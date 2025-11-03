المنامة ـ جامعة الخليج العربي: يشارك معالي رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، في أعمال المنتدى العربي العاشر للطاقة المتجددة، الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة بالتعاون مع جامعة الخليج العربيّ ممثلةً بكرسيّ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، صباح غدٍ الاثنين، تحت شعار: "نحو إصدار الدليل الشامل للطاقة المتجددة في الوطن العربي".

ويشهد المنتدى مشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات العربية والدولية المعنية بقطاع الطاقة المستدامة، ويُفتتح بكلمات رسمية يلقيها عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم سعادة المهندس كمال بن أحمد، رئيس الهيئة العربية للطاقة المتجددة ورئيس هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، رئيس جامعة الخليج العربي، والمهندس محمد الطعاني، الأمين العام للهيئة، إلى جانب معالي المهندس عزيز رباح من المملكة المغربية، والدكتور محمد النقي من دولة الكويت.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية تكريم الجهات الداعمة والدول المشاركة، يليها برنامج حافل يشمل عروضًا تعريفية من ممثلي عدة دول عربية، بينها الجزائر والكويت والعراق وليبيا واليمن وموريتانيا، فيما يُخصص اليوم الثاني لعرض التقارير الرسمية حول وضع الطاقة المتجددة في الدول العربية، بمشاركة ممثلين عن البحرين وسوريا والأردن والمغرب والصومال والإمارات ومصر وفلسطين وقطر والسعودية وسلطنة عمان.

كما يشهد المنتدى جلسات تثقيفية عامة تتناول أوراق عمل حول "الصحة والبيئة والطاقة المتجددة" و"التعليم الأخضر في الوطن العربي"، إلى جانب انعقاد الاجتماع الخامس للمكتب التنفيذي للهيئة العربية للطاقة المتجددة.

وفي اليوم الثالث، تُستكمل مناقشات "الدليل العربي للطاقة المتجددة" من خلال جلسة حوارية موسّعة بعنوان "شمولية الدليل العربي للطاقة المتجددة"، بمشاركة ممثلي الدول العربية والخبراء والشخصيات العلمية، تمهيدًا لإصدار مرجع علمي ومؤسسي يعزز التعاون العربي ويقود إلى مستقبل أكثر استدامة في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتحكومية