دبي، الإمارات العربية المتحدة، أصدر بريد الإمارات، بالتعاون مع نادي شباب الأهلي، مجموعةً من الطوابع التذكارية بعنوان «شباب الأهلي - أبطال الرباعية في موسم 2024/2025»، توثيقًا للإنجاز التاريخي الذي حققه نادي شباب الأهلي بتتويجه بأربعة ألقاب كبرى خلال موسم استثنائي رسّخ مكانة «الفرسان الحمر» ضمن نخبة كرة القدم الإماراتية.

وجرى الاحتفال بتدشين الطوابع على أرض استاد راشد، معقل الفرسان الحمر، بحضور خليفة سعيد سليمان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وسعادة اللواء طلال الشنقيطي، رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من الجانبين ولاعبي الفريق الأول الذين تواجدوا بالمكان ووقعوا على القميص التذكاري للفرسان.

وتميّزت الطوابع بتصاميم توثّق مسيرة الموسم وإنجازاته، وتتضمن صور «الفرسان الحمر» والكؤوس التي توّج بها الفريق وشعار النادي، لتشكّل إصدارًا غير مسبوق يحمل شعار نادٍ إماراتي على طوابع بريدية تذكارية داخل الدولة.

وتتوفّر الطوابع في كافّة فروع الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN) وعبر المتجر الإلكتروني www.emiratespostshop.ae.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: +971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com