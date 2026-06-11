كرمت وزارة التربية والتعليم شركة عقارات السيف، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين، تقديراً لدورها في دعم الأنشطة والبرامج الرياضية المدرسية، وذلك خلال الحفل الختامي للبطولات والمهرجانات الرياضية المدرسية للعام الدراسي 2025 -2026، الذي أقيم برعاية وحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، وبمشاركة عدد من المسؤولين والتربويين وممثلي الجهات الداعمة والشريكة.

وقام سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم، بتكريم شركة عقارات السيف تقديراً لمساهمتها في دعم النسخة الثالثة من بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكرة اليد للمدارس الثانوية، حيث تسلم درع التكريم السيد يوسف أحمد، رئيس الشئون الفنية بشركة عقارات السيف، وذلك ضمن مراسم الاحتفاء بالجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح البطولات والفعاليات الرياضية المدرسية التي نظمتها الوزارة على مدار العام الدراسي.

ويأتي هذا التكريم تأكيداً على الدور الذي تضطلع به شركة عقارات السيف في دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية، وانسجاماً مع التزامها المستمر بالمساهمة في البرامج التي تستهدف الشباب والطلبة، وتعزز من فرص تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم في مختلف المجالات، ولا سيما الأنشطة الرياضية التي تسهم في بناء الشخصية وترسيخ قيم التميز والعمل الجماعي.

وكانت شركة عقارات السيف قد شاركت راعياً بلاتينياً للنسخة الثالثة من بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكرة اليد للمدارس الثانوية، التي شهدت مشاركة واسعة من طلبة المدارس الحكومية، وأسهمت في إبراز العديد من المواهب الرياضية الواعدة، بما يعكس أهمية الرياضة المدرسية باعتبارها رافداً أساسياً للحركة الرياضية في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، عن اعتزازه بهذا التكريم، قائلاً: "نفخر بهذا التقدير من وزارة التربية والتعليم، والذي يجسد أهمية الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في دعم المبادرات التي تستهدف الشباب وتسهم في تنمية قدراتهم وإمكاناتهم، ويأتي دعم عقارات السيف للبطولات والبرامج الرياضية المدرسية انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الأجيال القادمة، وحرصها على المساهمة في توفير بيئة محفزة تساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات التي تسهم في تنمية مواهبهم وتعزز ثقتهم بقدراتهم".

وتابع قائلاً "سنواصل دعم المبادرات التي تحقق أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع، وتنسجم مع مسؤوليتنا المجتمعية ورؤيتنا الرامية إلى الإسهام في بناء مجتمع أكثر حيوية وتمكيناً، بما يدعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات".

وتُعد شركة عقارات السيف إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري في مملكة البحرين، وتمتلك محفظة متنوعة من المشاريع التجارية والترفيهية والعقارية التي أسهمت في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة في المملكة. كما تواصل الشركة أداء دورها الوطني من خلال دعم العديد من المبادرات المجتمعية والتعليمية والرياضية والثقافية، انطلاقاً من التزامها الراسخ بمسؤوليتها تجاه المجتمع البحريني.

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