تحت رعاية العميد الركن/ خالد جمعة القطان، نائب قائد الأمداد المشترك – وزارة الدفاع الإماراتية

وبمشاركة أكثر من 95 خبيراً متحدثاً محلياً وإقليمياً وعالمياً

أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية العميد الركن/ خالد جمعة القطان، نائب قائد الأمداد المشترك – وزارة الدفاع الإماراتية، وبحضور العميد الركن / الدكتورسرحان محمد النيادي، قائد سلاح الخدمات الطبية - وزارة الدفاع الإماراتية، أنطلقت اليوم في أبوظبي فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للتخدير والعناية المركزة الطارئة، ويستعرض الحدث الرائد من نوعه إقليمياً عدد من أبرز المواضيع في هذا المجال بمشاركة أكثر من 95 خبيراً متحدثاً محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما يناقش المتخصصين في المؤتمر الهام الخطط الحالية والمستقبلية الدولية بجانب التحديات والتطورات الإقليمية في طب التخدير والعناية المركزة.

وقال الدكتور عوض علي المهري رئيس قسم التخديرفي مستشفى الشيخ زايد العسكري - أبو ظبي، رئيس الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للتخدير والعناية المركزة الطارئة خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: " أن هذا الحدث الرائد إقليمياً يعُد نقلة نوعية متميزة في توظيف المجال العلمي والجهد الوطني الى مصاف العمل الدولي، من خلال بذل الجهود وتذليل الصعاب لإنجاح هذا الحدث العلمي المتميز والوصول الى مانصبو اليه من افكار وتطلعات بناءة لبناء مؤسسة بحثية علمية تهتم بتطوير العمل الطبي وتضع الخطط والاولويات الفنية وتكثيف الجهود وبذل المزيد من التنسيق بين مختلف المؤسسات الطبية على مستوى الصعيد المحلي والدولي والتي تهتم بالبحث العلمي لبناء قاعدة علمية بحثية متطورة لرفع كفاءة العمل الطبي في دولة الامارات العربية المتحدة".

وأضاف الدكتور عوض علي المهري: " ان عقد هذا المؤتمر الدولي للتخدير والعناية المركزة ناتج عن الجهود المتواصلة من خلال التنسيق العلمي والفني بين أكبر مستشفيات الدولة ممثلة بأقسام التخدير والافاقة والعناية المركزة بمستشفى زايد العسكري ومدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفي كليفلاند في ابوظبي ومستشفى راشد في دبي وكان الدعم المعنوي واللوجستي واضح في تذليل كل الصعاب بقيادة الإمداد المشترك بوزارة الدفاع وقياده سلاح الخدمات لانجاح هذا العمل المؤسسي".

وتشمل قائمة المتخصصين المتحدثين خلال فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام: الدكتور ياسر زغلول استشاري التخدير في مدينة الشيخ خليفة الطبية أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة، الدكتور عوض علي المهري رئيس قسم التخديرفي مستشفى الشيخ زايد العسكري - أبو ظبي ، الدكتور خالد الصاوي استشاري تخدير ورئيس معهد التخديرفي مدينة الشيخ خليفة الطبية أبوظبي ، طارق أنصاري استشاري تخدير ورئيس قسم التخدير في مستشفى الكورنيش أبوظبي ، الدكتور أشرف الطيار استشاري ورئيس قسم العناية المركزة في مستشفى قوى الأمن بالمملكة العربية السعودية، استشاري ورئيس قسم العناية المركزة / RT ، مستشفى قوى الأمن ، المملكة العربية السعودية، الدكتورمعتز عبد الرحمن استشاري تخدير الأطفال في مستشفى رويال مانشيستر للأطفال جامعة مانشستر ، المملكة المتحدة، الدكتور سيف الكعبي استشاري طب الرعاية الحرجة ورئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى زايد العسكري ، أبو ظبي ، البروفيسور بيفرلي فيليب رئيس الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير - الولايات المتحدة الأمريكية، البروفيسور إدواردو دي روبرتس رئيس الجمعية الأوروبية للتخدير ، إيطاليا، الدكتور راسل بيركنز نائب رئيس الكلية الملكية لأطباء التخدير - المملكة المتحدة، • الأستاذ الدكتورمحمد عبد اللطيف أستاذ التخدير والعناية المركزة الجراحية في كلية الطب ، جامعة القاهرة – مصر، بجانب عدد من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في هذا المجال.

وتتضمن المواضيع التي يناقشها المتحدثين في فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر للمؤتمر الدولي للتخدير والعناية المركزة الطارئة الرائد إقليمياً: مستقبل طب التخدير وتخدير الأطفال والعناية المركزة إقليمياً وعالمياً ، دور الذكاء الاصطناعي في طب التخدير، الأخطاء الطبية والأنظمة في إعدادات وحدة العناية المركزة ، زراعة الكبد في الامارات ، تحديات التخدير لدى مرضى زراعة الكبد، إدارة الرعاية الحرجة لمرضى زراعة الكبد، التنفس الصناعي في إصابات الدماغ، مرض نقص تأكسج الدم على الصعيد الإقليمي، الابتكار وسلامة المرضى والوقاية من الأخطاء الدوائية في التخدير والعناية المركزة، تحديات التخدير للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، مجال التعديل العصبي حالياً وفي المستقبل، التخدير لجراحة الوجه التجميلية للأطفال، المراقبة الغير جراحية للدورة الدموية في طب الأطفال وحديثي الولادة، الإدارة الجراحية للأطفال المصابين بالصدمة الإنتانية، مستقبل إدارة الألم في طب الأطفال، مستقبل إدارة الأدوية في طب التخدير والجرعات الفردية للمرضى، التخدير وإدارة الدورة الدموية للسكتة الدماغية الحادة، وغيرها من أهم المواضيع في هذا المجال.

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