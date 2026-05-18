مسقط: في إطار التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وتمكين أفراد المجتمع، استضاف البنك الأهلي ورشة عمل تفاعلية حول الثقافة المالية بعنوان "ابدأها صح! – رحلتك في عالم المال" بتاريخ 6 مايو 2026 . وقد صُممت هذه المبادرة خصيصًا لتزويد الشباب المنتسبين لمركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب بالمهارات والعادات المالية السليمة التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية واعية، وبناء أسس متينة لمستقبلهم. وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على حرص البنك الأهلي على إحداث أثر إيجابي يتجاوز نطاق الخدمات المصرفية، من خلال تعزيز مفاهيم الثقافة المالية لدى الأجيال الناشئة، وإعدادهم لتحمل مسؤولياتهم المالية بثقة ومسؤولية.

وجمعت ورشة العمل 24 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا، حيث خاضوا تجربة تعليمية ثرية وتفاعلية. وتضمن البرنامج جلسة متخصصة بعنوان "الثقافة المالية وإدارة الأموال" قدّمها خبراء البنك الأهلي، تلتها جلسة نقاشية حول "الرقمنة والابتكار في القطاع المالي" قدمها فريق الابتكار بالبنك. كما أتيحت للمشاركين فرصة طرح تساؤلاتهم ضمن اجواء حوارية مفتوحة، ما أضفى طابعًا عمليًا وتفاعليًا على التجربة. وشملت الفعالية كذلك جولة إرشادية داخل مختبر الابتكار في مقر البنك، مما أتاح للمشاركين الاطلاع عن كثب على أحدث الحلول والتقنيات المالية. وقد أضفت الأنشطة الجماعية والألعاب التفاعلية، إلى جانب هدايا تذكارية، أجواءً استثنائية على الحدث.

وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت الفاضلة جمانة الهاشمي، مساعدة المدير العام– رئيسة التسويق والتواصل المؤسسي في البنك الأهلي: "سعدنا باستقبال الشباب المنتسبين لمركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب، ومشاركتهم تجربة تعليمية ملهمة في بيئة تفاعلية تعزز من وعيهم المالي. إن تزويد هذه الفئة بأساس متين من المعرفة المالية يسهم في ترسيخ عادات إيجابية تدعم استقرارهم ورفاههم على المدى الطويل. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بتمكين الفئات المستحقة، وإعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل بثقة."

وتعكس هذه المبادرة مكانة البنك الأهلي كمؤسسة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتسعى إلى بناء القدرات وتعزيز الشمولية المجتمعية. ويواصل البنك جهوده الحثيثة لترسيخ دوره كشريك في التنمية المستدامة، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وشراكات استراتيجية تسهم في بناء مجتمع أكثر توازنًا وإنصافًا.

ويؤكد البنك الأهلي التزامه المتواصل بإحداث تغيير إيجابي ومستدام، عبر مبادرات تهدف إلى تمكين الفئات المختلفة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. ومن خلال الاستثمار في تنمية المهارات وبناء الوعي، يسعى البنك إلى إحداث أثر ممتد يدعم ازدهار المجتمع، ويسهم في تعزيز مسيرة التقدم والتنمية في سلطنة عُمان.

-انتهى-

#بياناتشركات