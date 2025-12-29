الدوحة، قطر: شهد مركز طلاب المدينة التعليمية "ملتقى" انطلاق فعاليات النسخة الشتوية من برنامج المعايشة المهنية "مهنتي – مستقبلي" المنظم بالتعاون بين مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، ووزارتي العمل والتربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك خلال الفترة من 28 ديسمبر 2025 إلى 1 يناير 2026.

وتتيح النسخة الشتوية للطلبة المشاركين تجربةً ميدانيةً منظمة داخل بيئات عمل واقعية عبر التدريب العملي ومرافقة المختصين في مواقع العمل. وتركّز هذه النسخة بصورة خاصة على قطاع الخدمات المالية، إلى جانب جهات مختارة من قطاعات الخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتشييد والبناء، وذلك ضمن نهج تخصصي يستهدف تعميق خبرة المشاركين في قطاعات محورية.

وقال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: «تكمن قيمة المعايشة المهنية في أنها تحوّل الأفكار النظرية حول الطموح المهني إلى تجربة ملموسة. فعندما يدخل الطلبة إلى بيئات العمل الحقيقية، ويلتقون بالمحترفين، ويتعرّفون عن قرب على المهارات المطلوبة، يصبحون أكثر ثقة ووعيًا في قراراتهم الأكاديمية. وتمثل النسخة الشتوية نموذجًا عمليًا مركزًا أُتيح لنا تنفيذه بفضل التعاون الوثيق مع شركائنا في وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والجهات المستضيفة التي فتحت أبوابها لاستقبال شبابنا محترفي المستقبل».

وصرحت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالقول: «هذه التجربةَ ليست تدريبًا تقليديًا فحسب؛ بل هي جسرٌ حيويٌّ يربطُ بين التعليمِ والعمل، وبين المعرفةِ والمهارة، وبينَ النظريةِ والتطبيق. إنَّها مساحةٌ لاكتشافِ الذات، وتكوينِ الوعي المهني، وبناءِ اللبنةِ الأولى لمسيرةٍ مهنيةٍ ناضجةٍ قائمةٍ على الثقةِ والفهمِ العميقِ للذاتِ ولخياراتِ المستقبل».

وأضافت قائلة: «ولا يسعُنا إلا أن نربطَ هذا الإنجاز برؤيةِ قطر الوطنية 2030، وبالأخص ركيزتها الأولى: التنمية البشرية، التي تهدفُ إلى بناءِ جيلٍ مسلّح بالمعرفة والمهاراتِ والقيم، قادرٍ على الإسهامِ الفاعلِ في مسيرةِ التنميةِ ونهضةِ الوطن، وعلى الابتكارِ والتفوّق في مختلفِ الميادين».

وبدوره قال السيد محمد سالم الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، أن إطلاق النسخة الشتوية من برنامج "مهنتي – مستقبلي" للمعايشة المهنية يسهم في تعريف الطلبة ببيئة العمل وأسس السلوك المهني، ويتيح لهم فرص الاطلاع المباشر على طبيعة الأدوار المهنية والتواصل مع المختصين، بما يعزز جاهزيتهم للمستقبل المهني، ويدعم جهود وزارة العمل نحو تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتوطين "نعمل من أجل قطر"، انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

ودُشن البرنامج الممتد على مدار خمسة أيام بلقاء تمهيدي لتعريف المشاركين بأهداف البرنامج وما يُتوقع منهم في بيئة العمل وأسس السلوك المهني، ثم ستنتقل فعاليات البرنامج إلى المعايشة الميدانية داخل الجهات المستضيفة، حيث سيطّلع الطلبة على سير العمل اليومي، ويتواصلون مع المختصين، ويكتسبون فهمًا مباشرًا لطبيعة الأدوار المهنية والمهارات اللازمة وثقافة بيئة العمل. وسيحصل المشاركون الذين يستكملون البرنامج على شهادة مشاركة تتضمن عدد ساعات التدريب والمعايشة المهنية التي أتمّوها.

وتندرج النسخة الشتوية من برنامج "مهنتي – مستقبلي" ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز أولويات تنمية رأس المال البشري، ورفع جاهزية الطلبة للمرحلة الجامعية ولالتحاق بسوق العمل بسلاسة وبخيارات مستنيرة، وترسيخ الوعي المهني المبكر، بما يسهم في إعداد قوة عاملة مستقبلية قادرة على الإسهام في بناء الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة.

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

للاطلاع على مبادرات مركز قطر للتطوير المهني وبرامجه، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qcdc.org.qa

-انتهى-

#بياناتشركات