برامج مجتمعية مشتركة، بما يُعزِّز دورها التنموي وخدماتها المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضافت أن «جامعة الخليج العربي تحرص على المشاركة الفاعلة في الاجتماعات والملتقيات الخليجية، إيمانًا بأهمية تبادل الخبرات وتكامل التجارب، وفتح قنوات التشاور المستمر مع المؤسسات الأكاديمية في دول مجلس التعاون، بما يُسهم في تطوير المبادرات المشتركة والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي».

هذا، وتضمَّن برنامج الاجتماع عددًا من المحاور، شملت تقديم تعريف مختصر بكل جامعة، وعرضًا مرئيًا عن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إلى جانب مناقشات بين الجامعات المشاركة.